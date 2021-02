Tisíce firem mohou podle Solární asociace zkrachovat

Poslanecká sněmovna právě projednává novelu zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE). Co to znamená pro obnovitelné zdroje a konkrétně pro fotovoltaiku?

Novinek pro celé odvětví udržitelné energetiky je několik. Jedna z nich je ale naprosto klíčová: Stát chce kontrolovat průměrnou výnosnost jednotlivých sektorů, jako jsou fotovoltaika, bioplynky, biomasové, vodní a větrné elektrárny. Za tímto účelem novela nastavuje povolené vnitřní výnosové procento, tzv. IRR, jednoduše řečeno nejvyšší povolenou výnosnost investice, a to pro každý sektor samostatně. Vláda přitom určila právě fotovoltaice podstatně nižší povolenou výnosnost než ostatním sektorům, a to 6,3 procenta. Vítr a voda dostaly 7 procent, biomasa 9,5 procenta a bioplyn 10,6 procenta. Na bioplynu tak může podnikatel vydělávat téměř dvakrát tolik než na fotovoltaice. To je jasně diskriminační.

Není to náhodou tak, že ta procenta výnosnosti po nás chce Evropská komise?

To je právě jeden velký mýtus, který je zde šířen. Evropská komise (EK) pouze odsouhlasila to, co jí Česká republika předložila. V procesu notifikace v rámci několikaleté komunikace docházelo mezi Českem a Komisí k chaotické výměně různých, často vzájemně nesouměřitelných podkladů a výpočtů, kdy ze strany ČR byly zasílány jedny informace z Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), jiné z Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a i z dalších úřadů. Na základě takto posbíraných údajů pak EK poslala na MPO draft tzv. Notifikačního rozhodnutí, tedy schválení režimu podpory v Česku, ve kterém se objevil i přehled všech možných hodnot IRR. Česká republika měla tehdy možnost vysvětlit, že ty hodnoty výnosnosti jsou nesmyslné, nicméně tehdejší ministr průmyslu Mládek byl pod velkým tlakem paní Vitáskové z ERÚ, která hrozila, že pokud nebude notifikace do konce roku, tak na další rok vůbec nevypíše podporu. Ministr tehdy nechtěl riskovat další konflikt a raději zajistil, aby Česká republika žádné připomínky neposílala, a tak vznikla tzv. notifikace s nesmyslnými hodnotami IRR, které jsou pro každý zdroj jiné. Což je jednoznačně diskriminační a vůbec to neodpovídá původní metodice podpory, kdy měly všechny zdroje nastavenou stejnou výnosnost.

A není teď vlastně jedno, jak to bylo? Notifikace už prostě existuje.

Notifikace existuje, ale není nic jednoduššího, než tuto situaci Komisi vysvětlit a notifikaci změnit. MPO sice tvrdí, že se už o to pokoušelo, ale ono se jinak vysvětluje něco, když si to ten dotyčný přeje, a jinak se to podává, když si to ten dotyčný úředník nepřeje. Jinými slovy, upravit tu notifikaci by samozřejmě šlo, jen pokud by byla vůle dát všem stejně. A my pořád věříme, že vůle se nakonec najde, protože je v tom MPO samo - prakticky všechna připomínková místa, všechny svazy i státní instituce požadovaly technologickou neutralitu, tedy u všech zdrojů stejné IRR.

Majitelé solárních elektráren nás ale podle některých zdrojů stojí 29 miliard korun ročně. Není v současné situaci okolo pandemie koronaviru pochopitelné, že chce Ministerstvo průmyslu a obchodu ušetřit peníze?

Není to zdaleka 29 miliard, v reálu činí podpora pro solární elektrárny zhruba polovinu. Kromě toho je třeba uvědomit si, komu solární elektrárny patří. V Česku existuje deset let pohádka o solárních baronech, kteří sedí někde v zahraničí a počítají peníze od českých daňových poplatníků. Ve skutečnosti ale tehdy do solární energie investovaly tisíce normálních českých firem a domácností. Drtivou většinu solárníků tvoří běžné firmy, jako jsou pekárny, mrazírny, výrobní podniky, pivovary a tak dále. Tedy podniky, které jsou nyní zasažené pandemií a solární elektrárny je možná zrovna drží nad vodou.

Jaký tedy bude reálný dopad projednávané novely?

To bude záležet na tom, jak dopadne takzvané sektorové šetření, tedy zkoumání průměrné výnosnosti v jednotlivých sektorech. Ministerstvo průmyslu tak zjistí, jaká je v současnosti průměrná výnosnost všech zdrojů v sektorech, a porovná tyto hodnoty s povoleným vnitřním výnosovým procentem každého sektoru. Na základě toho pak případně upraví výši podpory. Takže pokud by například sektorové šetření prokázalo, že současná výnosnost projektů je 10,3 % a maximální povolené IRR by bylo 6,3 %, tak by se podpora musela snížit o 80 %. To nemůže přežít žádný sektor, ani fotovoltaika.

Co tím myslíte? Snížení IRR bude mít takový dopad na jednotlivé provozovatele?

Nejen na ně. Když někomu seberete desítky procent tržeb, tak to nedopadne dobře. Výsledkem by byl krach tisíců provozovatelů a odpisy bankovních úvěrů v řádu desítek miliard. Následoval by řetězový krach různých podnikatelských skupin, protože řada vlastníků solárních elektráren ručí za úvěry na fotovoltaiku svým dalším podnikáním. Poškozeny by byly domácnosti, firmy, ale i školy, nemocnice nebo obce. V konečném důsledku by tak škody byly obrovské.

Je vyčísleno, kolik peněz by schválení novely do státní kasy přineslo?

Pan ministr Havlíček zmiňuje v každém rozhovoru trochu jiná čísla. Někdy tři a někdy deset miliard. My ale víme, že seriózní výpočty nemohou existovat. Vše se totiž odvíjí od sektorového šetření, ve kterém má stát zjistit, jaké mají reálně výnosové procento. A to šetření ještě neproběhlo. Zatím proběhlo pro zdroje z let 2006 až 2009. Rok 2010, o který vládě hlavně jde, stále nikdo nezkoumal. Takže když ministr už nyní říká, že ví, kolik ušetří, i když setření ještě neproběhlo, tak je to jako fotbalový trenér, který vám už před zápasem řekne, zda jeho hráč penaltu v druhém poločase kopne doleva nebo doprava.

Stejně k podnikatelům přistupují i okolní státy?

To ne. Česká republika je v tomto výjimečná, bohužel. Rozdíl je především ve stabilitě podpory a podnikatelského prostředí. V žádné z okolních zemí nedochází k podobným opakovaným a navíc takto razantním zásahům do předem slíbených podmínek. Navíc u nás tyto kroky přicházejí až 10 let poté, co byly projekty postaveny, což je jednoznačně retroaktivní. Kdyby měli provozovatelé solárních elektráren informace o těchto zásazích v době, kdy projekty rozjížděli, je otázka, jestli by se rozhodli pro vybudování fotovoltaických projektů. Už jen proto, že patnáctileté státní dluhopisy se v té době pohybovaly na úrovni 6 %, tj. skoro stejně jako výnosnost, kterou chce nyní fotovoltaikám povolit stát. Kdo by stavěl fotovoltaiku se stejným výnosem jako státní dluhopis?

Co by se v novele mělo změnit, aby pro vás byla přijatelná?

Jak jsem říkal, klíčový problematický bod, který je zjevně diskriminační, je stanovení rozdílné výše výnosnosti pro jednotlivé sektory. Je pochopitelné, že stát chce kontrolovat každý sektor tak, aby nebyl překompenzován. Není ale možné žádný z nich diskriminovat tak, jako se to děje v případě fotovoltaiky. Výnosnost by měla být nastavena u všech stejně na úrovni 10,6 procenta.