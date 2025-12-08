Tip na rodinný dárek? Tablet, který pořídíte teď jen za 1 Kč

Tablet Lenovo Idea Tab 11 s intuitivním ovládáním a kvalitním zvukem nabízí díky připojení k 5G síti plynulé scrollování při práci i zábavě. A díky funkci O2 Connect v mobilním tarifu ho navíc můžete mít pořád připojený k internetu.
Online kdekoliv
Představte si cestu s rodinou na hory. Jízda autem se vleče, děti už se nudí. Naštěstí máte tablet, který je pořád online, a tak mohou sledovat pohádky, zatímco vy máte klid na řízení. Stejně tak z něj odkudkoli vyřešíte pracovní maily – třeba na chatě nebo pod stanem u rybníka. Žádné hledání Wi-Fi, žádné složité nastavování hotspotu.
Díky funkci O2 Connect totiž tablet může využívat stejná data jako váš mobilní tarif – a to bez poplatků za internet navíc. Stačí do něj jednoduše vložit další SIM kartu, kterou si objednáte na pár kliknutí v aplikaci Moje O2. Stabilní připojení tak máte vždy po ruce – na cestách i na odlehlých místech.
A dobrá zpráva je, že data z tarifu od O2 můžete takto sdílet i v chytrých hodinách, hodinkách vašeho dítěte, chytré kameře nebo GPS lokátoru na obojku vašeho psa. První zařízení připojíte zdarma, další dvě každé za 99 Kč.
Chytré pero k tabletu
Součástí balení s tabletem je chytré pero Tab Pen, které z tabletu dělá univerzální nástroj pro práci, kreslení i poznámky. Zamilujete si funkci Circle the Search, která pomocí umělé inteligence vyhledá informace o čemkoli, co vás na displeji zaujme – stačí to jednoduše zakroužkovat.
Díky velkému 11" displeji, čistému zvuku a dlouhé výdrži baterie se tablet stane ideálním společníkem na doma i na cesty.
Pro O2 zákazníky nyní jen za 1 Kč
Pokud jste zákazník O2, teď pořídíte 5G tablet Lenovo Idea Tab 11 5G (128 GB) jen za 1 Kč a zbytek doplatíte v měsíčních splátkách bez navýšení, nebo jednorázově se slevou 1000 Kč za 4 489 Kč.
V O2 e-shopu najdete i 5G telefony, chytré hodinky nebo příslušenství – výhodně a s možností vyzvednutí do 30 minut v nejbližší O2 Prodejně.