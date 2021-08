Teplo do každé koupelny

Přímotopné elektrické vytápění, kdy je topná rohož (obvykle topný kabel na tkanině) umístěna do flexibilního tmelu přímo pod dlažbu, dokáže zajistit velmi efektivní přenos tepla. Neohřívá totiž pouze vzduch v místnosti, ale přenáší teplo přímo do podlahy a do zdí, od kterých se pak rovnoměrně ohřívá celý prostor.

Hlavní nevýhodou podlahového vytápění může být jeho pomalá odezva, protože na zahřátí potřebuje o něco delší čas než běžné radiátory. Dobu ohřevu ale můžete v závislosti na okolních podmínkách zkrátit až o polovinu, pokud pod roznášecí podlahovou vrstvu nainstalujete vhodnou tepelnou izolaci.

Dříve se podlahové vytápění instalovalo pouze do novostaveb, protože s požadovanou tepelnou izolací dosahovalo větší instalační výšky, která byla při rekonstrukcích nedosažitelná. Pro rekonstrukce se vyrábí speciální tepelněizolační desky, které se pohybují v tloušťkách od 6 do 10 mm. Ty oceníte hlavně u starých domů nebo bytů, kde se hraje o každý centimetr. Při použití desky o šesti milimetrech se tloušťkou celé nové konstrukce dostanete na zhruba 2 a půl centimetru včetně topné rohože a nové dlažby.



Desky není nutné více izolovat, protože je výrobce opatřil jádrem z extrudovaného polystyrenu a na povrchu krycí stěrkovou vrstvou vyztuženou skelnou tkaninou, která jim dodává vyšší tuhost a mechanickou odolnost. Desky se také snadno pokládají a díky výborné přilnavosti flexibilních tmelů zaručují perfektní fixaci dalších vrstev, ať už se rozhodnete pro dlažbu, nebo třeba vinylovou podlahu.

Než se tedy do rekonstrukce koupelny nebo kuchyně pustíte, zvažte, jestli pod nové dlaždičky neumístit právě podlahové vytápění. To totiž nemusí být jediným zdrojem tepla v místnosti, takže když ho využijete v kombinaci s radiátory, celoročně se vám postará o pocit příjemně teplých nohou.