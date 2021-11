Tipy na vánoční dárky pro děti od 1 do 6 let: inspirujte se

Vánoční dárek pro děti 6 let: trampolíny

Zabavit 6letého bez počítače, tabletu a mobilu může být občas oříšek. Ale dětská trampolína to spolehlivě zvládne. Je to místo, kde se děti, a často nejen ony, dosyta vyřádí a zabaví na dlouhé hodiny. Trampolíny nejsou jen výsadou těch, kteří mají k dispozici zahradu. Výrobci pokročili a přišli i s menšími modely do bytu. Přečtěte si, jak vybrat trampolínu pro děti.

Dárky pro předškoláky: výtvarné pomůcky a sady na malování

Pokud sháníte užitečný dárek pro předškoláka, vsaďte na výtvarné potřeby pro děti. Zaplácnete jimi dvě mouchy jednou ranou. Dítě zabavíte, a navíc mu pořídíte část povinné školní výbavy. Každý prvňáček potřebuje do výtvarky minimálně základní sadu štětců, vodovky, tempery, voskovky, pastelky a plastelínu.

Tipy na vánoční dárky pro děti: sada na malování Bestent

Tipy na dárky pro děti 4 roky: domečky a dětská týpí

Děti se rády schovávají, budují bunkry, popouští uzdu fantazii a hrají si na dospělé, a proto je dětský domeček nebo týpí (teepee) skvělým dárkem pro 4leté děti. Podporuje představivost, zodpovědnost a pomáhá s ujasněním rolí.



Tipy na dárky pro děti 3 roky: houpačky, odrážedla a skluzavky

Nejlepší dárky pro 3leté děti jsou ty, které procvičují hrubou motoriku. Děti jsou v tomto věku velmi živé a chtějí se rychle pohybovat, běhat, lézt a skákat.

Pořiďte jim odrážedlo. Děti se na něm rychle unaví a na procházkách budou stíhat vaše tempo. Skvělou aktivní zábavu představují také skluzavky, houpačky a suché bazénky s míčky. Když bude venku psí počasí, vytvoříte jim doma hřiště, kde se dosyta vyřádí.

Dětské odrážedlo pro nejmenší Bestent

Dárky pro děti 2 roky: dřevěné vkládačky a hudební nástroje

Ve 2 letech děti objevují rytmus, tancují a třískají vším možným. Podpořte je v tom a pořiďte jim jednoduchý hudební nástroj, jako je dětský bubínek nebo xylofon. Ověřeným tipem na dárky pro 2leté děti jsou také motorické hračky, dřevěné vkládačky a edukační kostky, které rozvíjejí jemnou motoriku, koordinaci pohybů, představivost a logické uvažování.

Dárky pro děti 1 rok: hrací deky, pěnové puzzle

Miminko v 1. roce roste jako z vody a jeho psychomotorické schopnosti se mění takřka ze dne na den. Aby se dítě vyvíjelo správným směrem, potřebuje odpovídající stimulaci. Ideálním dárkem pro dítě do 1 roku jsou pestrobarevné hrací deky s hrazdou a interaktivními prvky, které šustí a mají různé tvary, materiály. Užitečný dárek představuje také pěnová hrací podložka (puzzle) – chrání dítě před chladem od podlahy a před tvrdými nárazy.

Vánoční dárky pro děti Bestent: pěnová hrací podložka (puzzle)

Když tápete, vybírejte dárky pro starší děti

Pokud se dárkem přesně netrefíte do věkové kategorie, protože bude spíš pro starší děti, nevadí, dítě ho využije později. Je to mnohem lepší varianta, než když je to naopak.