Tipy na výlety v česko-polském pohraničí mimo hlavní trasy

Česko-polské pohraničí nabízí stovky zajímavých míst mimo hlavní turistické trasy. Nový web skryteskvosty.eu je přehledně shromažďuje na obou stranách hranice a usnadňuje hledání tipů na výlety v rozlehlém pohraničním regionu.

Palackého stezka | foto: Archiv Libereckého kraje

Při hledání tipů na výlety v česko-polském pohraničí člověk rychle zjistí, že jde o území mimořádně pestré a zároveň rozlehlé. Zajímavá místa tu nejsou soustředěná v jednom údolí nebo oblasti, ale rozprostřená napříč horami, městy i krajinou na obou stranách hranice. Právě tuto šíři zachycuje web skryteskvosty.eu, který shromažďuje méně známé, ale pozoruhodné cíle z různých částí pohraničí a přehledně je nabízí na jednom místě.

Nejde o návrh jedné konkrétní trasy ani o hotový plán výletu. Spíš o soubor míst, ke kterému se lze vracet opakovaně – podle času, chuti nebo oblasti, kam se člověk zrovna chystá. Někdy jen na krátkou procházku, jindy na víkend či delší pobyt.

Jedním z míst, kam se můžete vydat za objevováním netradičních zajímavostí, jsou radioaktivní prameny v Jizerských horách.

Radioaktivní prameny | foto: Archiv Libereckého kraje

Radioaktivní prameny

V podhůří Jizerských hor, jen pár kroků od Nového městy pod Smrkem nedaleko Singltreku pod Smrkem, se ukrývají netradiční a trochu kuriozní přírodní podklady, které určitě stojí za objevení – radioaktivní prameny u Andělského vrchu. Nejen nedaleký pramen Novoměstské kyselky, ale i radioaktivní prameny jsou v určitém množství lidskému organismu prospěšné.

Nejsilnějším a zároveň nejlépe přístupným pramenem je pramen Rafael, na který narazíte při trati Singltreku díky informační ceduli. Nebojte se pramen ochutnat, v malém množství je voda s léčivou složkou – radonem – pro náš organismus blahodárná. Ale nejen v podobě pití, ale i jako obklady, koupele nebo zábaly. Pomáhá hlavně při revmatických a kloubních onemocněních. Nejaktivnějším veřejně přístupným pramenem je pramen Michael, dvojici pramenů doplňuje i rašelinové jezírko Samuel, ke kterému se pohodlně dostanete díky vybudovanému chodníku a žebříku. Přijďte prozkoumat zdejší okolí a udělat něco pro své zdraví.

Místa s příběhem napříč pohraničím

Další skvosty, které web skryteskvosty.eu představuje, leží v různých částech česko-polského pohraničí, často desítky kilometrů od sebe. Nespojuje je poloha, ale atmosféra, historie a výjimečnost. Právě tato rozmanitost je jednou z předností webu – ukazuje pohraničí v celé jeho šíři, bez zjednodušování.

Mlýn lásky | foto: Szymon Bialic Fotografia

Mlýn lásky v Karpaczi Górném (Polsko)

Młynek Miłości – jedná se o miniaturní dřevěný mlýn, jehož kolo lze naplnit vodou a uvést do pohybu spuštěním převodu na okraji rybníka. Pak už stačí jen vyslovit milostné přání, aby se splnilo.

V minulosti to bylo jedno z ikonických míst pod Sněžkou. Stával zde miniaturní větrný mlýn. Ze zábradlí, které ho obklopovalo, nečekaně tryskala otvory voda, která polévala turisty a vyvolávala hurónský smích. S místem se pojí legenda o mlynářově dceři a Duchu hor, podle níž má voda z mlýna zázračnou moc přinášet lásku každému, kdo ji ochutná.

Paleopark Balka | foto: Radek Habada

Paleopark Balka

V místě bohatého naleziště zkamenělin a drahých kamenů poblíž Nové Paky byl před nedávnem otevřen Paleopark Balka. Tady – v blízkosti Českého ráje – si můžete najít vlastní zkamenělinu, narýžovat české granáty, vyrobit jejich repliku nebo se vyfotit s dinosaurem v životní velikosti. Co je ale hlavní? Dozvíte se mnoho zajímavostí o dávné minulosti Země, poznáte minerály i horniny a možná objevíte místní polodrahokamy. Na interaktivní stezce vás krytolebec Hugo provede historií života na Zemi – vydáte se s ním za objevováním?

Kostel | foto: Szymon Bialic Fotografia

Kostel Navštívení Panny Marie v Karpaczi (Polsko)

Kostel Navštívení Panny Marie v Karpaczi. V době, kdy byl tento kostel postaven, byl Karpacz malou horskou vesnicí. Dnes je z něj živé horské středisko, které po celý rok láká návštěvníky z Polska i ze zahraničí, mimo jiné díky své poloze nedaleko českých hranic. Při návštěvě kostela doporučujeme zavítat také do nedalekého Muzea sportu a turistiky, které nabízí bohaté sbírky věnované regionu i zimním sportům. Po prohlídce se můžete vydat na hlavní promenádu ulice Konstytucji 3 Maja a vychutnat si pestrou nabídku místní gastronomie.

Křížový vrch | foto: Tomáš Kubelka

Křížový vrch a křížová cesta v Moravské Třebové

Křížový vrch v Moravské Třebové je místem s hlubokou duchovní tradicí sahající až do středověku. V období baroka zde vznikla křížová cesta vedoucí od kostela Nanebevzetí Panny Marie až na vrchol, kde se nachází působivá Kalvárie se třemi kříži. Součástí areálu je také kostel Povýšení svatého Kříže s cennou historickou výzdobou. Dnes je lokalita součástí naučné stezky, která přibližuje významné památky města.

Hala Spacerowa | foto: Szymon Bialic Fotografia

Hala Spacerowa ve Świeradowě-Zdroji (Polsko)

Dalším dolnoslezským skrytým klenotem, který stojí za návštěvu během jednodenního výletu, je historická Hala Spacerowa ve Świeradowě-Zdroji, jedna z nejkrásnějších dřevěných staveb v regionu. Nachází se u lázeňského domu a parku, je postavena z modřínového dřeva a měří úctyhodných 80 metrů. Díky své velikosti hostila řadu hudebních vystoupení. Na závěr dne doporučujeme vystoupat na vyhlídkovou věž Sky Walk a užít si jedinečný pohled na Jizerské hory.

Proč má smysl se na web vracet

Ukázka vybraných míst naznačuje, jak rozdílné cíle lze na webu skryteskvosty.eu najít – od nenápadné vyhlídky na okraji města až po technickou památku či historické stavby v horské krajině Dolního Slezska. Web tak neslouží k naplánování jednoho konkrétního dne, ale jako dlouhodobý zdroj tipů, ke kterému se člověk vrací opakovaně podle toho, kam se zrovna chystá.

Ať už plánujete krátký výlet v okolí města, víkend na horách nebo delší pobyt na polské straně hranice, skryteskvosty.eu nabízí přehled míst, která stojí za pozornost – a která by jinak mohla snadno zůstat přehlédnutá.

Web skryteskvosty.eu vznikl jako součást česko-polského projektu Objev skryté skvosty II, jehož cílem je představit méně známá, ale hodnotná místa česko-polského pohraničí a podpořit přeshraniční cestovní ruch.

