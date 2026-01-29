Tipy na výlety v česko-polském pohraničí mimo hlavní trasy

Při hledání tipů na výlety v česko-polském pohraničí člověk rychle zjistí, že jde o území mimořádně pestré a zároveň rozlehlé. Zajímavá místa tu nejsou soustředěná v jednom údolí nebo oblasti, ale rozprostřená napříč horami, městy i krajinou na obou stranách hranice. Právě tuto šíři zachycuje web skryteskvosty.eu, který shromažďuje méně známé, ale pozoruhodné cíle z různých částí pohraničí a přehledně je nabízí na jednom místě.
Nejde o návrh jedné konkrétní trasy ani o hotový plán výletu. Spíš o soubor míst, ke kterému se lze vracet opakovaně – podle času, chuti nebo oblasti, kam se člověk zrovna chystá. Někdy jen na krátkou procházku, jindy na víkend či delší pobyt.
Jedním z míst, které na webu zaujme hned na začátku, je skalní vyhlídka na okraji Liberce.
Skalní vyhlídka Jezdec
Co třeba vyrazit do jedné z částí Liberce? Vysoko nad údolím, kudy protéká řeka Černá Nisa, se v libereckých Kateřinkách tyčí skalní vyhlídka Jezdec. Je velmi dobře přístupná – krásnou procházkou po žluté turistické trase se za čtvrthodinku dostanete ke zmíněné skále, cestu navíc lemují žulové bloky vypadající jako „menhiry“.
Pozůstatek hrádku sloužil pravděpodobně v dřívějších dobách k ostraze obchodní cesty vedoucí z Liberce přes Jizerské hory do Frýdlantu. Z hrádku dodnes nezbylo téměř nic, byl totiž převážně dřevěný. Zdejší skalní vyhlídka, dnes obehnaná zábradlím, však po něm nese své jméno.
Impozantní skalní věž svým tvarem připomíná jezdce na koni. Fantazii se tu meze nekladou – někdo v ní vidí rytíře, jiný vojáka, další mytologickou postavu. Ať už je výklad jakýkoliv, skalní vyhlídka Jezdec má atmosféru, která vás vtáhne. A výhled? Typický pro Jizerské hory – panorama Jizerských hor, údolí říčky Černá Nisa, část města Liberec i region Hrádecko–Chrastavsko.
Místa s příběhem napříč pohraničím
Další skvosty, které web skryteskvosty.eu představuje, leží v různých částech česko-polského pohraničí, často desítky kilometrů od sebe. Nespojuje je poloha, ale atmosféra, historie a výjimečnost. Právě tato rozmanitost je jednou z předností webu – ukazuje pohraničí v celé jeho šíři, bez zjednodušování.
Přehrada v Międzygórzi (Polsko)
Byla postavena v letech 1905–1909 na potoce Wilczka, pravostranném přítoku Kladské Nisy, která je levostranným přítokem Odry. Byla navržena jako jeden z prvků protipovodňové ochrany níže položených oblastí, tedy podél Kladské Nisy a Odry, poté, co řeka v letech 1897 a 1904 zpustošila velkou část Dolního Slezska.
Muzeum lyžování Dolní Branná
Nedaleko Vrchlabí a Jilemnice, v obci Dolní Branná, se nachází kouzelná modrá roubenka s číslem popisným 1. Dříve sloužila jako škola, fara, trafika i ubytovna pro turisty. Dnes je kompletně renovovaná a je zde uložena sbírka místního učitele a trenéra lyžování, dolnobranského občana pana Aleše Suka.
Ten za celý svůj život nashromáždil množství lyžařského, sáňkařského, bruslařského vybavení, které se stalo základem stálé expozice dnešního Muzea lyžování.
Zámek v Międzylesi (Polsko)
Sedm set let stará stavba v samém srdci města. Historie této památky je dechberoucí, proto si prohlídku rozhodně naplánujte v doprovodu průvodce. V areálu zámku se nachází také hotel a restaurace, kde můžete ochutnat speciality Dolního Slezska před další cestou.
Kostel svatého Jakuba a rodná světnička Bohuslava Martinů v Poličce
Kostel svatého Jakuba v Poličce představuje jednu z nejvýznamnějších historických památek města. Byl postaven kolem roku 1340 a jeho dominantou je vysoká věž, která je považována za jednu z nejvyšších gotických věží v České republice. Pokud vystoupáte 192 schodů, budete odměněni nádherným výhledem na Poličku a její okolí.
Krytý most v Lądku-Zdroji (Polsko)
Za návštěvu stojí lázeňské město Lądek-Zdrój v polském Kladsku, které se nachází v pohoří Sněžník. Právě zde spojuje krytý most oba břehy řeky Biała Lądecká. Jedná se o jediný historický železobetonový krytý most v Polsku a jeden z mála tohoto typu v Evropě.
Most stojí na mimořádně vysokých pilířích nad řekou Biała Lądecká, díky čemuž odolal velkým povodním v letech 1997 a 2024. Navrhl jej německý architekt Felix Henry, který je také autorem rozhledny na Sněžníku, tzv. vodního hradu v parku v Ziębicích, budovy dnešního hotelu Palatium Palace ve Vratislavi a Schillerova pomníku ve Vratislavi. Pokud vám zbude trochu času, srdečně vás zveme k návštěvě této výjimečné turistické atrakce.
Proč má smysl se na web vracet
Ukázka vybraných míst naznačuje, jak rozdílné cíle lze na webu skryteskvosty.eu najít – od nenápadné vyhlídky na okraji města až po technickou památku či historické stavby v horské krajině Dolního Slezska. Web tak neslouží k naplánování jednoho konkrétního dne, ale jako dlouhodobý zdroj tipů, ke kterému se člověk vrací opakovaně podle toho, kam se zrovna chystá.
Ať už plánujete krátký výlet v okolí města, víkend na horách nebo delší pobyt na polské straně hranice, skryteskvosty.eu nabízí přehled míst, která stojí za pozornost – a která by jinak mohla snadno zůstat přehlédnutá.
Web skryteskvosty.eu vznikl jako součást česko-polského projektu Objev skryté skvosty II, jehož cílem je představit méně známá, ale hodnotná místa česko-polského pohraničí a podpořit přeshraniční cestovní ruch.
projekt „Objev skryté skvosty II, CZ.11.02.01/00/23_004/0000126“