Telemedicína je na vzestupu

Telemedicína má smysl

V dnešní době relativního nedostatku lékařů je telemedicína stále více diskutované téma. Společnost Všeobecný lékař disponuje prostředky, kterými je možné částečně nahradit fyzický kontakt lékař/pacient. „Naše společnost se věnuje zejména praktickému lékařství v geograficky znevýhodněných oblastech. V Čechách a na Moravě provozujeme více než 40 ordinací. A k zajištění kvalitní zdravotní péče nám kromě standardního fungování ordinací či návštěv lékaře i sestry v domácím prostředí nově pomáhá také telemedicína. Využíváme ji zejména v místech, kde v ambulanci není možné zajistit přítomnost lékaře každý den,“ říká zakladatelka a jednatelka společnosti Všeobecný lékař Prim. MUDr. Olga Janovská.

Ordinace společnosti Všeobecný lékař v prostorách zámku Doloplazy

Jak to funguje?

Telemedicína je stále častěji využívána ve chvílích, kdy není v ordinaci přítomen lékař, pouze sestra. Sestra zajistí online spojení s lékařem, který je specialistou pro toto vyšetření a obsluhuje diagnostické přístroje, které přenášejí naměřené hodnoty ihned k lékaři. Ten na základě pohovoru s pacientem, informací z jeho zdravotnické dokumentace a dat získaných vyšetřením provede diagnózu. Na základě výsledků pak určí další postup. Navrhne léčbu, medikaci nebo pacienta doporučí k dalšímu vyšetření na specializovaném pracovišti.

Telemedicína – vyšetření tlaku krve pomocí tonometru (tlakoměr) a digitálního audio stetoskopu

V rámci telemedicíny lze zpracovat údaje téměř všech vyšetření, která se běžně v ordinacích všeobecného lékaře provádějí. Mezi ně patří především neinvazivní monitorování akce srdeční, tlak krve, vyšetření srdce a plic digitálním audio stetoskopem nebo ORL vyšetření pomocí digitálního otoskopu.

Telemedicína – vyšetření dutiny ústní digitálním otoskopem

Výhody telemedicíny

Telemedicína se postupně dostává do obliby nejen u zdravotnického personálu, ale i u pacientů. Ti kvitují především skutečnost, že kvůli preventivním ani akutním prohlídkám nemusí v případě nepřítomnosti lékaře cestovat mnoho kilometrů do jiné ordinace a riskovat, že se na ně nedostane řada. „Ohromným pomocníkem je nám telemedicína nejen při vyšetření pacientů se zdravotními obtížemi, ale zejména při různých posudcích. Např. posudcích pro řidičské, zbrojní nebo profesní průkazy, při preventivních prohlídkách. Zvládli jsme díky tomu i pravidelné návštěvy a kontroly diabetiků. Lidé to vítají zejména v momentě, kdy potřebují služby lékaře a bez telemedicíny by v době nepřítomnost pana doktora museli hledat alternativní možnost v jiných ordinacích nebo odložit vyřízení svých záležitostí či obtíží na pozdější termín,“ shrnuje pozitivní zkušenosti MUDr. Eliška Šťastná, vedoucí lékařka týmu telemedicíny společnosti Všeobecný lékař. Budoucnost využití moderních přístrojů a technologií v telemedicíně vidí mimo jiné ve využití při návštěvách sestry v terénu i v domovech seniorů. Tehdy může sestra pomoci vyšetřit pacienta s omezenou pohyblivostí v pohodlí jeho domova. Telemedicína je diagnostikou 21. století a způsobem, jak dostat kvalitní lékařskou péči i do oblastí, kde pociťují nedostatek lékařů či mají nepravidelné ordinační hodiny.