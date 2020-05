Titul MBA jako aktivátor úspěchu

Bez ohledu na to, zda se jedná o veřejné nebo soukromé odvětví, platí podobné zásady řízení. Patří mezi ně strategická, operační a taktická rozhodnutí. Zvyšování profesní vyspělosti a znalostí rozhoduje o úspěchu a fungování organizací ve všech oborech.

Klíčové vlastnosti programů MBA mají umožnit studentovi posílit profesní uznání a v mnoha případech ho připravit i na kariérní změnu. Bez ohledu na dosavadní obchodní, komunikační nebo technické schopnosti MBA poskytne i potřebné vzdělání pro podnikání.

Reference absolventů MBA

Kromě toho MBA vytváří prostor pro výuku, ve které si studenti mohou zdokonalovat své obchodní dovednosti. Účastnici tematických setkání získávají zpětnou vazbu od ostatních kolegů a zejména lektorů, kteří představují vlastní zkušenosti a osvědčené praktiky. Živá setkání tak představují v podstatě konzultační práci, kterou student následně zúročí ve vlastních výstupech ve studiu a praxi.



Mezi prestižní poskytovatele studia MBA patří i pražský Ústav práva a právní vědy. Výhodou studia MBA na této profesní škole je individuální přístup k výuce. Studium probíhá v malých skupinách (max. 8 studentů ve skupině), nebo 100% online z pohodlí domova či kanceláře.

Absolventi MBA jsou úspěšní manažeři ve firmách i veřejném sektoru.

MBA a neocenitelný přenos zkušeností

Programy MBA na dobrých školách mají rozmanitou skupinu zapsaných studentů i lektorů, kteří dokážou být inspirací pro ostatní. Neexistuje lepší způsob, jak se učit, než z reálných zkušeností ostatních. Přijímat a sdílet zkušenosti a zpětnou vazbu k tomu, co bylo příčinou úspěchu nebo neúspěchu, je neocenitelné. Lektorská setkání, na kterých dochází k interakci a přenosu zkušeností mezi lektory i studenty navzájem, představují jednu z hlavních hodnot studia programů MBA na Ústavu práva a právní vědy.



Studium MBA slouží jako aktivátor pro vyšší úrovně managementu. Pro ty nejzajímavější pozice je MBA možno považovat za jeden z klíčů k úspěchu. MBA ukazuje potenciálnímu zaměstnavateli, že uchazeč o špičkové pracovní místo byl „certifikován“ v pokročilých koncepcích managementu a podnikání. V případě Ústavu práva a právní vědy to platí doslova, protože kromě prestižního diplomu obdrží každý absolvent i uznávaný mezinárodní certifikát IES.

Zájem o studium MBA roste u všech věkových kategorií.

Se studiem se zvyšuje šance na vyšší příjem. Naprostá většina absolventů MBA po studiu vydělává víc peněz. Studie ukazují, že investice do studia se více než 80 % absolventů vrací do 2 let. Často se jedná i o mnohem kratší dobu, zejména pokud se na úhradě školného podílí zaměstnavatel.



MBA vzdělání je často využíváno k zahájení nebo restartu vlastního podnikání. Mnohé podnikatelské hvězdy dokazují, že začínající lídři nepotřebují nutně klasické univerzitní vzdělávání, aby mohli úspěšně realizovat skvělý nápad. Pro mnoho podnikatelů, kteří jsou schopni sestavit spolehlivý obchodní plán a důkladně porozumět klíčovým momentům vlastního úspěchu, znamená MBA mnohem víc.



Všechny specializace MBA lze studovat 100% online.

Jak vybrat tu pravou školu?

Rozhodli jste se, že do toho půjdete. Že studium chcete dotáhnout a že MBA bude váš další profesní milník. To je neocenitelné. Profesní škola představuje cestu, kterou člověk může následovat, aby získal nové dovednosti a znalosti. MBA dává studentům příležitost k prohloubení jejich manažerských i měkkých dovedností. Práce na konkrétních případech z manažerské praxe a interakce s ostatními kolegy vás připraví na změny, pro které jste se rozhodli.



Studium MBA trvá 12 až 14 měsíců.

Konečné rozhodnutí o studiu MBA by nemělo být bráno na lehkou váhu. Koneckonců je to významný časový a finanční závazek. Výběr školy je klíčovým prvním krokem. A zdaleka neplatí, že nejdražší varianta je ta nejlepší. Vždy si spojte dohromady svoje reálné profesní ambice a odpovídající specializaci. Zvolit variantu nejlepšího poměru výkon / cena je ideálem, který preferuje většina studentů.



Prohlédněte si vždy studijní specializace a hlavně profesní profily týmu lektorů. Kvalitní programy MBA mají tyto informace snadno dostupné. Ujistěte se, že škola má potřebné studentské služby, které vás podporují na cestě k vysněnému MBA. A konečně, seznamte se s minulými absolventy MBA a jejich referencemi. Neexistuje lepší způsob, jak určit, co očekávat, než očima minulého zákazníka.

Ředitelem Ústavu práva a právní vědy je JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA.

Výukové metody navíc umožňují potenciálním studentům, že nemusí být přítomni na výuce. Online studium MBA je v současnosti běžně využívanou alternativou, přičemž zájem o tuto vysoce individualizovanou formu studia ještě vzrostl s ohledem na aktuální situaci. Online studium na Ústavu práva a právní vědy je založeno na metodě by publication, kdy student vypracovává seminární práce za jednotlivé předměty.



Absolventi studia MBA obdrží diplom a certifikát IES.

Pokud uvažujete o MBA a chcete více informací, můžete navštívit Den otevřených dveří a promluvit si se zástupci vedení školy o všech otázkách týkajících se studia. Ústav práva a právní vědy dělá maximum pro komfort a pohodlí všech studentů i zájemců o studium.



