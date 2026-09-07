Tichá revoluce pro majitele domů: rychlá garáž bez spouště na zahradě

Komerční sdělení

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Parkování v Česku prudce zdražuje a ceny klasických zděných garáží lámou rekordy. Majitelé rodinných domů proto hledají cestu, jak ochránit vůz i získat další úložný prostor. Místo měsíců prachu a staveniště na zahradě čím dál častěji volí modulové garáže.

Ty vyrostou za jediné odpoledne, přitom trávník kolem domu zůstane bez šrámů.

Máte dům, vypěstovaný trávník a vyladěnou zahradu, ale chybí vám bezpečné parkování nebo prostor na nářadí, sekačku či kola? Není divu, že po garážích a skladovacích prostorách je dnes rekordní poptávka. Podle dat portálu Sreality.cz vzrostla průměrná cena garáží v ČR meziročně o 12 % (na 37 159 Kč/m²), v Praze se dokonce metr prodává i za 62 tisíc korun. Ceny nemovitostí tak vedou řadu majitelů k tomu, aby naplno využili svůj stávající pozemek. Myšlenka na měsíce prachu, míchačky betonu a rozrytý trávník však mnohé odradí.

Začíná se ráno, odpoledne parkujete

Největším trumfem modulových garáží je zmíněná rychlost a čistota. Jednotlivé komponenty z tenkostěnných ocelových panelů ošetřených žárovým zinkováním se s milimetrovou přesností vyrobí v hale. Na váš pozemek dorazí hotové stěnové panely i střešní konstrukce.

Montáž probíhá tzv. suchou cestou bez jakékoliv těžké techniky a stavebního odpadu. Ráno přijede odborný tým a odpoledne už do garáže zaparkujete auto. Skalka, okrasné keře i vypěstovaný trávník zůstanou zcela nedotčené.

Od zděné stavby k nerozeznání

Dnes už nejde o žádné unifikované plechové boudy. Lídři na trhu, jako je značka Gardeon, nabízejí speciální omítkovou úpravu, díky níž je garáž zvenčí k nerozeznání od poctivé zděné stavby. Protože jde o stavbu, v některých případech je třeba stavební povolení. „Se stavebním povolením dokážeme zákazníkům pomoci, protože s tím máme bohaté zkušenosti. V některých případech, kdy jde o menší objekt, postačí ohláška,“ říká Marek Choleva, spoluzakladatel Gardeonu.

Obrovskou výhodou je také neuvěřitelná flexibilita tohoto typu garáží. „Stavbu lze vyrobit přesně v barvách fasády vašeho domu, doplnit o přístřešek na druhý vůz, zahradní domek, nebo ji přímo propojit s obvodovou zdí domu jako průchozí přístavek. Vybírat lze z plochých i sedlových střech, k dispozici jsou zateplené sendvičové panely proti promrzání i přehřívání, nebo příprava pro zelenou střechu a solární panely,“ vysvětluje Marek Choleva. A pokud byste v budoucnu měnili plány, stavbu lze na rozdíl od betonu kdykoliv demontovat a přemístit jinam.

Životnost v řádu desítek let a bez údržby

Mnoho lidí má k montovaným stavbám předsudky, ale moderní materiály nabízejí srovnatelnou životnost s klasickou stavbou. „Díky žárovému zinkování, stálobarevným omítkám a odolnosti vůči UV záření či sněhovému zatížení nevyžadují garáže téměř žádnou údržbu. To Gardeonu umožňuje poskytovat záruku až 20 let,“ uvádí Marek Choleva.

Investice se navíc vyplatí i cenově. Základní montované garáže začínají okolo 120 tisíc korun, přičemž hodnota celé nemovitosti se zvýší okamžitě. Češi podle dat Gardeonu, který zaznamenal meziroční nárůst prodejů garáží o 69 %, dávají přednost větším a zatepleným stavbám, kde průměrná cena objednávky dosahuje vyšších částek. Získávají tak garáž, čistou dílnu i bezpečný sklad v jednom, bez zbytečné byrokracie a hlavně bez poničené zahrady.

Zkušený odborník na místě

„Při výběru firmy je klíčové koukat na počet dokončených staveb, historii firmy, recenze a mluvit se zkušeným odborníkem z dané firmy přímo na místě, kde stavba bude stát. Stává se totiž, že zákazník má sice nějakou představu, ta ale vůbec nemusí odpovídat tomu, co zákazník ve skutečnosti řeší. Příkladem je to, že si lidé často vyberou garáž, z té se ale nakonec stane sklad a auto stojí stále venku,“ dodává na závěr Marek Choleva z Gardeonu.

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Tichá revoluce pro majitele domů: rychlá garáž bez spouště na zahradě

Komerční sdělení

Parkování v Česku prudce zdražuje a ceny klasických zděných garáží lámou rekordy. Majitelé rodinných domů proto hledají cestu, jak ochránit vůz i získat další úložný prostor. Místo měsíců prachu a...

Trocnovské slavnosti vás přenesou do středověku

Komerční sdělení
Trocnovské slavnosti vás přenesou do středověku

Jihočeský kraj a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích vás zvou na jednu z hlavních akcí sezony v areálu Archeoskanzenu Trocnov (Trocnov 14, Borovany). Dvoudenní Trocnovské slavnosti se konají 5. -...

30 let zkušeností. Rok 2026 otevírá v ZAKO Turčín další kapitolu rozvoje

Komerční sdělení
Soustružnicko-frézovací centrum CNC - Hyperturn Powermill 2400

Třicet let budování, tisíce realizovaných zakázek a stovky spokojených zákazníků napříč Evropou. Přesto vedení společnosti ZAKO Turčín letošní výročí nevnímá jako okamžik bilancování.

E.ON Ekofestival v Budějovicích: Monkey Business, Sofiana Medjmedj i inspirativní příběhy

Komerční sdělení
Energy-Globe..jpg

V sobotu 5. září se Sokolský ostrov v Českých Budějovicích promění v dějiště E.ON Ekofestivalu, který propojí hudbu, zábavu pro celé rodiny i inspirativní projekty zaměřené na ochranu životního...

Pacient jako poslíček s CD? V MR Centru Titanium už ne

Komerční sdělení
MR centrum Titanium

Všichni známe situaci, když pacient po vyšetření magnetickou rezonancí nebo jinou zobrazovací technikou, odchází s CD či DVD, které má donést svému ošetřujícímu lékaři. Dnes už ale tento způsob...

Tipy na výlety v česko-polském pohraničí mimo hlavní trasy

Komerční sdělení
Poutní místo Dřízna – Přepychy

Česko-polské pohraničí nabízí stovky zajímavých míst mimo hlavní turistické trasy. Nový web skryteskvosty.eu je přehledně shromažďuje na obou stranách hranice a usnadňuje hledání tipů na výlety v...

7. září 2026

Revoluce jízdních řádů. DPO instaluje chytré e-papery na zastávkách

Komerční sdělení
První e-paper na zastávce Elektra

Celkem bude v Ostravě 200 e-paperů. Dopravní podnik Ostrava (DPO) instaluje elektronické jízdní řády, tzv. e papery, především na tramvajových zastávkách. Cestujícím ukazují nejen celodenní jízdní...

7. září 2026

Slezskoostravští hasiči míří od prvních tréninků až na evropský vrchol

Komerční sdělení
Česká reprezentace na mistrovství Evropy

Dva mladí hasiči ze Slezské Ostravy letos oblékli reprezentační dres České republiky a z evropského šampionátu v požárním sportu si odvezli hned několik medailí. Jejich úspěch ale není jen příběhem...

7. září 2026

Úspěch se někdy měří jinak. Třeba zkušeností vlastních rukou

Komerční sdělení
Úspěch se někdy měří jinak. Třeba zkušeností vlastních rukou

Ve výrobě Polstrinu pracují šestnáct a sedmadvacet let. Marcela a Hanka nemají vedoucí funkce, přesto za nimi ostatní chodí pro radu. Jejich příběh ukazuje svět práce, kde se odbornost nezískává...

7. září 2026

Vodárenská správa Písek: péče o infrastrukturu, která není vidět

Komerční sdělení
Vodárenská správa Písek: péče o infrastrukturu, která není vidět

Voda z kohoutku a fungující kanalizace jsou samozřejmostí jen na první pohled. Za jejich spolehlivým zázemím stojí také Vodárenská správa Písek, městská společnost, která hlídá vodohospodářský...

7. září 2026

Lipno na hraně: Nezničí turismus to, co na něm milujeme?

Komerční sdělení
Lipno na hraně: Nezničí turismus to, co na něm milujeme?

Lipensko, tak jak ho známe, mizí. Posledních 20 let se zde intenzivně staví. Břehy zaplavily apartmánové komplexy, hotely, přístavy, parkoviště a další více než tři desítky záměrů se chystají. Jejich...

7. září 2026

V Pelhřimově mladí lékaři získají kariéru i život

Komerční sdělení
V Pelhřimově mladí lékaři získají kariéru i život

Mladí lékaři dnes stále častěji hledají ideální work life balance. Že jde dohromady spojit skvělé profesní uplatnění a dostatek osobního času na rodinu a koníčky i v medicíně, dokazuje Nemocnice...

7. září 2026

Tichá revoluce pro majitele domů: rychlá garáž bez spouště na zahradě

Komerční sdělení

Parkování v Česku prudce zdražuje a ceny klasických zděných garáží lámou rekordy. Majitelé rodinných domů proto hledají cestu, jak ochránit vůz i získat další úložný prostor. Místo měsíců prachu a...

7. září 2026

Dřevěný plot může být dražší, než si myslíte. Spočítali jsem proč

Komerční sdělení

Cena plotu nekončí jeho nákupem. Dřevo potřebuje pravidelnou péči, další nátěry a hlavně váš čas. Existuje ale česká alternativa, kterou nemusíte natírat a která odolává vodě, mrazu i slunci....

7. září 2026

Teleflex ve Žďáře otevírá nové příležitosti pro operátorky

Komerční sdělení
Teleflex ve Žďáře otevírá nové příležitosti pro operátorky

Firma, která ve Žďáře působí už 20 let, nyní otevírá nové pracovní příležitosti pro ženy z regionu, které hledají jistou práci v moderním a čistém výrobním prostředí.

7. září 2026

Nejen hotel. EURO v Pardubicích láká i na kuchyni a atmosféru

Komerční sdělení
Nejen hotel. EURO v Pardubicích láká i na kuchyni a atmosféru

Mnoho Pardubáků kolem něj projde, aniž by tušili, že za dveřmi hotelu se neskrývá jen ubytování pro hosty, ale také klidné a příjemné místo pro večeři, pracovní schůzku nebo rodinnou oslavu.

7. září 2026

Když stěna zmizí: jak posuvné dveře propojí dům se zahradou

Komerční sdělení
Když stěna zmizí: jak posuvné dveře propojí dům se zahradou

Sen o domě, kde obývák plynule přechází do zahrady, dnes není výsada luxusních vil. Klíčem jsou velké prosklené plochy a hliníkové posuvné dveře, které se odsunou stranou a hranici mezi interiérem a...

5. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×