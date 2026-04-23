Teleflex: Příležitosti pro růst a seberealizaci v srdci Vysočiny

Společnost Teleflex nabízí v České republice stabilní a perspektivní kariéru s možností profesního i osobního růstu. V současné době skupina Teleflex nabízí více než 23 tisíc produktů a její součástí je více než 14 tisíc zaměstnanců v 16 závodech po celém světě. V moderních provozech ve Žďáru nad Sázavou a v Hradci Králové pracuje více než 1 400 zaměstnanců a svoje řady neustále rozšiřují.
Podpora růstu a seberealizace
Teleflex klade důraz na otevřenou komunikaci a podporuje individuální potřeby svých zaměstnanců. Nabízí moderní a profesionální pracovní prostředí, přátelskou atmosféru a široké možnosti dalšího vzdělávání. Kromě toho společnost věří v rozvoj a seberealizaci svých zaměstnanců. Nabízí programy pro osobní i profesní růst, mentoring, individuální rozvojové plány a podporuje práci na globálních projektech a zahraničních stážích.
Nikola Mašová je jedním z příkladů, jak Teleflex podporuje své zaměstnance od začátku až k vyšším pozicím. Začínala jako dokumentační specialistka a dnes je projektovou manažerkou. „Teleflex je za mě jedním z nejlepších zaměstnavatelů v širokém okolí. Moc se mi líbí, jak podporuje své zaměstnance v osobním a profesním růstu a snaží se neustále nabízet příležitosti k rozvoji. Velmi oceňuji širokou nabídku nejrůznějších školení a také Recognition program, díky kterému jsou oceňovány mimořádné výkony nebo zlepšovací návrhy jednotlivých pracovníků,“ popisuje Nikola.
V Teleflexu na místě rozhodně stát nezůstanete, je totiž pracovištěm podporujícím podnikavého ducha a velký podíl růstu společnosti pramení právě z této dovednosti. „Pro mě je v životě důležitý pohyb, ať už fyzický, tak mentální a Teleflex mi umožňuje neustále získávat nové zkušenosti, posouvat se kupředu,“ vysvětluje Štěpánka Soukupová, HR Generalist.
Program #Studenti Vítáni
Teleflex nabízí studentům jedinečnou možnost zapojit se do reálných projektů a získat cenné zkušenosti již během studia. Program #Studenti Vítáni zahrnuje individuálního mentora, rozvojové plány, plat a možnost začít budovat kariéru už při studiu. Teleflex věří v celoživotní vzdělávání a podporuje učení svých zaměstnanců. Nabízí širokou škálu kurzů a školení, které jim pomohou rozvíjet znalosti a dovednosti. „V Teleflexu máme nastavený systematický přístup k učení našich zaměstnanců. Proces nemá faktický začátek, ani konec. Nikoho v Teleflexu v oblasti vzdělávání a rozvoje k ničemu nenutíme, ale snažíme se nabízet, inspirovat,“ říká Lukáš Andrle, HR manager firmy.
Teleflex není jen práce, je to prostředí, kde se lidé cítí podporováni a rozvíjí svůj potenciál. S otevřenou komunikací a důrazem na osobní růst svých zaměstnanců představuje Teleflex vzor pro zaměstnavatele v kraji i širším okolí.
Aktuální volné pozice: