Teplá podlaha v koupelně snadno a rychle

Komerční sdělení

| foto: Stavebniny DEK a.s.

Komerční sdělení

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Studená dlažba v koupelně, na toaletě nebo na chodbě dokáže zkazit dojem z jinak povedené rekonstrukce objektu.

Řešením nemusí být nákladná přestavba celého topného systému – stačí pod novou dlažbu položit tenkou topnou rohož, která se postará o komfortní a příjemně teplou podlahu prakticky kdykoliv během roku. Vhodným řešením je topná rohož DEK TR160.

Proč zvolit topnou rohož DEK TR160?

Topná rohož DEK TR160 je elektrický topný systém určený k instalaci přímo pod dlažbu – nejčastěji v koupelnách, na toaletách, v kuchyních nebo v chodbách. Skládá se z topného dvoužilového kabelu upevněného na nosné tkanině, kterou stačí rozvinout na připravený podklad, přichytit pomocí samolepicích pásek (jež jsou součástí rohože) a následně zalít flexibilním lepidlem nebo nivelační stěrkou. Odpadá tak nutnost zvyšovat skladbu podlahy o silnou vrstvu potěru, což oceníte hlavně při rekonstrukcích, kde není žádoucí snižovat světlou výšku místnosti. Pro maximální účinnost a zrychlení teplotního náběhu v místech bez tepelné izolace je doporučeno použít v kombinaci s izolačními deskami (např. typu F-BOARD), které jsou z obou stran vyztuženy polymercementovou stěrkou.

Označení TR160 odkazuje na topný výkon 160 W/m² – tedy vyšší výkonovou třídu, která zajistí rychlejší náběh teploty a je vhodná i tam, kde se topná rohož využívá jako hlavní zdroj vytápění místnosti, nejen jako komfortní přihřátí studené dlažby.

ParametrHodnota
OznačeníElektrická topná rohož DEK TR160
Topný výkon160 W/m²
Dostupné plochyod 1 m² do 10 m² (příkon 160–1 600 W dle konkrétní varianty)
Vhodné prostorykoupelny, kuchyně, chodby, WC
Způsob instalacedo flexibilního lepidla nebo samonivelační stěrky
Průměr topného kabelu3,5 mm
Šířka rohože0,5 m
Délka přívodního kabelu3 m
Krytí IPIP67

Klíčové parametry pro správný výběr

Při výběru je klíčové zvolit plochu rohože podle skutečné velikosti podlahy, kterou chcete vytápět. Rohož, respektive topný kabel, se nesmí zkracovat – zkracovat lze pouze tzv. studený konec, tedy přívodní (napájecí) kabel vedoucí od topného okruhu k termostatu, a nosnou síťovinu rohože, na které je topný kabel přichycen. Tu lze libovolně nastřihnout nebo zkrátit tak, aby šla rohož přizpůsobit dispozici místnosti. Topná rohož nesmí zasahovat do prostorů pod pevně zabudovanými zařizovacími předměty (vany, WC apod.) ani pod nábytek bez dostatečné vzduchové mezery. Pod volně stojícím nábytkem je nutné dodržet minimální výškový prostor 4 cm pro zajištění trvalého proudění vzduchu a odvodu tepla.

Teplotu v místnosti i teplotu podlahy ovládáte přes termostat, který se k rohoži dokupuje samostatně. Díky tomu si vyberete způsob ovládání, který vám vyhovuje. V nabídce Stavebnin DEK jsou k tomu určené termostaty TR200 (digitální tlačítkový), TR220 (digitální dotykový) a TR240 Wi-Fi (digitální dotykový s ovládáním přes mobilní aplikaci). K propojení topné rohože k termostatu a elektrického přívodu slouží připojovací sada TR010.

Výhody topné rohože DEK TR160

Nízká konstrukční výška – rohož se instaluje přímo do vrstvy lepicího tmelu či nivelační stěrky, bez nutnosti zvyšovat podlahu o silný litý betonový potěr.

Rychlý náběh teploty – vyšší výkon 160 W/m² zajistí citelně teplou dlažbu v krátkém čase po zapnutí.

Snadná pokládka – rohož se jednoduše rozvine a přichytí k podkladu, není potřeba náročné tvarování a individuální fixování volného kabelu k podkladu.

Dvoužilový kabel - zjednodušuje pokládku, jelikož není nutné vracet se druhým koncem kabelu zpět k termostatu.

Variabilita ploch – k dispozici je v řadě velikostí, takže lze vybrat rohož přesně na míru dané místnosti.

Univerzální využití – vhodná pod keramickou dlažbu v koupelnách, WC, kuchyních i na chodbách.

Shrnutí

Topná rohož DEK TR160 je praktickou volbou pro každého, kdo chce při rekonstrukci koupelny, kuchyně nebo chodby dosáhnout teplé podlahy s minimem nákladů navíc. Díky nízké konstrukční výšce a jednoduché pokládce pod dlažbu ji lze bez větších zásahů do skladby podlahy instalovat i tam, kde by klasické podlahové topení znamenalo komplikovanou přestavbu. Vyšší topný výkon pak zaručí, že podlaha bude příjemně teplá i v chladnějších měsících.

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