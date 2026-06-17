Teleflex: Z Vysočiny do světa. Pomáháme zachraňovat životy

Komerční sdělení
Ve Žďáru nad Sázavou i Hradci Králové vznikají produkty, které mají doslova životní význam. Společnost Teleflex, přední výrobce zdravotnických prostředků, je důležitým článkem v globální síti zásobování nemocnic, urgentní medicíny i specializovaných klinik po celém světě.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Teleflex: Z Vysočiny do světa. Pomáháme zachraňovat životy.

Teleflex: Z Vysočiny do světa. Pomáháme zachraňovat životy. | foto: ARROW International CR, a.s.

Teleflex: Z Vysočiny do světa. Pomáháme zachraňovat životy.
Teleflex: Z Vysočiny do světa. Pomáháme zachraňovat životy.
Teleflex: Z Vysočiny do světa. Pomáháme zachraňovat životy.
Teleflex: Z Vysočiny do světa. Pomáháme zachraňovat životy.
9 fotografií

A právě české závody sehrávají v tomto příběhu velmi důležitou roli. Firma navíc investuje do technologií, lidí i prostředí – a patří tak mezi atraktivní zaměstnavatele v regionu.

Teleflex se zaměřuje na výrobu zdravotnických prostředků, které zahrnují centrální žilní, epidurální a ureterální katétry a další produkty z oblastí cévního a intervenčního přístupu, chirurgie, anestezie, kardiologie, urologie a pohotovostní medicíny​. Produkty z Vysočiny tak denně pomáhají lékařům zachraňovat životy a zlepšovat kvalitu péče pacientům v kritických stavech.

Součástí globálního úspěchu jsou čeští zaměstnanci

„Náš úspěch spočívá ve spolupráci napříč odděleními – výrobou, inženýringem i R&D. Každý tým má nezaměnitelnou roli, ale jednotná strategie a vzájemná podpora jsou klíčem,“ vysvětluje Zdeněk Štencl, ředitel kvality českých závodů. Právě jeho tým letos získal ocenění od globálního vedení Teleflex za mimořádný přínos v oblasti kvality.

Investice do lidí, technologií i prostředí

Teleflex každoročně investuje desítky milionů korun do modernizace technologií a digitalizace výroby. Součástí této strategie je i přirozený důraz na ergonomii, bezpečnost a pracovní prostředí. Firma zároveň dlouhodobě podporuje osobní růst a vzdělávání – zaměstnanci se zapojují do mentoringových programů, účastní se globálních projektů a postupují v kariéře.

Společnost si také zakládá na férovém odměňování a každoročně mzdy navyšuje. „Každoroční investice do mezd zaměstnanců jsou pro nás důležité. Jen za posledních 5 let se mzdy našich zaměstnanců zvýšily téměř o 50 %,“ vysvětluje Pavel Beneš, personální ředitel EMEA, a zároveň dodává, že v růstu mezd budou v Teleflexu pokračovat i nadále, protože chtějí patřit k těm firmám, které dokážou ocenit práci svých zaměstnanců.

Z Vysočiny až k pacientům po celém světě

Závod ve Žďáru nad Sázavou se podílí na kompletaci výrobků a na výrobě některých komponent. V Hradci Králové pak probíhá hlavní výroba. Oba závody fungují jako propojený celek. „Vyrábět produkt, který může zachránit život či zdraví, ve mně vytváří vztah k produktu, který jsem předtím nezažil. Je to směs obrovské hrdosti a odpovědnosti a obojí mi dává velký smysl z práce,“ doplňuje ředitel českých závodů Pavel Háněl.

Zázemí stabilní firmy se smysluplnou vizí

Teleflex zaměstnává v Česku více než 1 200 lidí a je součástí americké skupiny s tradicí od roku 1943. Přes všechny výzvy zůstává stabilním zaměstnavatelem, který poskytuje jistotu i možnost růstu. Zároveň nezapomíná na společenskou odpovědnost – podporuje regionální komunity, organizuje dobrovolnické aktivity a snižuje energetickou náročnost výroby.

Zajímá vás Teleflex? Více informací a nabídku spolupráce najdete na www.praceteleflex.cz

www.praceteleflex.cz.
Firma je aktivní na Facebooku (@TeleflexHradecKralove a @TeleflexZdarnadSazavou) a LinkedIn (Teleflex Česká republika).

Nejčtenější

Plzeňský kraj spouští projekt Terapie tichem

Komerční sdělení
Postřelí, stolová hora Kozelka

Moderní společnost čelí paradoxu – čím víc jsme propojení technologiemi, tím naléhavěji vyhledáváme místa, kde můžeme být offline. Neustálý spěch a informační přetlak rodí silný trend: touhu po...

Tipy na nejlepší koupání u Prahy: Kam vás v létě MHD jen tak nedoveze?

Komerční sdělení

Letní horka lákají k vodě, ale co dělat, když v metropoli sice auto nepotřebujete, ale vaše vysněné přírodní koupaliště leží mimo dosah pražské integrované dopravy? Zjistili jsme, kde si zaplavete...

Každá cesta navíc bere pacientům síly. Regionální onkologie to mění

Komerční sdělení
Primářka onkologie středočeské Nemocnice Na Pleši Kateřina Jirsová

Onkologická léčba je pro pacienty náročná sama o sobě. Když k tomu ale člověk musí několikrát měsíčně cestovat za moderní terapií desítky kilometrů do některého z šestnácti krajských specializovaných...

Proč už v Pardubicích jen „neodkalujeme“. Přechod na řízené proplachy

Komerční sdělení
Proč už v Pardubicích jen „neodkalujeme“. Přechod na řízené proplachy

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. od roku 2017 mění přístup k údržbě vodovodní sítě. Tradiční odkalování založené hlavně na zkušenosti pracovníků postupně nahrazuje řízeným...

Koupelna bez zbytečného odpadu: beauty hack, který mění pravidla hry

Komerční sdělení
Koupelna bez zbytečného odpadu: beauty hack, který mění pravidla hry

Ruku na srdce – pořídit si nový designový parfém nebo prémiový krém je pro nás ženy často malým svátkem. Ty nádherné flakony a kelímky zkrátka chceme mít vystavené jako šperk. Jenže co dělat, když...

Když nestačí jen vybělit. Čistá toaleta začíná odstraněním usazenin

Komerční sdělení

Spotřebitelé se při výběru čističe WC rozhodují mezi dvěma typy produktů. Na jedné straně stojí tradiční chlorové dezinfekční prostředky se schopností bělit a ničit bakterie. Na druhé straně jsou...

17. června 2026

Jak připravit domov před dovolenou? Zkuste simulaci s TaHoma Switch

Komerční sdělení
Jak připravit domov před dovolenou? Zkuste simulaci s TaHoma Switch

S příchodem letních měsíců a odjezdy lidí na dovolené se pravidelně vrací stejná otázka: jak nejlépe zabezpečit opuštěnou domácnost. Spoléhat se jen na občasnou kontrolu od sousedů už dnes není...

17. června 2026

XTB referenční kód – Odměna navíc k registraci

Komerční sdělení

XTB referenční kód je doporučující kód od partnera, díky kterému můžete při registraci u tohoto brokera získat něco navíc. Většinou jde o akcie zdarma, vzdělávací materiály nebo nějaký unikátní...

17. června 2026

Teleflex: Z Vysočiny do světa. Pomáháme zachraňovat životy

Komerční sdělení
Teleflex: Z Vysočiny do světa. Pomáháme zachraňovat životy.

Ve Žďáru nad Sázavou i Hradci Králové vznikají produkty, které mají doslova životní význam. Společnost Teleflex, přední výrobce zdravotnických prostředků, je důležitým článkem v globální síti...

17. června 2026

Formule míří do Zlína! Allwyn zve na jedinečný zážitek zdarma

Komerční sdělení
Přijďte se podívat na Allwyn Racing Roadshow ve Zlíně.

Chcete se na ocitnout v kůži pilotů formule? Pak si v kalendáři červeně zakroužkujte návštěvu Allwyn Racing Roadshow ve Zlíně, která na 3 dny promění Náměstí Míru v závodní depo.

17. června 2026

HSF System přináší městům a obcím jistotu ve výstavbě

Komerční sdělení
ZŠ Brušperk - pavilon E

Školy, sportoviště, zdravotnická zařízení i místa pro setkávání obyvatel jsou základem fungující komunity a dlouhodobé atraktivity každého města či obce. Právě na realizaci takových projektů se...

16. června 2026

Fenomén ALUHOBBY: Stavebnice bez svařování pro kutily i profesionály

Komerční sdělení

Hliníkové profily jako variabilní stavebnice pro dospělé, jejíž montáž vás bude bavit a zvládne ji opravdu každý. Objevte systém montáže bez svařování a zjistěte, kde všude nachází uplatnění v...

16. června 2026

Koupelna bez zbytečného odpadu: beauty hack, který mění pravidla hry

Komerční sdělení
Koupelna bez zbytečného odpadu: beauty hack, který mění pravidla hry

Ruku na srdce – pořídit si nový designový parfém nebo prémiový krém je pro nás ženy často malým svátkem. Ty nádherné flakony a kelímky zkrátka chceme mít vystavené jako šperk. Jenže co dělat, když...

16. června 2026

Tipy na nejlepší koupání u Prahy: Kam vás v létě MHD jen tak nedoveze?

Komerční sdělení

Letní horka lákají k vodě, ale co dělat, když v metropoli sice auto nepotřebujete, ale vaše vysněné přírodní koupaliště leží mimo dosah pražské integrované dopravy? Zjistili jsme, kde si zaplavete...

16. června 2026

Již více než 100 strojů vyrobeno v ENGELu v Kaplici

Komerční sdělení
Již více než 100 strojů vyrobeno v ENGELu v Kaplici

ENGEL, silná mezinárodní společnost, přední výrobce vstřikovacích strojů na plasty a jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů na jihu Čech.

16. června 2026

Burza filantropie pomůže dětem, seniorům, přírodě i lidem v nouzi

Komerční sdělení
Burza filantropie - sever

Letos počtvrté předstoupili před donátory z řad soukromého i veřejného sektoru zástupci neziskových organizací, aby prezentovali své projekty zaměřené na zlepšení života v celém regionu. Podařilo se...

16. června 2026

VEROX: video platforma zdarma, bez reklam a bez registrace

Komerční sdělení
VEROX: video platforma zdarma, bez reklam a bez registrace

VEROX je nová česká video platforma pro diváky, kteří chtějí mít své oblíbené pořady přehledně na jednom místě. Nabízí jednoduché ovládání, nepřetržitý proud videí a sledování zdarma a bez reklam.

16. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.