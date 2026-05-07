TMR spojuje investice pod jednu značku. Přichází TMR Invest a TMR Fond

Přehlednější systém, jasné propojení na reálné projekty a jednodušší orientace pro investory. Tatry mountain resorts mění způsob, jakým komunikuje své investiční příležitosti.

Na základě zpětné vazby od investorů a s cílem zvýšit srozumitelnost přistoupila společnost k přejmenování fondu na TMR Fond a zároveň představila novou investiční platformu TMR Invest. Tento krok jasněji propojuje investiční příležitosti se středisky a projekty společnosti Tatry mountain resorts.

Cíl je jednoduchý: aby bylo na první pohled zřejmé, co spolu souvisí a kdo za jednotlivými produkty stojí.

TMR Invest: investice pod jednou střechou

Nová investiční platforma TMR Invest propojuje dosud samostatně komunikované možnosti vstupu do realitních projektů v horských střediscích. Investor má na výběr mezi dvěma základními přístupy – přímou investicí do konkrétního projektu nebo investicí prostřednictvím fondu.

Přímá investice představuje možnost nabýt konkrétní nemovitost do vašeho vlastnictví v atraktivním horském prostředí, která je součástí plnohodnotně fungujícího resortu. Nejde přitom jen o samotnou nemovitost, ale o aktivum zasazené do lokality s celoroční návštěvností a rozvinutou infrastrukturou služeb. Druhou alternativou je investice do fondu, který tato jednotlivá aktiva sdružuje a spravuje v rámci jednoho portfolia.

TMR Fond: nový název, stejná strategie i benefity

Fond Gopass Property nově nese název TMR Fond. Nejde však o nový produkt, ale o přirozené pojmenování toho, co fond představoval od začátku – investiční řešení postavené na aktivech a projektech ve střediscích TMR.

TMR Fond se i nadále zaměřuje na rekreační nemovitosti v oblíbených horských lokalitách. Výhodou je, že investor získává podíl na celém investičním portfoliu fondu.

S tím souvisí i bohatá nabídka benefitů pro investory v rámci Gopass Investors Club. Kromě samotné investice jde o propojení se světem TMR – tedy přístup k zážitkům a službám, které společnost nabízí ve svých destinacích. Investor tak může získat atraktivní benefity – například lyžařské sezónní skipasy, jízdenky na lanovky, pobyty v hotelech či další výhody spojené s využíváním resortů.

Od resortů k investicím

Společnost TMR je dlouhodobě známá především jako provozovatel horských středisek a developer rekreačních projektů. Právě tyto zkušenosti se nyní výrazněji promítají i do komunikace investičních příležitostí.

Změna tak není o vytváření něčeho nového, ale o jasnějším pojmenování toho, co zde již funguje. Od developmentu přes provoz až po investiční produkty jde o jeden propojený systém.

Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování. Historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz.

TMR spojuje investice pod jednu značku. Přichází TMR Invest a TMR Fond

