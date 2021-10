Tipsport: Češi sázejí na volby. A vyznají se

ANO ve vedení, vydrží do cíle?

Zhruba čtvrtina všech sázek na parlamentní volby jde u Tipsportu na výhru ANO 2011, které je podle všech ukazatelů v kurzu 1,25:1 také favoritem voleb. Zhruba 7 % sázkařů si ale myslí, že naopak ANO ve finiši ztratí a nevyhraje volby – kurz 3,48:1. Otázka tedy spíš zní, kolik procent dosavadní vládní strana získá. „Nejvyšší kurz na výhru vládního hnutí ANO byl 26. května 2021, a to 4,25:1, důvodem bylo zcela jistě nezvládnuté covidové jaro. Zlom nastal v průběhu léta. V té době se přízeň hnutí vrátila k původním hodnotám. Cyklistickou terminologií: ANO se dostalo do úniku, má velký náskok. Na druhou stranu, i takový únik občas bývá dostižen,“ přemítá vedoucí bookmakerů Tipsportu a expert na politické sázky Pavol Boško.

Vítěz voleb

ANO 2011 1,40:1

Spolu 3,25:1

Piráti+STAN 15:1

SPD 250:1

KSČM 1200:1

ČSSD 1300:1

Přísaha 1500:1

TSS 1600:1

Volný blok 2000:1

Zelení 2100:1

Švýcarská demokracie 3000:1

Kdo bude 31. 12. 2021 premiérem s důvěrou?

Andrej Babiš 4,5:1

Petr Fiala 5,5:1

Ivan Bartoš 12:1

Zájem o politické sázky roste

Volby mají mezi sázkaři Tipsportu tradičně mimořádný ohlas. „Zájem o politické sázky neuvěřitelně roste. Poslední prezidentské volby v USA byly v tomto ohledu absolutně top, přijali jsme sázky za 140 milionů korun. Velký zájem očekáváme také u voleb do Poslanecké sněmovny. Jde o téma, které ve společnosti rezonuje. Každý situaci nějak vidí, odhaduje ji. Proto jsou tyto sázky atraktivní i pro nové klienty, kteří by si třeba na sport nevsadili,“ říká Pavol Boško. Na poslední volby do PS přijal Tipsport sázky za 56 milionů korun. Jak naznačuje číslo aktuálních náběrů 40 milionů, tuto hranici česká sázková jednička letos pravděpodobně překoná.

Tradiční strany mimo hru?

Letošní volby jsou specifické v tom, že některým tradičním stranám hrozí konec ve Sněmovně. Tomu se u sázkařů vzpírají komunisté – třetí nejsázenější příležitostí, co do počtu tiketů, je volební zisk KSČM přesahující 5 %. Naopak tradiční ČSSD, o které se také hodně mluví v souvislosti s překročením pětiprocentní hranice, podle sázkařů zůstane před branami dolní parlamentní komory. A zajímavostí určitě je opravdu velký zájem o sázky na Volný blok. Sázkaři tipují, že překoná hranici hlasů potřebnou pro vstup do sněmovny – 5 % a více v kurzu 9:1.

Sněmovní jistoty: obě koalice a SPD

Mezi nejsázenější příležitosti se řadí i volební zisk SPD – více než 10 %. Umístění do 3. místa pro Spolu a Piráty+STAN vidí bookmakeři jako téměř jistotu s minimálním kurzem pro obě uskupení 1,01:1. Vlastně je v této sázce ukryto jen 1 % pochybností, že se tak nestane. Hodně se rovněž diskutuje, kolik stran se do Sněmovny nakonec podívá. Nejpravděpodobnější jsou varianty pět a více stran – kurz 1,18:1 – a sázka na méně než sedm stran v kurzu 1,06:1. „ANO, Spolu, Piráti+STAN a SPD jsou jistota, a doplní je zřejmě dvě menší strany. Které to budou, to je skutečně otázka pro sázkaře politology,“ předvídá Boško.