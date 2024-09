The Most CLASSIC 2024: Automobilový festival, kde krása jezdí

Zážitek za volantem vašeho miláčka

The Most CLASSIC 2024 nabízí majitelům klasických automobilů možnost ukázat své vozy nejen na výstavní ploše, ale také zažít adrenalin přímo na závodní dráze. Na rozdíl od jiných akcí se zde můžete aktivně zapojit a vyzkoušet své řidičské schopnosti. Projedete se po legendárním mosteckém okruhu, který má bohatou historii, nebo vyzkoušíte svou zručnost na technicky náročném polygonu.

Jedním z nejoblíbenějších programových bloků jsou soutěžní jízdy pravidelnosti na polygonu, kde nezáleží na rychlosti, ale na přesnosti. Na nejlepší čekají originální trofeje. A pokud máte doma automobilového elegána, můžete se zapojit do soutěže elegance, kde odborná porota ocení krásu a originalitu vašeho vozu.

Sraz a výstava klasických automobilů

Setkání automobilových klubů a nadšenců je srdcem celého festivalu. Na mosteckém autodromu se opět sejdou stovky klasických automobilů, od elegantních veteránů až po sportovní ikony minulého století.

V loňském roce festival zaznamenal 320 registrovaných vozů mezi nimiž nechyběly opravdové unikáty jako třeba Talbot-Lago T26 Figoni et Falaschi (1948). Letošní ročník slibuje ještě větší a rozmanitější účast. Mezi mezi přihlášenými vozy je vzácná Alfa Romeo 8C 2300 z roku 1931, ze sbírky Ladislava Samohýla, nebo unikátní závodní speciál Jawa 750 od Jaroslava Větvičky. „Povedlo se nastartovat akci, která nám všem dělá velkou radost. The Most CLASSIC skvěle propojuje majitele a fanoušky klasických automobilů všech kategorií. To co nás odlišuje od ostatních je možnost aktivního zapojení formou jízd ať už na dráze, nebo polygonu. Festival má díky tomu opravdu jedinečnou a živou atmosféru,“ popisuje Josef Zajíček, generální ředitel Autodromu Most. Ten se chystá mimo jiné během festivalu slavnostně oznámit trasu vytrvalostní jízdy Czech Oldtimer Express 2025, která v minulých ročnících vedla z Prahy do Istanbulu a Atén.

Vedle jednotlivců se The Most CLASSIC účastní i automobilové kluby, mezi kterými ani letos nebude chybět Ferrari Classiche Scuderia S.F. Praha, Porsche Classic Club a další. Na své si přijdou i milovníci motocyklů, letošní novinkou bude totiž sraz motocyklů Jawa.

Festival pro celou rodinu

The Most CLASSIC 2024 není jen o automobilech, ale nabízí i bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Kromě výstavních exponátů se můžete těšit na kulturní program, který zahrnuje výstavy umění, modelů i módních doplňků. Pro děti bude připraven speciální program plný zábavných aktivit, aby si festival užili opravdu všichni.

Ať už jste automobilový nadšenec, závodník, nebo jen hledáte skvělou rodinnou akci na víkend, The Most CLASSIC 2024 vás určitě nezklame. Přijďte se podívat, jak se historie snoubí s rychlostí a elegancí, a užijte si den plný nezapomenutelných zážitků. Více informací a registrace vozů i motorek najdete na webu The Most CLASSIC.