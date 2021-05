Těm, kteří rekreačně sportovali, se zavřela na víc než rok sportoviště

Homeoffice není pro záda ideální

Podle fyzioterapeutky ze špičkového centra TeamPrevent-Santé Marie Weissové je jasné, že homeoffice jistě není pro náš pohybový aparát výhra. „Nejčastější obtíže jsou nyní bolesti zad. Dělím populaci na dvě skupiny. Na jedince, kteří mají vztah k pohybu, a na ty, kteří ho nemají. Do té doby, než lidé patřící do druhé skupiny začali pracovat z domova, museli alespoň dojít do kanceláří. Tam měli trochu pohybu. Museli si dojít třeba na oběd apod. Tato aktivita se ovšem snížila u obou skupin. Většina lidí totiž ráno zasedne doma k počítači a nejdelší vycházka je tak do koupelny a kuchyně,“ vysvětluje Marie Weissová současný častý pracovní denní režim většiny zaměstnanců.

Jak se dostat v TeamPrevent-Santé rychle do kondice?

Za posledních pár let lidé uznali, že fyzioterapie má v dnešním světě svůj nezastupitelný význam. To potvrzuje i fyzioterapeutka Marie Weissová z centra TeamPrevent-Santé. „Myslím si, že jednou z nejdůležitějších věcí je prevence. Tedy hlavně to, aby lidé přišli včas. Je to stejné jako u jiných onemocnění. Platí: čím dříve, tím lépe,“ popisuje možnosti řešení Weissová.

Díky včasnému odhalení pohybových vad je tak možné zapracovat na špatných návycích při práci s tělem. Právě ty by v pozdějším věku mohly vést k problémům s pohybovým aparátem.

S ohledem na současnou situaci s pandemií covidu-19 tak nabízí TeamPrevent-Santé i speciální online konzultace. „Díky kameře ihned vidíme, co dělá člověk při cvičení špatně. Samozřejmě dotyk jako takový online konzultace a cvičení nikdy nenahradí. V současné době je to ale další varianta. Můžeme tak pomoci těm, kteří se za fyzioterapeutem bojí nyní osobně dostavit. Přesto se těšíme, až tito naši klienti budou moci dorazit fyzicky, nikoliv pouze virtuálně,“ doufá Marie Weissová.

Co je skryto pod BTL TR Therapy? Rychlá pomoc v nouzi.



„Vím, že toto spojení zní tajemně. Ale prakticky jde o unikátní přístroj, který využívá vysokofrekvenční proudy, které lidské tělo vnímá jako teplo. TR přístrojem si pomáháme při relaxaci přetížených svalů. Člověk tak pocítí téměř okamžitou úlevu ještě ten den. Využíváme jej i pro snížení otoků nebo po operacích a úrazech. Také je efektivní při procesu urychlení hojení. Celá procedura je navíc pro klienta nesmírně příjemná,“ popisuje BTL TR Therapy Marie Weissová. Právě zcela zacílená radiofrekvenční terapie pomáhá od bolestí zad, krční a bederní páteře, regeneruje a hojí tkáně. Redukuje také otoky a uvolňuje hypertonické svaly.

O prémiové péči TeamPrevent-Santé

TeamPrevent-Santé je jedničkou v poskytování komplexních služeb v oblasti pracovního lékařství. Součástí společnosti je nadstandardní lékařská péče TeamPrevent-Santé, která je poskytována klientům ve dvou zdravotnických zařízeních v Praze a prostřednictvím praktických lékařů i v dalších místech u nás. TeamPrevent-Santé spolupracuje s více než 800 společnostmi a poskytuje péči jejich zaměstnancům. Další tisíce individuálních klientů využívají nadstandardní lékařské služby. Mezi klienty patří například Kamil Střihavka, Pavel Šporcl, Bára Kodetová a jiní.

Objednat se je možné na klientské non-stop lince:+420 212 12 12 12

Mgr. Marie Weissová



Vystudovala bakalářský obor fyzioterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a následné magisterské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK. Dva roky sbírala zkušenosti i v sousedním Německu. Dále absolvovala různé vzdělávací kurzy, nejčastěji čerpá v terapiích z metody DNS od profesora Pavla Koláře.