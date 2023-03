Tisíc a jeden den v pohádkových lázních

THERME LAA – HOTEL & SILENT SPA. Termální lázně nedaleko česko-rakouské hranice jsou mezi českými vyznavači wellness známým a velmi oblíbeným cílem. Velkolepý vodní svět se zdravou termální vodou doplňuje solný bazén a v saunové části pak ještě velký ochlazovací bazén. Příznivci zdravého saunování si zde příjdou na své – na výběr mají hned několik druhů saun a saunových ceremonií.

V portfoliu lázeňské nabídky se letos objevilo hned několik zajímavých novinek, které lákají do resortu malé i velké návštěvníky. A je na co se těšit ! Posuďte sami:

POOL & WINE, který si dal v zimním období zaslouženou pauzu, vystřídal MONDGLAANZ – koupání při úplňku se skleničkou v ruce a s živou hudbou.

Každý měsíc na podzim a v zimě o úplňku jsou lázně otevřeny až do půlnoci. Magickou atmosféru v celých lázních podtrhuje tlumené osvětlení, venkovní louče s ohněm a hudební kulisa – živý koncert. V ceně večerní vstupenky MondgLaanz se vstupem od 17:00 hodin jsou i 2 drinky u poolbaru, což je také letošní novinka v lázních Therme Laa. Lázeňská restaurace je otevřena do 21:00 hod. K dokonalému relaxu Vám zahrají podle programu i takové osobnosti českého hudebního světa jako geniální saxofonista MICHAL ŽÁČEK nebo kytarista MARIO ŠEPAROVIČ a další hvězdy. Letošní zimní část završí dne 06.04.2023 v rámci MondgLAAnz právě tito dva muzikanti. Až do srpna se pak můžou hosté každý 3. čtvrtek v měsíci těšit na zmiňovaný POOL & WINE – večírek v bazénu s DJ a ochutnávkou vín.

Hledáte dokonalé místo pro oslavu Vašich líbánek nebo výročí svatby ? Se SILENT HONEYMOON balíčkem budete nejen originální, ale prožijete den jako žádný jiný. Se svou milovanou osobou. Na unikátním místě s magickou atmosférou. V chrámu ticha. Těšit se můžete na mnoho extra překvapení a dárečků, které Vám zpříjemní společné chvíle.

LIVE JAZZ NIGHT – každý poslední pátek v měsíci se můžete těšit na kapelu JAZZ PETIT Q. Koncert v hotelovém lobby, kde si ke kávě či vínu můžete objednat i něco dobrého k zakousnutí, začíná ve 20:00 hod. Vstup je zdarma. Poznačte si do kalendáře !

Ti, kteří nechtějí spěchat domů, si mohou vybrat některý z pobytových balíčků. Oblíbeným je například SILENT SPA A NOC. V rámci tohoto pobytu je v ceně nejen bohatá snídaně a pětichodová večeře, ale i celodenní dokonalý relax v prémiových lázních SILENT SPA.

Pro gourmety pořádá hotelová restaurace pravidelně BRUNCH s tématickým zaměřením podle sezóny. Těšit se tak můžete na Velikonoční brunch, na Chřestový brunch nebo například na brunch ve znamení zvěřiny a dýně.

V THERME LAA – HOTEL & SILENT SPA se poslední tři roky také velmi orientují na zdravý pohyb, body positivity a zejména na jógu.

V nabídce je denně několik FIT aktivit jako například pilátes, cvičení ve vodě, jemné jógové lekce. V SILENT SPA se pravidelně konají SILENT JÓGOVÉ NEDĚLE a každý den hatha jóga lekce a meditace s tibetskou mísou. Další termín SILENT JÓGOVÉ NEDĚLE v českém jazyce je 28.05.2023 a jógoví nadšenci se mohou tentokrát těšit na lektorku BOBI MALOU. Resort pořádá pravidelně také jógové retreaty a to jak s rakouskými, tak i s českými lektory. Darujte si čas pro sebe a vyzkoušejte, jak blahodárně působí relax v příjemně teplé termální vodě, zdravé saunování a pocení při saunových ceremoniích, jak chutná Weinviertel, když se v kuchyni resortu zaměřují především na suroviny od regionálních dodavatelů a jaké to je nechat se hýčkat špičkovými službami v resortu****Superior. A třešničku na dortu v podobě jógových lekcí si vychutnejte se vším všudy.

www.therme-laa.at