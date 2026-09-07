Tipy na výlety v česko-polském pohraničí mimo hlavní trasy

Komerční sdělení

Poutní místo Dřízna – Přepychy | foto: Okresní hospodářská komora Liberec

Komerční sdělení

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Česko-polské pohraničí nabízí stovky zajímavých míst mimo hlavní turistické trasy. Nový web skryteskvosty.eu je přehledně shromažďuje na obou stranách hranice a usnadňuje hledání tipů na výlety v rozlehlém pohraničním regionu.

Při hledání tipů na výlety v česko-polském pohraničí člověk rychle zjistí, že jde o území mimořádně pestré a zároveň rozlehlé. Zajímavá místa tu nejsou soustředěná v jednom údolí nebo oblasti, ale rozprostřená napříč horami, městy i krajinou na obou stranách hranice. Právě tuto šíři zachycuje web skryteskvosty.eu, který shromažďuje méně známé, ale pozoruhodné cíle z různých částí pohraničí a přehledně je nabízí na jednom místě.

Nejde o návrh jedné konkrétní trasy ani o hotový plán výletu. Spíš o soubor míst, ke kterému se lze vracet opakovaně – podle času, chuti nebo oblasti, kam se člověk zrovna chystá. Někdy jen na krátkou procházku, jindy na víkend či delší pobyt.

Jedním z míst, kam se můžete vydat za objevováním netradičních zajímavostí, jsou Podstávkové domy v Lužických horách.

Podstávkové domy | foto: Archiv Libereckého kraje

Podstávkové domy

Oblasti na hranici Německa, Polska a Česka se právem přezdívá Krajina podstávkových domů. Tyto jedinečné stavby, které jinde ve světě nenajdete, stojí ve vesnicích, městech i na lesních samotách.

Podstávkový dům poznáte podle dřevěné konstrukce před roubením, tvořené svislými sloupy spojenými nad okny do oblouku. Typická jsou také dělená okna, zdobené štíty, kamenné podezdívky a dříve i břidlicové střechy. Domy bývaly přízemní i patrové, s roubeným či hrázděným patrem a někdy také s pavlačí.

Známé podstávkové domy najdete například v Novém Boru, kde sídlí sklářská firma Lasvit, v Kryštofově Údolí, Sloupu v Čechách, Mařenicích, Krompachu nebo Rumburku. Prohlédnout si je můžete také v informačním centru v Novém Boru či v Beranově hostinci v Trávníčku. Každoročně se navíc poslední květnový víkend koná Den otevřených podstávkových domů.

Místa s příběhem napříč pohraničím

Další skvosty, které web skryteskvosty.eu představuje, leží v různých částech česko-polského pohraničí, často desítky kilometrů od sebe. Nespojuje je poloha, ale atmosféra, historie a výjimečnost. Právě tato rozmanitost je jednou z předností webu – ukazuje pohraničí v celé jeho šíři, bez zjednodušování.

Železniční most | foto: Szymon Bialic Fotografia

Železniční most ve Zhořelci (Polsko)

Kamenný železniční most přes Lužickou Nisu patří k nejcennějším technickým památkám z období rozvoje železnice ve Slezsku. Svými oblouky připomíná římské akvadukty a tvoří výraznou dominantu okolní krajiny.

Postaven byl v letech 1844–1847 z místní žuly a pískovce. Dodnes spojuje Zhořelec s německým Görlitzem. Při návštěvě stojí za to zastavit se a vychutnat si pohled na most i řeku.

Ptačí park | foto: Radek Habada

Ptačí park Josefovské louky

Nedaleko Jaroměře se rozkládá Ptačí park Josefovské louky, jedinečná mokřadní krajina s pozorovatelnami, tůněmi, odpočívadly a naučnými tabulemi. Žijí zde vodní a mokřadní ptáci, motýli, vážky, obojživelníci, pratuři i exmoorští pony, kteří pomáhají udržovat zdejší přírodní prostředí.

Parkem vedou dvě trasy – kratší, celoročně přístupná, měří 800 metrů, delší má 4 km a může být dočasně uzavřena kvůli hnízdění nebo zaplavení. Návštěvu můžete spojit také s procházkou historickým Josefovem a užít si tak přírodu, klid i vojenskou historii.

Poštovní sloup | foto: Szymon Bialic Fotografia

Poštovní sloup ve Zhořelci (Polsko)

Na Poštovním náměstí v centru Zhořelce stojí replika historického sloupu polsko-saské pošty. Původní sloup byl vztyčen v roce 1725 a sloužil jako orientační bod na tehdejších poštovních cestách.

Pískovcový sloup zdobí polské a saské erby. Nedaleko se nachází také Dům Jakuba Böhmeho, který představuje život a dílo významného mystika a filozofa.

Městské muzeum | foto: Tomáš Kubelka

Městské muzeum v Žamberku

Objevte historii i zábavu v Městském muzeu v Žamberku, které sídlí v empírové budově bývalého kateřinského špitálu přímo v centru města.

Moderní expozice představují historii Žamberku, tradiční řemesla, orlické sklářství i významné osobnosti regionu. Mezi nejzajímavější exponáty patří prvorepublikové loutkové divadlo, vyřezávaný nábytek a litografie Alfonse Muchy.

Rodiny s dětmi potěší také domek Prokopa Diviše s interaktivní elektrostatickou laboratoří.

Žulový lom ve Strzelinu | foto: Szymon Bialic Fotografia

Žulový lom ve Strzelinu (Polsko)

Žulový lom v ulici Kamienna ve Strzelinu patří k nejpůsobivějším atrakcím regionu. Dosahuje hloubky až 120 metrů a je druhým nejhlubším lomem na světě. Přestože běžně funguje jako těžební provoz, jednou ročně – během zářijových oslav sv. Michaela Archanděla – jej lze navštívit s průvodcem.

Trasa vede po zabezpečených cestách a nabízí dechberoucí výhled na lom. Strzelinská žula, která se zde těží již od středověku, byla použita například při stavbě Paláce kultury a vědy ve Varšavě nebo berlínského Říšského sněmu.

Proč má smysl se na web vracet

Ukázka vybraných míst naznačuje, jak rozdílné cíle lze na webu skryteskvosty.eu najít – od nenápadné vyhlídky na okraji města až po technickou památku či historické stavby v horské krajině Dolního Slezska. Web tak neslouží k naplánování jednoho konkrétního dne, ale jako dlouhodobý zdroj tipů, ke kterému se člověk vrací opakovaně podle toho, kam se zrovna chystá.

Ať už plánujete krátký výlet v okolí města, víkend na horách nebo delší pobyt na polské straně hranice, skryteskvosty.eu nabízí přehled míst, která stojí za pozornost – a která by jinak mohla snadno zůstat přehlédnutá.

Web skryteskvosty.eu vznikl jako součást česko-polského projektu Objev skryté skvosty II, jehož cílem je představit méně známá, ale hodnotná místa česko-polského pohraničí a podpořit přeshraniční cestovní ruch.

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