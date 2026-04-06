Terezínská tryzna připomene oběti, letos i koncertem a prohlídkou

Komerční sdělení
Národní hřbitov před Malou pevností v Terezíně bude v neděli 17. května 2026 dějištěm tradiční Terezínské tryzny. Pietní shromáždění každoročně připomíná oběti nacistické perzekuce a patří k nejvýznamnějším vzpomínkovým akcím svého druhu v České republice.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Terezín připomene oběti nacismu koncertem a komentovanou prohlídkou | foto: PAMÁTNÍK TEREZÍN

Letošní program doplní koncert hudby vzniklé během věznění v Terezíně i komentovaná prohlídka věnovaná terezínskému kronikáři Willymu Mahlerovi.

Shromáždění začíná v 10 hodin a pravidelně se jej účastní bývalí vězni, jejich rodiny, představitelé veřejného života, diplomaté i široká veřejnost. Hlavní projevy přednesou předseda Ústavního soudu ČR Josef Baxa a přeživší terezínského ghetta Michaela Vidláková. Následovat bude křesťanská modlitba vikáře litoměřické diecéze Radka Jurnečka a židovská modlitba vrchního zemského rabína Karola Efraim Sidona.

Tryzna se koná od roku 1947 a dlouhodobě patří k nejvýznamnějším pietním akcím v České republice. Připomíná desetitisíce lidí, kteří prošli věznicí gestapa v Malé pevnosti, ghettem ve městě Terezín a koncentračním táborem v Litoměřicích, a také ty, kteří zde v důsledku nacistického teroru přišli o život.

Pietní akt se tradičně odehrává na Národním hřbitově, kde jsou pohřbeny ostatky tisíců obětí. Akci pořádá Památník Terezín a po celý den je vstup do jeho objektů zdarma.

Hudba z terezínského vězení

Na oficiální část programu naváže od 12:30 koncert orchestru Sinfonietta Vivazza sdružujícího vášnivé a zkušené hudebníky z jedenácti zemí. Ústředním bodem koncertu bude Nonett pro flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, violu, housle, violoncello a kontrabas skladatele Rudolfa Karla, který toto dílo komponoval během svého věznění v Terezíně. Rudolf Karel patřil k významným českým skladatelům první poloviny 20. století. Do Terezína byl deportován kvůli své odbojové činnosti. I v těžkých podmínkách věznění pokračoval v komponování a jeho hudba dnes představuje silné svědectví o kulturním životě, který se v Terezíně navzdory nacistické perzekuci dokázal udržet.

Rudolf Karel, hudebník, legionář, demokrat a vlastenec jako poslední žák Antonína Dvořáka je autorem oper i klavírních, komorních a symfonických děl, z nichž některá vznikala ve vězení. Zemřel 6. března v Terezíně v nedožitých pětašedesáti letech. Roku 1998 mu byl in memoriam udělen Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy.

Po stopách terezínského kronikáře

Odpolední program nabídne komentované prohlídky historiků Památník Terezín. Od 14 hodin se uskuteční tematická prohlídka nazvaná Po stopách Willyho Mahlera. Ta připomene osudy Willyho Mahlera, jednoho z kronikářů terezínského ghetta, který si během svého pobytu vedl deník zachycující každodenní život vězňů. Jeho zápisky patří k cenným svědectvím o fungování ghetta, atmosféře mezi vězni i o snaze zachovat lidskou důstojnost v extrémních podmínkách. Díky své novinářské zkušenosti dokázal Mahler zachytit atmosféru ghetta nesmírně poutavě a pozorně, přičemž na rozdíl od většiny jiných dochovaných svědectví se nezdráhá psát bez servítek - včetně intimních záznamů a osobních prožitků,

Poslední záznam v deníku pochází z konce září 1944, kdy byl deportován do Auschwitz - Birkenau. Willy Mahler zemřel v prosinci 1944 v pobočném táboře Kaufering koncentračního tábora Dachau.

Mahlerův deník nedávno vyšel knižně v edici Památníku Terezín a komentovaná prohlídka návštěvníkům přiblíží místa spojená s jeho příběhem i širší kontext života v terezínském ghettu.

Připomínka s přesahem do současnosti

Terezínská tryzna není pouze vzpomínkou na tragické události druhé světové války. Je také připomínkou hodnot demokracie, tolerance a respektu k lidským právům. Každoroční setkání na Národním hřbitově tak spojuje pietní vzpomínku s výzvou k uchovávání historické paměti pro další generace.

Pietní shromáždění i doprovodný program jsou přístupné veřejnosti.

Bohumil Brejžek

www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial
www.instagram.com/pamatnik_terezin_memorial

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.