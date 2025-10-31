Teleflex: Když práce spojuje

Diverzita, rovnost a inkluze na pracovišti. Tyto tři věci se skrývají pod zkratkou DEI, kterou si za své vzali v obou českých závodech Teleflexu. Co to ale přesně znamená a jak teoretické úkoly převést do praxe?

Pavla Humpolíková

Pavla Humpolíková | foto: ARROW International CR, a.s.

O tom hovoří Pavla Humpolíková, která je manažerkou výroby a zároveň projekt DEI v Teleflexu zaštiťuje.

Jak moc je projekt DEI pro společnost Teleflex důležitý?

Projekt je zejména o komunikaci a hodnotách. V obou závodech Teleflexu pracuje dohromady přibližně 1 500 lidí a my se snažíme o to, aby každý mohl být sám sebou, prezentovat svoje nápady a návrhy a měl možnost podílet se na chodu firmy. Zároveň pořádáme akce různého zaměření tak, aby si v něm každý našel to svoje a měl možnost setkat se s kolegy z různých částí firmy.

Teleflex: Když práce spojuje

Jaké konkrétní aktivity pod DEI spadají? Co přesně děláte pro to, abyste naplnili jeho význam?

Máme například integrovaný způsob vedení výroby. Každý den začíná právě ve výrobě, kde se řeší, co a jak funguje, a předkládají se nápady a návrhy na vylepšení. Se svými nápady může přijít kdokoliv. Osvědčilo se nám to, protože právě lidé z výroby znají práci nejlépe a sami vědí, co je třeba vylepšit nebo změnit. Aktivit je ale mnohem více, od seminářů a školení přes tematické dny po teambuildingy, charitativní, sportovní a jiné akce Srdcovky, firemní akce v Teleflexu.Důležitá jsou také pravidelná setkání s vedením, kde má každý možnost prezentovat svoje návrhy a nápady.

Motivovaný a spokojený zaměstnanec je pro společnost prioritou. Jak vám DEI pomáhá s tím, aby lidé chodili do práce rádi?

Projekt DEI je globální téma. Na začátku byl všeobecný dotazník, který k nám přišel od vedení v zahraničí. Zaměstnanci se tam vyjadřovali například k tomu, zda se mohou svobodně projevovat, zdali mají možnost kariérního postupu a tak dále… Potom jsme přidali naše regionální témata, konkrétní věci z našich závodů a mohli jsme definovat aktivity. Vytvořili jsme například programy, které usnadňují nástup nových zaměstnanců, nebo programy pro ty seniorní, aby mohli předávat zkušenosti dál. Máme pravidelná setkání s vedením a podobně. Každý má šanci ovlivnit chod ve firmě. Pak jsou to samozřejmě různé oslavy, teambuildingy, společné projekty. Všechno funguje na dobrovolné bázi.

Jsou v DEI týmu lidé z obou závodů? Jak mají rozdělené úkoly?

Ano, tenhle projekt není projektem lidí z kanceláře. Já sama jsem manažerkou výroby a součástí týmu jsou lidé z různých pozic a díky tomu má každý trochu jiný pohled, což je super. Každý z nich se k práci v týmu dobrovolně přihlásil, scházíme se jednou měsíčně. Rozdělíme si úkoly, vyhodnotíme akce, které se uskutečnily, bavíme se o dalších plánech.

Teleflex: Když práce spojuje

Jak se vám daří zapojit zaměstnance do firemních akcí?

Máme různé akce, takže každý si najde to svoje. Nechceme, aby to byla „povinná zábava“, ale aby si lidé vybírali opravdu to, co je baví a zajímá a co je oslovuje. Díky tomu, že se ptáme, tak víme, čemu se dál věnovat a co má potenciál. Naše kolegy například hodně bavily soutěže k různým světovým dnům. Dohledávali si informace, povídali si o tom. Prostě bylo vidět, že tady jsme se trefili.

Máte nějaké cíle, které byste chtěli naplnit? Jak se vám to daří?

Výsledky takových aktivit nejsou úplně dobře měřitelné. Že jsou lidé spokojení, potom vidíte třeba na nízké fluktuaci. Naším posláním je, aby se u nás lidé cítili dobře, mohli se svobodně a otevřeně vyjadřovat, samozřejmě v rámci slušnosti, aby cítili rovný přístup a možnost se rozvíjet a v případě zájmu kariérně postupovat. Věřím, že i práce našeho DEI týmu k tomu přispívá.

Teleflex: Když práce spojuje

Komerční sdělení

Diverzita, rovnost a inkluze na pracovišti. Tyto tři věci se skrývají pod zkratkou DEI, kterou si za své vzali v obou českých závodech Teleflexu. Co to ale přesně znamená a jak teoretické úkoly...

31. října 2025

