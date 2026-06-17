Teleflex: Z Vysočiny do světa. Pomáháme zachraňovat životy.

A právě české závody sehrávají v tomto příběhu velmi důležitou roli. Firma navíc investuje do technologií, lidí i prostředí – a patří tak mezi atraktivní zaměstnavatele v regionu.
Teleflex se zaměřuje na výrobu zdravotnických prostředků, které zahrnují centrální žilní, epidurální a ureterální katétry a další produkty z oblastí cévního a intervenčního přístupu, chirurgie, anestezie, kardiologie, urologie a pohotovostní medicíny. Produkty z Vysočiny tak denně pomáhají lékařům zachraňovat životy a zlepšovat kvalitu péče pacientům v kritických stavech.
Součástí globálního úspěchu jsou čeští zaměstnanci
„Náš úspěch spočívá ve spolupráci napříč odděleními – výrobou, inženýringem i R&D. Každý tým má nezaměnitelnou roli, ale jednotná strategie a vzájemná podpora jsou klíčem,“ vysvětluje Zdeněk Štencl, ředitel kvality českých závodů. Právě jeho tým letos získal ocenění od globálního vedení Teleflex za mimořádný přínos v oblasti kvality.
Investice do lidí, technologií i prostředí
Teleflex každoročně investuje desítky milionů korun do modernizace technologií a digitalizace výroby. Součástí této strategie je i přirozený důraz na ergonomii, bezpečnost a pracovní prostředí. Firma zároveň dlouhodobě podporuje osobní růst a vzdělávání – zaměstnanci se zapojují do mentoringových programů, účastní se globálních projektů a postupují v kariéře.
Společnost si také zakládá na férovém odměňování a každoročně mzdy navyšuje. „Každoroční investice do mezd zaměstnanců jsou pro nás důležité. Jen za posledních 5 let se mzdy našich zaměstnanců zvýšily téměř o 50 %,“ vysvětluje Pavel Beneš, personální ředitel EMEA, a zároveň dodává, že v růstu mezd budou v Teleflexu pokračovat i nadále, protože chtějí patřit k těm firmám, které dokážou ocenit práci svých zaměstnanců.
Z Vysočiny až k pacientům po celém světě
Závod ve Žďáru nad Sázavou se podílí na kompletaci výrobků a na výrobě některých komponent. V Hradci Králové pak probíhá hlavní výroba. Oba závody fungují jako propojený celek. „Vyrábět produkt, který může zachránit život či zdraví, ve mně vytváří vztah k produktu, který jsem předtím nezažil. Je to směs obrovské hrdosti a odpovědnosti a obojí mi dává velký smysl z práce,“ doplňuje ředitel českých závodů Pavel Háněl.
Zázemí stabilní firmy se smysluplnou vizí
Teleflex zaměstnává v Česku více než 1 200 lidí a je součástí americké skupiny s tradicí od roku 1943. Přes všechny výzvy zůstává stabilním zaměstnavatelem, který poskytuje jistotu i možnost růstu. Zároveň nezapomíná na společenskou odpovědnost – podporuje regionální komunity, organizuje dobrovolnické aktivity a snižuje energetickou náročnost výroby.
Zajímá vás Teleflex? Více informací a nabídku spolupráce najdete na www.praceteleflex.cz
www.praceteleflex.cz.