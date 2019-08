Titul MBA? 5 věcí, které byste neměli opomenout při výběru školy

Přes nízkou nezaměstnanost titul MBA stále láká nové zájemce. Jeho držitel totiž oproti ostatním získává náskok při výběru a uplatnění na vyšších pozicích. Kvalita profesních škol je však rozdílná, proto je třeba při výběru školy sledovat důležitá kritéria, jež výrazně napoví o kvalitě MBA studia. Zejména je třeba zbystřit nad nejlevnějšími školami bez historie, výukového zázemí a kvalitního lektorského týmu.

Studium MBA trvá 12 až 14 měsíců. Zakončuje se obhajobou disertační práce a zkouškou.

1. Podrobné informace o studiu

Webové stránky seriózní školy musí obsahovat podrobné informace o studiu, podmínkách přijetí, vedení školy a lektorském týmu. Nezbytné jsou rovněž informace o trvání a obsahu jednotlivých studijních programů. Nesolidní školy informují o zaměření studia často jen velmi obecně a soustředí se na nabídku profesního titulu za podezřele nízkou cenu. Titul MBA z neznámé školy ale nemá v dalším profesním uplatnění příliš velkou cenu.

2. Historie a zázemí školy

Důvěryhodné vzdělávací instituty mají za sebou minimálně několik let existence a stovky absolventů, jejichž referencemi se mohou pochlubit na svých webových stránkách. Zájemci o studium by měli být ostražití vůči školám s historií sotva několik měsíců či jen pár let, případně takových, které mají ve vedení osoby bez zkušeností a malý počet lektorů. Školy s jediným programem, resp. minimálním počtem specializací často výuku redukují a studentům se nenaplní jejich očekávání. Kvalitní školy nabízejí kromě obecných manažerských MBA programů i specializace zaměřené na finance, zdravotnictví, marketing, lidské zdroje a další.

3. Délka studia aneb MBA není rychlokurz

Je běžné studovat MBA kombinovanou formou nebo 100% online s výukou realizovanou o víkendech a mimo pracovní dobu. Při této flexibilní formě studia dochází ke kontaktu s garanty výuky v rámci lektorských setkání. K tomu je třeba přičíst individuální konzultace nad tématy seminárních prací a případových studií. Studium je zpravidla ukončeno závěrečnou zkouškou a obhájením disertační práce. Studium MBA, které má něco dát, není nikdy žádný rychlokurz. Pokud někdo slibuje titul MBA po pár měsících, či dokonce týdnech studia, pak takové studium nebude mít valnou úroveň.

4. Požadavky na vzdělání a praxi

Pokud profesní škola nevyžaduje doklad o vzdělání nebo doložení dostatečné manažerské praxe, raději takové studium nezahajujte. To musí vycházet z praktických zkušeností lektorů i studentů. Vzdělání a praxe je předpokladem pro to, aby studium dávalo smysl, mělo hodnotu v očích absolventů i zaměstnavatelů. Rovněž interakce a navazování profesních kontaktů mezi jednotlivými studenty předpokládají určitou úroveň profesních zkušeností.

5. Vedení školy a lektorský tým

U renomovaných škol zástupci vedení a týmu lektorů publikují odborné texty, účastní se konferencí a mají za sebou praktické zkušenosti z firem a institucí. Pouze zkušení garanti jednotlivých programů mohou studentům předat kvalitní znalosti a zpětnou vazbu k řešeným tématům a individuálním otázkám. Zajímejte se rovněž, zda škola pořádá kromě výuky i další vzdělávací aktivity, například odborné semináře.

