Tichá revoluce pro majitele domů: rychlá garáž bez spouště na zahradě

Ty vyrostou za jediné odpoledne, přitom trávník kolem domu zůstane bez šrámů.
Máte dům, vypěstovaný trávník a vyladěnou zahradu, ale chybí vám bezpečné parkování nebo prostor na nářadí, sekačku či kola? Není divu, že po garážích a skladovacích prostorách je dnes rekordní poptávka. Podle dat portálu Sreality.cz vzrostla průměrná cena garáží v ČR meziročně o 12 % (na 37 159 Kč/m²), v Praze se dokonce metr prodává i za 62 tisíc korun. Ceny nemovitostí tak vedou řadu majitelů k tomu, aby naplno využili svůj stávající pozemek. Myšlenka na měsíce prachu, míchačky betonu a rozrytý trávník však mnohé odradí.
Začíná se ráno, odpoledne parkujete
Největším trumfem modulových garáží je zmíněná rychlost a čistota. Jednotlivé komponenty z tenkostěnných ocelových panelů ošetřených žárovým zinkováním se s milimetrovou přesností vyrobí v hale. Na váš pozemek dorazí hotové stěnové panely i střešní konstrukce.
Montáž probíhá tzv. suchou cestou bez jakékoliv těžké techniky a stavebního odpadu. Ráno přijede odborný tým a odpoledne už do garáže zaparkujete auto. Skalka, okrasné keře i vypěstovaný trávník zůstanou zcela nedotčené.
Od zděné stavby k nerozeznání
Dnes už nejde o žádné unifikované plechové boudy. Lídři na trhu, jako je značka Gardeon, nabízejí speciální omítkovou úpravu, díky níž je garáž zvenčí k nerozeznání od poctivé zděné stavby. Protože jde o stavbu, v některých případech je třeba stavební povolení. „Se stavebním povolením dokážeme zákazníkům pomoci, protože s tím máme bohaté zkušenosti. V některých případech, kdy jde o menší objekt, postačí ohláška,“ říká Marek Choleva, spoluzakladatel Gardeonu.
Obrovskou výhodou je také neuvěřitelná flexibilita tohoto typu garáží. „Stavbu lze vyrobit přesně v barvách fasády vašeho domu, doplnit o přístřešek na druhý vůz, zahradní domek, nebo ji přímo propojit s obvodovou zdí domu jako průchozí přístavek. Vybírat lze z plochých i sedlových střech, k dispozici jsou zateplené sendvičové panely proti promrzání i přehřívání, nebo příprava pro zelenou střechu a solární panely,“ vysvětluje Marek Choleva. A pokud byste v budoucnu měnili plány, stavbu lze na rozdíl od betonu kdykoliv demontovat a přemístit jinam.
Životnost v řádu desítek let a bez údržby
Mnoho lidí má k montovaným stavbám předsudky, ale moderní materiály nabízejí srovnatelnou životnost s klasickou stavbou. „Díky žárovému zinkování, stálobarevným omítkám a odolnosti vůči UV záření či sněhovému zatížení nevyžadují garáže téměř žádnou údržbu. To Gardeonu umožňuje poskytovat záruku až 20 let,“ uvádí Marek Choleva.
Investice se navíc vyplatí i cenově. Základní montované garáže začínají okolo 120 tisíc korun, přičemž hodnota celé nemovitosti se zvýší okamžitě. Češi podle dat Gardeonu, který zaznamenal meziroční nárůst prodejů garáží o 69 %, dávají přednost větším a zatepleným stavbám, kde průměrná cena objednávky dosahuje vyšších částek. Získávají tak garáž, čistou dílnu i bezpečný sklad v jednom, bez zbytečné byrokracie a hlavně bez poničené zahrady.
Zkušený odborník na místě
„Při výběru firmy je klíčové koukat na počet dokončených staveb, historii firmy, recenze a mluvit se zkušeným odborníkem z dané firmy přímo na místě, kde stavba bude stát. Stává se totiž, že zákazník má sice nějakou představu, ta ale vůbec nemusí odpovídat tomu, co zákazník ve skutečnosti řeší. Příkladem je to, že si lidé často vyberou garáž, z té se ale nakonec stane sklad a auto stojí stále venku,“ dodává na závěr Marek Choleva z Gardeonu.