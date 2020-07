Technologické centrum AV ČR

Dopady nových komunikačních zařízení, efektivnějšího zpracování velkého množství dat, automatizace a robotizace, umělé inteligence, rozšířené reality a strojového učení jsou nejviditelnějším důkazem změn přinášených novými technologiemi. Nedávné období pandemie COVID-19 přispělo k rychlejšímu rozvoji a implementaci inovativních technologických řešení. Je zcela zřejmé, že bez rozšíření těchto technologií by byly sociální i ekonomické důsledky pandemie mnohem horší. Využívání moderních informačních a komunikačních nástrojů se stává v podnikání novým standardem, jak potvrzuje poptávka po odborném poradenství Technologického centra AV ČR (TC AV ČR).

Velký potenciál přináší digitální inovace například v moderní medicíně. Příkladem může být spolupráce odborníků TC AV ČR se společností Vitadio, která se soustředí na kompenzaci diabetu. Tato léčba je charakteristická po-třebou cílených zásahů do životního stylu pacientů, které jsou efektivní, pouze pokud probíhají na pravidelné bázi. Společnost Vitadio uvedla na trh online program, který prostřednictvím konzultací s nutričním terapeutem pomáhá pacientům na dálku řídit léčbu mezi pravidelnými návštěvami lékaře. Pracovníci Technologického centra AV ČR analyzovali potřeby a strategii firmy, zmapovali situaci na trhu a začlenili Vitadio do svého celoročního mentoringového programu „Scale-up your business“. Zástupci firmy tak měli možnost prezentovat svůj podnikatelský záměr před panelem expertů, od nichž získali cennou zpětnou vazbu. Získané zkušenosti firma zužitkovala při prezentaci společnosti před investory, což jí zajistilo investici ve výši 16 milionů korun na další rozvoj.

Podobně na rozvoj digitálních technologií reagoval další klient TC AV ČR, start-up Mindpax s.r.o., jenž se zaměřil na vytvoření digitální platformy pro pacienty s bipolární afektivní poruchou. Po několika konzultacích a analýze inovačního potenciálu specialisty Technologického centra AV ČR byla firmě zprostředkována spolupráce se zahraniční koučkou, jež firmu připravila na vstup na náročný německý trh. „Díky Technologickému centru a vybrané koučce jsme identifikovali hlavní partnery pro náš projekt a napojili se na síť německých nemocnic,“ hodnotí spolupráci Pavel Nevický, ředitel společnosti Mindpax s.r.o.

Start-up Space Systems Czech (nyní po fúzi několika firem Huld) byl prvním start-upem, který využil služby akceleračního programu BusinessRunway Technologického centra AV ČR, zahrnujícího nejen prostory s plným technickým zázemím, ale především nabízející podnikatelské a odborné po-radenství. Firma se zabývá vývojem a servisem softwarových řešení pro zajištění bezpečnosti kritických provozů v řadě průmyslových odvětví, od družicových aplikací až po kritické strojní provozy. S odbornou asistencí pracovníka TC AV ČR si Space Systems Czech zaregistrovala slovní ochrannou známku pro softwarové řešení GalaxyMD, jež přispívá k digitalizaci zdravotnictví, a to v podobě efektivnějšího plánování, objednávání a obecně moderního řízení provozu zdravotnického zařízení. Za čtyři roky v podnikatelském akcelerátoru se firmě podařilo zvýšit počet zaměstnanců z 1 na 15 s ročním obratem 900 tisíc euro. Firma s Technologickým centrem AV ČR stále spolupracuje, v nedávné době proběhla realizace technologického transferu, kdy byly zkušenosti s vývojem bezchybového softwaru, znalost práce s velkými daty a geografického informačního systému uplatněny při zakázce na optimalizaci Archeologické mapy ČR.

V některých případech však online programy a aplikace nestačí a je potřeba pomoci s vývojem a komercionalizací nových generací přístrojového zařízení. V souvislosti s koronavirovou pandemií představila firma Workswell termokameru MEDICAS, zařízení pro bezkontaktní měření teploty osob. Přístroj je vybaven softwarem z dílny firemních vývojářů, přičemž kamera umožňuje i softwarová rozšíření díky umělé inteligenci a vlastním algoritmům. Firma usilovala o komercializaci produktu jak na domácím, tak i evropském a asijském trhu. Když zástupci firmy oslovili TC AV ČR, bylo jasné, že vhodným řešením bude urychlené zadání obchodního profilu do databáze nabídek a poptávek celosvětové sítě Enterprise Europe Network. Na nabídku firmy Workswell zanedlouho zareagovalo více než dvacet zájemců a necelý měsíc po vložení nabídky byla sjednána i první distribuční smlouva. Později byla navázána i spolupráce v oblasti vývoje dalších technologií. V případech vysoce inovativních produktů by se nemělo zapomínat na instituty ochrany duševního vlastnictví. Firma se i v této věci obrátila na TC AV ČR s žádostí o vypracování tematické rešerše, která později vedla k registraci ochranných známek ve vybraných státech Evropy a Asie.

Pro zachování profesionální úrovně poskytovaných služeb se specialisté TC AV ČR průběžně vzdělávají a vstupují do mezinárodních projektů a aktivit, jako např. zajišťování služeb sítě Enterprise Europe Network v ČR, ustavení digi-tálního inovačního hubu H4DI, podpora transferu technologií z ESA (Evropská vesmírná agentura) či poradenství k účasti v evropském programu Horizont 2020. Díky zapojení do těchto projektů může Technologické centrum AV ČR poskytovat většinu služeb bezplatně.

Text: Ing. Petr Hladík, Ph. D. vedoucí

Oddělení podpory podnikání, TC AV ČR