Tepelná čerpadla spotřebují o 66 % méně energie než elektrokotle

T2: Tepelná čerpadla – vytápění budoucnosti

Tepelná čerpadla jsou moderní zařízení, která představují budoucnost vytápěcích systémů. Jedná se o nejmodernější technologii, která Vám zajistí tepelný komfort s nejnižšími možnými náklady. A to bez námahy v podobě přikládání a častou údržbou. Jelikož se jedná o bezúdržbový systém, je tepelné čerpadlo například vhodná příprava na důchod. Variabilita využití tepelných čerpadel je vysoká, jelikož můžete vytápět jak radiátory, tak podlahovým topením, také můžete ohřívat užitkovou vodu či v létě vodu v bazénu. Díky zpětnému chodu zvládne zařízení i chlazení interiéru v letních měsících.

T3: Tepelné čerpadlo Vám přinese řadu výhod:

· Okamžitou roční úsporu energie ve výši 66 % oproti elektrokotli

· Stabilní návratnost investice

· Jednoduché ovládání na dálku - můžete si například zapnout topení před příjezdem z dovolené

· V zimě lze vytápět, v létě naopak chladit

· Možnost propojení tepelného čerpadla s fotovoltaikou

· Využívání přírodních nevyčerpatelných zdrojů

T2: Proč jsou tepelná čerpadla tak výhodná?

Tepelná čerpadla dokážou velmi efektivně hospodařit s elektrickou energií, kterou potřebují pro svůj chod. Na rozdíl od elektrokotle potřebuje tepelné čerpadlo pouze třetinu energie na vytopení celého interiéru. Je to díky tomu, že tepelné čerpadlo dokáže z 1 kWh elektrické energie vyrobit až 3,5 kWh topné energie. U rodinného domu s rozlohou kolem 100 m2 tak lze dosáhnout úspor až 20 000 Kč oproti vytápění elektrokotlem. S využitím státní dotace můžete očekávat rychlou a stabilní návratnost již do 8 let. Záleží ovšem na pořizovací ceně, původních nákladech za vytápění, energetické náročnosti budovy a dalších faktorech. Minimální životnost tepelných čerpadel se pohybuje okolo 15-20 let. Prodloužit ji můžete pravidelným servisem a správným nastavením zařízení.

A jaký je princip tepelného čerpadla?

Tepelná čerpadla odebírají tepelnou energii z okolního prostředí, kterou převádí na vyšší teplotní hladinu. Tu pak předávají do vody, která je rozváděna do topného okruhu ve Vašem domě. Podle toho, ze kterého přírodního zdroje zařízení energii odebírá, rozlišujeme čtyři základní druhy tepelných čerpadel.

T2: Z jakých druhů tepelných čerpadel můžete vybírat?

Nejrozšířenějším a nejoblíbenějším druhem českých zákazníků je systém vzduch-voda. Hlavním důvodem je příznivější pořizovací cena, než je u jiných systémů, a jednoduchá a rychlá instalace, pro kterou není zapotřebí stavebního povolení. Tepelné čerpadlo vzduch-voda nabízí svým majitelům nejvýhodnější poměr cena/výkon na českém trhu. Výkon zařízení systému voda se odvíjí od venkovní teploty okolního vzduchu. Z toho důvodu jsou zařízení vhodná především do mírnějších oblastí, kde nedochází k častým teplotním výkyvům. Ověření výrobci ovšem zaručují stabilní výkon tepelného čerpadla až do -15 °C. Pro horské oblasti je vhodnější volbou tepelné čerpadlo země-voda, které odebírá teplo ze země přes zemní kolektor a jeho výkon se neodvíjí od venkovní teploty.

Méně využívaným druhem je tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, které slouží především k vytápění jednoho otevřeného prostoru, jako je například kancelář či rekreační chata. Posledním systémem je voda-voda, který sice nabízí nejstabilnější výkon a levný provoz, k jeho instalaci je však zapotřebí vlastnit vodní zdroj, například rybník či nádrž.

Vyšší úspora a energetická soběstačnost s fotovoltaickou elektrárnou

Stále více českých domácností poptává možnost propojení tepelného čerpadla s fotovoltaickou elektrárnou. Tato kombinace zařízení zajistí majiteli nejen výrazné snížení nákladů za elektřinu, ale hlavně vysokou energetickou soběstačnost. Na obě zařízení lze čerpat státní dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám, díky které můžete získat zpět až 170 000 Kč.

Pro efektivní využívání vlastní energie je zapotřebí řídící systém, který se postará o hospodárný chod obou zařízení. Jedním z takových systémů integrující jak fotovoltaiku, tak tepelné čerpadlo, je aplikace TENGEO, která vznikla díky mnoholetým zkušenostem českých vývojářů ze společnosti TENAUR. Systém TENGEO Powerheat dokáže pomocí předpovědi počasí naplánovat chod fotovoltaiky a zajistí Vám tak velmi úsporné vytápění domácnosti. K systému je možné připojení dalších domácích spotřebičů, které systém dokáže řídit podle aktuálních přebytků energie.

T2: Vybírejte značky od prověřených výrobců

Výkon a životnost tepelného čerpadla se u různých výrobců značně liší. Nedoporučujeme vybírat zařízení od neznámých čínských dodavatelů, kteří nabízí na první pohled kvalitní parametry a atraktivnější cenu. Částka celého systému se Vám následně může výrazně zvýšit kvůli častým opravám a sníženému výkonu. Problémem může být i následný servis a sehnání náhradních dílů, které často nejsou k dostání. Jedním z prověřených výrobců tepelných čerpadel je švédská společnost NIBE, která dodává kvalitní zařízení na trh již více než 50 let a je předním lídrem na českém trhu. Velmi oblíbená jsou také tepelná čerpadla značky Mitsubishi, která zaručují výkon až do -20 °C a zároveň se řadí mezi nejtišší zařízení. Hlučnost moderních jednotek se pohybuje do 45 dBA, což je hluk srovnatelný s chodem lednice.