Tipy na vánoční dárky pro milovníky kávy přímo od rodinné pražírny

Proč vybrat čerstvě praženou kávu jako vánoční dárek

Potěší hned dvakrát – provoní byt či kancelář a v hrnku báječně chutná.

„Jedlé“ dárky nikdy nekončí v koutě.

Jde o milou pozornost, která potěší každého.

Obdarovaný si na vás vzpomene, kdykoli si půjde chystat svůj oblíbený šálek kávy.

Chcete-li darovat něco většího, snadno balíček doplníte o další dobroty nebo můžete koupit rovnou špičkový kávovar.

Vánoční směsi káv: vizitka dobré pražírny

Na Vánoce chce každá pražírna nabídnout zákazníkům to nejlepší, co v daném roce vymyslela. Ani Pražírna Ignác z Moravy není výjimkou. Pro naladění do té správné vánoční atmosféry tu nachystali hned dvě směsi nazvané Ježíškova směs a Letošní Vánoce.

Určitě se ptáte, kterou vybrat a jak která směs chutná. Asi vás nepřekvapí, že jsou obě kávy výborné, ale jedno doporučení pro vás přece jen máme, a to přímo od pana pražiče: Ježíškovu směs doporučujeme spíše pro ty, kdo mají rádi tmavěji praženou kávu s lehkou hořkostí. Letošní Vánoce jsou naopak světleji pražená směs výběrových arabik. V chuti je i nepatrná ovocitost, nebo chcete-li acidita.

Váháte s výběrem? Zvolte Kávové předplatné

Nejste si jistí, jestli obdarovaný preferuje hořkou, nebo spíš ovocitější kávu? Darujte Kávové předplatné. Vaši blízcí si sami zvolí druh kávy, případně i stupeň mletí. Každý měsíc pak dostanou čerstvě praženou kávu přímo do ruky.

Chcete darovat čerstvě praženou kávu a hledáte, co dalšího k ní? V Pražírně Ignác pro vás připravili pestré vánoční sady, kde kávu doplňuje některá z důležitých věcí pro ten nejlepší zážitek z chuti a přípravy: ať už je to čokoláda, stylový mlýnek nebo jiné příslušenství.

Příslušenství na domácí přípravu kávy

Ruční mlýnek

Není nad to namlít si kávu vlastnoručně. V ručním mlýnku to jde skoro samo a obdarovaného potěší i krásný pohled na nový stylový kousek.

French Press

Když je namleto, přichází ke slovu samotná příprava kávy. French Press konvička představuje ideální dárek pro začátečníky v alternativní přípravě kávy: Hotovo budou mít za pár minut.

Moka konvička

Snad ještě snazší přípravu nabízí moka konvička. Tu obdarovaný rovnou postaví na sporák a nechá práci na ní. Věděli jste, že moka konvička je tradiční způsob přípravy kávy v Itálii?

Sada na filtrovanou kávu

Nechce se vám vybírat mlýnek, filtry a konvičku zvlášť? Vsaďte na už hotovou sadu pro přípravu filtrované kávy. I samotná alternativní příprava kávy se tak stane příjemným zážitkem.

Raději než věcné dárky dáváte zážitky? Zvolte kávový kurz

Když už jsme u těch zážitků, darovat můžete i některý z baristických kurzů. Nabízí se třeba základní baristický kurz espressa, alternativní příprava kávy nebo zážitkový kurz pražení a degustace kávy.

Jestli váháte, který vybrat, stavte se v nově otevřeném showroomu Pražírny Ignác. Se vším vám poradí, třeba i s výběrem espresso kávovaru. Rovnou na vlastní oči uvidíte i jednu z nejlepších pražiček na světě.

Tak šťastné a voňavé!