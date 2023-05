Teď už vám to neujede – Mapa spojů ukáže aktuální polohu vozidel PID

Spoje jsou barevně odlišeny podle aktuálního zpoždění, zelené jedou včas, oranžové s drobnou odchylkou do 7 minut a červené s odchylkou větší. Data včetně případného zpoždění už nabízí také mobilní aplikace PID Lítačka, webové vyhledávače spojení a čím dál častěji se můžete s těmito aktuálními informacemi setkat i na zastávkách.

Ke každému vozidlu vám mapa prozradí mnoho praktických a zajímavých informací, především jízdní řád a směr jízdy, dopravce a typ vozidla. Barevné ikonky u každého vozidla ukážou, zda je spoj bezbariérový, klimatizovaný, nebo zda disponuje třeba USB nabíječkami. Můžete si zobrazit trasu spoje na mapě nebo podrobnější informace o vozidle včetně fotky.

Po rozkliknutí vozidla se objeví jeho detailní jízdní řád i vlastnosti

V mapě jsou též odlišena například vozidla vyčkávající v obratištích nebo tramvaje či vlaky, od kterých nemáme delší dobu aktualizace polohy. Mapa detekuje i sjetí z trasy, typicky z důvodu odklonu, přitom si pamatuje, i kde k tomuto odklonu od trasy došlo.

Kromě aktuálního zpoždění umí mapa zobrazit i případnou odklonovou trasu

Pro lepší orientaci je uživatelům k dispozici políčko s filtrem. Do filtru můžete vyplnit jedno nebo více čísel linek nebo i druh dopravy (např. „metro“, „tram“, „bus“ nebo „vlak“). Nalézt můžete i konkrétní vozidlo podle jeho evidenčního čísla. Nastavení filtru a pozice v mapě se navíc ukládá do adresy prohlížeče, takže můžete pohled do mapy snadno sdílet posláním odkazu nebo si třeba vyrobit záložku.

Pokud máte svou oblíbenou linku a oblast, můžete si ji uložit pro příště, nebo aktuální polohu sdílet s někým, kdo na vás čeká

Mapa se sama aktualizuje po 10 sekundách nebo při pohybu v ní. Zobrazené polohy jsou vždy poslední známé podle toho, jak často posílá zprávy o poloze samo vozidlo. Například u metra se pozice aktualizuje častěji než u tramvají, které hlásí polohu většinou pouze v zastávkách. Vždy ale můžete snadno zjistit, jak „stará“ zobrazená poloha v mapě je, a to v nenápadné šedé poznámce detailu spoje.

Mapa se průběžně aktualizuje, informace jsou tak vždy čerstvé

Aplikace běží ve webovém prohlížeči, je dostupná pod adresou https://mapa.pid.cz a je uzpůsobena pro zobrazení na PC i na mobilu či tabletu. Kromě veřejnosti ji často využívají též zaměstnanci dopravců a dopravní nadšenci, proto v ní najdete i mnoho nadstandardních informací, které v jiných aplikacích nejsou. Podrobný návod k pokročilým funkcím sepsal před časem ROPID na Twitteru.

Mapa bude i v Lítačce

Výhledově plánujeme též integraci mapy a jejích funkcí přímo do aplikace PID Lítačka. Tam se už nyní propisují případná zpoždění jak do vyhledaného spojení, tak i v záložce odjezdy, kde si můžete najít aktuální odjezdy z jakékoli zastávky. Kromě vizualizace na mapě navíc stejná data používáme například pro odjezdové tabule na zastávkách autobusů a data poskytujeme též aplikacím třetích stran, díky čemuž si můžete zjistit aktuální polohu spoje i například v aplikacích Googlu nebo Seznamu. Díky široké dostupnosti dat se postupně objevují informační panely s aktuálními odjezdy spojů MHD nejen na důležitých tramvajových i autobusových zastávkách, ale také třeba na vlakových nádražích nebo v obchodních centrech.

Čitelná Praha pro bezstarostné cesty veřejnou dopravou

Přesné informování o aktuálním provozu je součástí projektu Čitelná Praha, jehož cílem je sjednotit podobu informování a navigace jak v metru, tak na zastávkách povrchové dopravy, ale i v ulicích hlavního města. On-line informace o aktuálních odjezdech plánujeme pro cestující také ve vozidlech, kde na informačních displejích kromě aktuální trasy přibydou také informace o možných přestupech v následující zastávce. Více informací o projektu Čitelná Praha najdete na www.pid.cz/citelna-praha.