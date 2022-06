Technologie za miliony v Otrokovicích chrání speciální vrata. Co umí?

Dokončovnu chrání protipožární posuvná vrata Spedos

Nešikovná práce s manipulační technikou, oheň i časté používání vrat a protipožárních uzávěrů. Výrobce pneumatik Continental Barum s.r.o. z Otrokovic si díky propracovaným průmyslovým vratům poradí se vším. Nechali si totiž vyrobit desítky velmi odolných vrat, dveří i mříží od společnosti Spedos. Chrání tak části dokončovny nákladních pneumatik i další části výroby.

„Dokončovna je jednou z klíčových prostor celého provozu. Vycházejí odtud hotové pneumatiky a je plná elektrických technologií, u kterých častěji hrozí vznícení. Proto jsme sem potřebovali protipožární ocelová vrata, která se v případě požáru uzavřou a nepustí plameny do dalších prostor. Mají dokonce speciální rozměry, aby přesně utěsnily prostor dopravníku. Chráníme tak majetek firmy i zdraví našich zaměstnanců,“ vysvětluje Jan Gloser, vedoucí oddělení inženýrské činnosti společnosti Continental Barum.

Spedos pro podnik vyrobil 10 kusů atypických protipožárních ocelových vrat ve vlastní výrobě v Jezeřanech Maršovicích. Vrata oddělují místnosti v prostoru dopravníků. (Foto: Spedos s.r.o.)

„V tak velkém areálu, jako je ten náš, dojde čas od času k malým zahořením. Naštěstí máme podnikové hasiče, a tak nikdy nemusely vrata ukazovat plně svou funkčnost, aby zabránily šíření požáru z jednoho úseku do vedlejších,“ upřesňuje Jan Gloser.

Proti požáru ochrání i textilní protipožární roleta Spedos

Textilní roletový požární uzávěr Spedos dokáže zpomalit šíření požáru v jakékoli výrobní hale, skladu, garáži i nákupním centru až na 120 minut. Oproti ocelovým požárním uzávěrám je lehčí, nezabírá tolik místa a je levnější. Dokonce brání šíření tepla stejně dobře jako ocelový. A dokud nezaznamená požár, čeká navinutý v ochranné schránce a nepřekáží tak běžnému provozu.

Požární textilní roleta je nehořlavá a nezabere v prostoru téměř žádný prostor. (Zdroj: YouTube Spedos s.r.o.)

Kromě výroby a montáže Spedos obstará i servis okolo

Výrobou i montáží vrat a roletových uzávěr český výrobce vrat Spedos splnil všechny technické požadavky a obstaral veškerý servis nad očekávání zákazníka. „Tuhle i každou jinou objednávku jsem odstartoval oslovením zástupce společnosti Spedos. Ten přijel na místo, vyslechl si všechny naše požadavky a místo si zaměřil. Pak nám poslal výkres stavební přípravy, kterou si zajišťujeme my. V řádu týdnů nám pak montážní technici přijeli nainstalovat nové uzávěry,“ popisuje průběh objednávky Jan Gloser.

A i když servis výrobků firma podepsala s externí firmou, která obstarává celkovou údržbu areálu Continental Barum, mají ve Spedosu maximální důvěru i při dodatečných pracích a konzultacích. „S firmou Spedos máme nadstandardní vztahy. Vždy nám vyšli vstříc v případě rychlých zásahů při výměně součástek a dokázali téměř nemožné, aby nám zkrátili termíny dodání na minimum,“ podotýká Jan Gloser.

Kvalita výrobků s profesionálním servisem dělá ze Spedosu pravidelného dodavatele

Kromě požárních uzávěrů do dokončovny poptala firma i nová průmyslová sekční vrata do výrobních prostor haly Conti Seal a výměnu požárních dveří do požárně dělící konstrukce mezi výrobními halami.

Ve všech výrobních halách firmy Continental Barum najdete spoustu technologií, dopravníků i hotových výrobků, které je třeba chránit před šířením požáru. (Foto: Spedos s.r.o.)

„V otrokovickém areálu Continental Barum mám na starosti investiční výstavbu a údržbu budov včetně požárních vrat a dveří. Díky tomu, že nás po celou dobu šestileté spolupráce Spedos nikdy nezklamal, ho vždy oslovím v tendru, který se týká dveřních a vratových systémů. A u zakázek do 130 tisíc, které podle vnitřních směrnic naší firmy tendrovat nemusím, je pro mě Spedos vždy jasná volba,“ dodává Jan Gloser.

Spedos: stabilní a spolehlivý partner všech stavařů i výrobců

Česká firma Spedos s.r.o. z Valašského Meziříčí má své místo na českém i slovenském trhu už 30 let. Spolupracuje se stavebními firmami, architektonickými kancelářemi i s řadou výrobních a obchodních organizací a vyrábí jim špičkové dveřní a vratové systémy.

Zajišťuje tak péči okolo vstupních systémů od prvotní konzultace až po dlouhodobý servisní vztah. Díky kvalitě výrobků, nonstop call centru a více než 50 servisním pobočkám právem obhajuje prvenství na trhu. Proto se pyšní více než 150 tisíci realizacemi a partnerstvími, které trvají roky.