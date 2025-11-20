TeskaLabs pomáhá firmám s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti

Nový zákon se týká firem zaměřených na IT, energetiku, zdravotnictví, dopravu, průmyslové podniky a také výrobce či poskytovatele služeb. Jeho cílem je posílit odolnost organizací proti kybernetickým útokům. Ten, kdo nové povinnosti nesplní, riskuje vysoké finanční sankce až v řádu milionů korun a ztrátu důvěry obchodních partnerů.
Zákon ukládá firmám řadu konkrétních povinností. Mezi ty hlavní patří:
- zavést řízení kybernetických rizik,
- provádět pravidelné bezpečnostní audity,
- hlásit incidenty do 24 hodin,
- zajistit ochranu přístupů a dat,
- školit zaměstnance v oblasti kybernetické bezpečnosti,
- prokázat, že vedení firmy nese odpovědnost za bezpečnostní politiku.
„Mnoho firem si zatím neuvědomuje, že zákon už platí. Přitom NÚKIB bude vyžadovat doložení konkrétních kroků a odpovědnosti managementu. Nestačí mít antivir – je třeba mít nastavený celý systém řízení bezpečnosti,“ upozorňuje Vladimíra Tesková, členka představenstva společnosti TeskaLabs, českého lídra v oblasti kybernetické bezpečnosti.
TeskaLabs pomáhá firmám plnit požadavky NIS2
Společnost TeskaLabs se dlouhodobě zaměřuje na komplexní ochranu dat a informačních systémů. Pro firmy nyní nabízí audity, bezpečnostní monitoring a konzultace, které pomáhají splnit všechny klíčové požadavky nového zákona. „Zákon o kybernetické bezpečnosti má přinést větší odolnost celé ekonomiky. My pomáháme firmám zvládnout tuto změnu prakticky – od prvního zmapování rizik až po kompletní implementaci ochranných opatření,“ vysvětluje Vladimíra Tesková. TeskaLabs vyvinula také řešení LogMan.io, které umožňuje v reálném čase sledovat bezpečnostní události a reagovat na incidenty dřív, než způsobí škodu.
Nečinnost se nevyplácí
Podle odborníků bude v nejbližších měsících největším problémem nedostatek času a odborných kapacit. Firmy, které nezačnou jednat včas, mohou mít potíže prokázat soulad se zákonem při kontrole. „Doporučujeme začít okamžitě. Prvním krokem je analýza současného stavu, tedy zjistit, jaké systémy organizace používá a jak jsou chráněné. Z toho se odvíjí plán dalších kroků. Kdo to odkládá, riskuje nejen pokutu, ale i reálný útok,“ varuje Vladimíra Tesková. Pokuty za nesplnění povinností podle zákona mohou dosáhnout až 10 milionů korun nebo 2 % z ročního obratu společnosti, podle toho, co je vyšší.
Česká firma s evropským renomé
Společnost TeskaLabs působí na trhu více než deset let a její technologie chrání organizace nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Zaměřuje se na kybernetické monitorovací systémy, správu přístupů a bezpečnost mobilních i cloudových aplikací. „Kyberbezpečnost dnes není volitelná. Je to základní podmínka pro fungování moderní firmy. Kdo to pochopí včas, získá konkurenční výhodu – kdo ne, může čelit vážným následkům,“ dodává Vladimíra Tesková.