Telefon od Ježíška už by měl umět 5G. Využijte i poslední Black Friday

– KOMERČNÍ SDĚLENÍ

5G síť rozjíždějí operátoři i v dalších lokalitách. Pokud nechcete být pozadu, měl by vám Ježíšek donést nějaký nadupaný telefon, který „umí“ 5G. Myslete na to, že je to investice na dva roky dopředu.