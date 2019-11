Tejpování pomáhá proti bolesti. Víte, jak na to?

Jednoduchá metoda pomáhající nejen s ovlivněním bolesti – to je kinesiotaping. Zjistěte, co to je, kdy se vám vyplatí ho použít nebo jaký tejp je pro vás ten nejlepší. Načerpejte potřebné informace o stále populárnějším tejpování, které má svůj původ v Japonsku.

Jste sportovními nadšenci a neumíte si představit život bez svého oblíbeného sportu? Co se ale stane, když vás zastaví například nějaký úraz nebo zranění chronického rázu a vyřadí vás z tréninkového režimu? V takovém případě jde forma až neuvěřitelně rychle dolů, že? Řešením je kinesiotaping!

Co je kinesiotaping

Vynálezcem této metody je japonský chiropraktik Dr. Kenzo Kaso. Jedná se o dynamickou, terapeutickou pásku, která se dokonale přizpůsobí lidskému tělu. Kinesiotapy nebrání aktivitě svalů, naopak pomáhají svaly správně aktivovat. Tejpy neomezují rozsah pohybu a nenarušují krevní oběh. Jsou vyrobené ze 100% bavlny nebo 100% viskózy, obojí materiál je na těle pohodlný a není dráždivý. Aplikace je pak velmi jednoduchá díky lepidlu na spodní straně tejpu.

Tejp podporuje oběh krve i lymfy, ovlivňuje kožní receptory i proprioreceptory, pomáhá tlumit bolest a reguluje svalové napětí.

Co k tejpování potřebujete a na co si dát pozor

K samotné aplikaci potřebujete pouze tejpovací pásku a ostré nůžky. Někteří fyzioterapeuté před samotnou aplikací ještě používají speciální prostředky na odmaštění kůže nebo tzv. podtejpy, které zajišťují lepší přilnavost finálního tejpu.

Pokud budete chtít aplikovat tejpy sami, doporučujeme, aby vám aplikaci nejprve ukázal vyškolený fyzioterapeut. Pokud kolem sebe žádného nemáte, nevadí! Jsou tu detailní videonávody, které vás navedou. Dalším pomocníkem pro vás mohou být i psané návody aplikací na jednotlivé části těla.

Pří výběru tejpu dbejte na jeho kvalitu. V tomto případě se vyšší investice vyplatí. Pokud zvolíte značku REA TAPE, určitě nešlápnete vedle. REA TAPE nabízí variantu Classic vyrobenou ze 100% bavlny, variantu Premium ze 100% viskózy vyznačující se extrémní odolností a variantu Pattern s hravými motivy, a to vše v mnoha barevných provedení. Dalšími kvalitními značkami jsou Temtex, Meridius nebo Nasara.

Kdy tejpy použít?

Prakticky kdykoliv! Aplikaci neovlivňuje dokonce ani věk pacienta. V případě že trpíte diabetem, onemocněním ledvin nebo srdce, raději použití tejpů konzultujte s fyzioterapeutem nebo lékařem. To samé platí u těhotných žen nebo v případech, že máte křehkou kůži.

Příklady vhodného použití tejpů:

funkční poruchy pohybového aparátu (např. entezopatie)

strukturální poruchy pohybového aparátu (např. hallux valgus)

svalové přetížení nebo naopak hyperaktivita svalu

stavy po distorzích

pooperační stavy

lymfatický otok

periferní/centrální parézy

kloubní instabilita

menstruační bolesti a další

Na co si dát u kinesitapingu pozor

Stejně jako všechny fyzioterapeutické metody má i tejpování svá „ale“. Existují totiž situace, kdybyste se tejpování měli vyhnout. Výjimkami jsou například otevřené rány a poranění kůže, vyrážka v místě aplikace, dermatitidy, akutní trombóza a některé další situace. Pro aplikaci tejpů mohou být nevhodná například i místa s výskytem některých mateřských znamének, velkých pih či bradavic v aplikační oblasti. Zde však existuje snadné řešení – vystřižení otvoru v tejpovací pásce.