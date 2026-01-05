Technické obory mají budoucnost před sebou. SOU Domažlice o tom ví své

Komerční sdělení
Na sklonku roku přibyla na konto SOU Domažlice další krásná ocenění, která putovala napříč obory. Medailové pozice patřily žákům z elektrooborů, truhlářům nebo kosmetičkám. Když budete chtít, třeba si s vámi někdo kromě ukázky učeben a dílen odborného výcviku popovídá i o svých úspěších.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Ocenění absolventi Hospodářské komory ČR za výborné výsledky ve vzdělávání –...

Ocenění absolventi Hospodářské komory ČR za výborné výsledky ve vzdělávání – zleva – Václav Dufek, Marek Drdáček, Zdeněk Zajíček – prezident HK ČR, Zdeňka Buršíková – ředitelka SOU Domažlice, Alžběta Bokotejová – učitelka odborného výcviku oborů Kuchař – číšník a Gastronomie | foto: Střední odborné učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640

Zleva: Martin Mann – vítěz soutěže Mistrovství České republiky oboru Truhlář,...
Martin Mann při práci
Soutěžní výrobek
Práce žáků oborů Truhlář
10 fotografií

Kdy a kde? 15. ledna 2026 na Dni otevřených dveří ve Stodě.

SOU Domažlice slaví úspěch v programování

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se začátkem prosince uskutečnilo slavnostní ocenění nejlepších žáků z celostátní soutěže v programování CNC obráběcích strojů. Akce proběhla za účasti významných představitelů průmyslových firem a odborných organizací a škol z celé České republiky.

Mezi oceněnými byl i Vojtěch Miklíček, žák SOU Domažlice, který v kategorii Programování v systému Heidenhain obsadil krásné 2. místo. „Tento úspěch potvrzuje vysokou úroveň odborné přípravy na naší škole a zároveň obrovský talent našich studentů.,“ hrdě říká paní ředitelka školy, Zdeňka Buršíková, která nám zároveň prozradila, že Vojtěcha na slavnostní akci doprovázeli rodiče, přítelkyně a spolužáci, kteří s ním tento významný okamžik sdíleli.

Po převzetí ocenění z rukou Ministra průmyslu a obchodu, Lukáše Vlčka, pronesl Vojtěch krátký projev: „Jsem rád, že se mi podařilo uspět v tak náročné soutěži. Velké díky patří mým učitelům, rodině a spolužákům, kteří mě podporovali. Tato zkušenost mě motivuje pokračovat v oboru a dál se zdokonalovat.“

Truhláři vybojovali další vítězství

Střední odborné učiliště pořádalo koncem listopadu Mistrovství České republiky oboru Truhlář pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Vyhlašovateli soutěže je Klastr českých nábytkářů a projekt České ručičky. Letos se v soutěži utkalo celkem osm žáků ze čtyře škol. O vásledku pak rozhodovaly vwlice malé odchylky oproti soutěžnímu zadání.

Úkolem soutěžících bylo zhotovit výrobek dle výkresové dokumentace z připravených masivních polotovarů ve stanoveném čase pěti hodin. Při hodnocení hrála roli přesnost odvedené práce, dodržení rozměrů dle výkresové dokumentace, celkový vzhled výrobku, jeho funkčnost a samozřejmě také dodržování bezpečnosti práce. Komise zvláště pečlivě kontrolovala provedení přesnosti spojů a vzhledem k tomu, že soutěžící výrobek odevzdávali v nesklíženém stavu, bylo třeba mít spoje dokonale provedené.

První a třetí místo patřilo žákům SOU Domažlice. První místo vybojoval Martin Mann a třetí Marek Ptáčník, na druhé příčce se umístil Tomi Bui ze SŠŽ v Sokolově. Výkony prvních dvou soutěžící byly velmi vyrovnané a komise hodnotila jejich práci jako mimořádně zdařilou. Oba se spolu ještě potkají v republikovém kole soutěže, které se uskuteční na jaře v Brně. Martin Mann bude reprezentovat Plzeňský kraj a Tomi Bui kraj Karlovarský.

Mimořádně a mimo soutěž si zkusili porovnat svůj um také žáci prvního ročníku oboru tesař Střední školy živnostenské a Základní školy Planá, kteří s jednodušším zadáním výrobek také dokončili a jejich práce si získala uznání hodnotící poroty.

Mezinárodní mistrovství Kouzlo krásy 2025

V listopadu se Sušice stala centrem kreativity a elegance, když hostila prestižní Mezinárodní mistrovství Kouzlo krásy 2025. Tato soutěž každoročně přitahuje talentované účastníky z oboru kadeřnictví, vizážistiky a uměleckého líčení. Letos se akce pyšnila nejen vysokou úrovní soutěžních prací, ale také skutečně mezinárodním rozměrem – mezi soutěžícími byli i žáci ze Slovenska, což dodalo celému mistrovství ještě větší prestiž a potvrdilo jeho mezinárodní rozměr.

Porota hodnotila nejen technickou zručnost, ale i kreativitu, odvahu a schopnost propojit moderní trendy s uměleckým pojetím. Panovala zde inspirativní atmosféra plná nadšení a zdravé soutěživosti. Soutěžilo se ve třech kategoriích, z nichž první byl Dámský extavagantní účes. „I když se naši zástupci, Karolína Peteříková a Jan Housar, v této kategorii neumístili, jejich práce byla ukázkou odvahy a kreativity. Extravagantní účesy vyžadují nejen technickou zručnost, ale i umělecké cítění, které oba soutěžící prokázali,“ kvituje práci svých žáků paní ředitelka Buršíková.

V druhé kategorii Pánská kreativní tvorba si už žáci SOU Domažlice na medaili sáhli. Třetí místo vybojoval Nguyen Dang Minh Long, který zaujal porotu svou precizní prací a originálním pojetím pánského účesu. Ten kombinoval moderní trendy s odvážnými prvky. Bramborová medaile pak připadla Elišce Stejskalové, která porotu překvapila svou schopností propojit eleganci s inovativními detaily. Její práce byla hodnocena jako velmi profesionální a esteticky vyvážená.

A v kategorii Facepainting – extravagance zaznamenalo SOU Domažlice největší úspěch. Magdaléna Řenčová se stala absolutní vítězkou této kategorie. Její extravagantní facepainting byl nejen technicky dokonalý, ale také umělecky působivý. Porota ocenila její schopnost pracovat s barvami, tvary a celkovou kompozicí, která následně vyvolala obdiv u všech přítomných. Čtvrté místo pak získala Karolína Duloveczová, která předvedla dokonalé propojení barev a úžasný kostým, který její práci dodal jedinečný a extravagantní charakter. Její odvaha a smysl pro detail ji zařadily mezi nejlepší soutěžící.

Dny otevřených dveří ve Stodě – 15. 1. 2026

Na konci loňského roku už proběhly Dny otevřených dveří ve Stodě i Domažlicích, jedny „otevřené dveře“ vás však čekají ještě letos. A to ve čtvrtek 15. ledna 2026 ve Stodě. Prohlédnout si můžete veškeré výukové prostory školy a přilehlých dílen odborného výcviku.
V kadeřnickém salonu uvidíte mikrokameru, která určuje diagnózu vlasů i stav pokožky, přístroj na prodlužování vlasů, elektrické nůžky na regeneraci vlasu, módní typologii pro změnu barvy vlasů, ionizační fén, který eliminuje statickou elektřinu a chrání vlasy před nežádoucím přesušením, ionizační žehličky na vlasy chránící před poškozením teplem a to není zdaleka všechno.

V kosmetickém salonu vás jistě zaujme laserové ošetření pleti, galvanická žehlička, aplikace alginátových masek, masáž horkými lávovými kameny, přístrojová pedikúra, parafínový zábal na ruce, laminace obočí nebo lifting řas.

V truhlářské dílně vás čeká ukázka obrábění na CNC obráběcím centru Holzher Evolution 7405 i ukázka soustružení na novém soustruhu Record power MAXI 1, ukázka laserového gravírování, odsávací systém (v prostorách strojové části je filtrovaný čistý a teplý vzduch) a briketovací lis.

V dílnách strojírenských oborů uvidíte klasické obrábění kovů (soustruh, frézka), ukázku práce s průmyslovým robotem, hydraulické a pneumatické řídící systémy, CNC obrábění v řídících systémech FANUC, Heidenhain, Siemens. Dále ukázka systému pro kreslení a modelování technických výkresů v modulech Autocad/cam a využití umělé inteligence ve výuce.

U oboru elektromechanik uvidíte ukázku zabezpečovacích systémů nejen do automobilů, programování digitálních ústředen, programování robota, chytré domácnosti, práci s drony, ukázku 3D tisku, jízdu robotů, fotovoltaiku, virtuální realitu a opět využití umělé inteligence ve výuce.

Dále na Vás čeká ukázka práce s interaktivní tabulí, interaktivním dataprojektorem, virtuálním flipchartem, představení mezinárodní spolupráce, pronikání digitalizace nejen do technických, ale i řemeslných oborů a mnoho dalšího.

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Zdravotní péče má fungovat tak, aby se v ní lidé neztráceli

Komerční sdělení
Zdravotní péče má fungovat tak, aby se v ní lidé neztráceli

EUC Klinika Ústí nad Labem patří k důležitým zdravotnickým místům ve městě. O tom, proč je dnes klíčová návaznost péče, prevence a silný tým lékařů, mluví v rozhovoru pro iDNES ředitelka kliniky Ing....

Krajská zdravotní představila rekonstruované rehabilitační oddělení

Komerční sdělení
Slavnostní otevření rekonstruovaného Rehabilitačního oddělení v ústecké...

Rekonstruované zázemí pro ambulantní rehabilitační péči má Rehabilitační oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem (MNUL). Projekt s názvem „Přestavba prostor pro neurorehabilitaci a...

Díky podpoře Moravskoslezského kraje přibydou další cyklostezky

Komerční sdělení
Díky podpoře Moravskoslezského kraje přibydou další cyklostezky

Krajští zastupitelé schválili další příspěvky na rozvoj cykloturistiky v Moravskoslezském kraji. Díky tomu přibude například trasa pro cyklisty v Hostašovicích, cykloútulna v obci Bělá nebo nová...

Technické obory mají budoucnost před sebou. SOU Domažlice o tom ví své

Komerční sdělení
Ocenění absolventi Hospodářské komory ČR za výborné výsledky ve vzdělávání –...

Na sklonku roku přibyla na konto SOU Domažlice další krásná ocenění, která putovala napříč obory. Medailové pozice patřily žákům z elektrooborů, truhlářům nebo kosmetičkám. Když budete chtít, třeba...

5. ledna 2026

Díky podpoře Moravskoslezského kraje přibydou další cyklostezky

Komerční sdělení
Díky podpoře Moravskoslezského kraje přibydou další cyklostezky

Krajští zastupitelé schválili další příspěvky na rozvoj cykloturistiky v Moravskoslezském kraji. Díky tomu přibude například trasa pro cyklisty v Hostašovicích, cykloútulna v obci Bělá nebo nová...

5. ledna 2026

Krajská zdravotní představila rekonstruované rehabilitační oddělení

Komerční sdělení
Slavnostní otevření rekonstruovaného Rehabilitačního oddělení v ústecké...

Rekonstruované zázemí pro ambulantní rehabilitační péči má Rehabilitační oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem (MNUL). Projekt s názvem „Přestavba prostor pro neurorehabilitaci a...

2. ledna 2026

Bezpečnostní rada vyhodnotila připravenost na krizové situace

Komerční sdělení
Hejtman Ústeckého kraje a předseda bezpečnostní rady Richard Brabec (vpravo) a...

V závěru roku se sešla na svém 4. řádném jednání Bezpečnostní rada Ústeckého kraje. Setkání ředitelů složek IZS s vedením kraje se zaměřilo na klíčové oblasti krizového řízení, připravenosti složek...

31. prosince 2025

Zdravotní péče má fungovat tak, aby se v ní lidé neztráceli

Komerční sdělení
Zdravotní péče má fungovat tak, aby se v ní lidé neztráceli

EUC Klinika Ústí nad Labem patří k důležitým zdravotnickým místům ve městě. O tom, proč je dnes klíčová návaznost péče, prevence a silný tým lékařů, mluví v rozhovoru pro iDNES ředitelka kliniky Ing....

31. prosince 2025

Magnetické stavebnice děti zabaví a nenápadně rozvíjí

Komerční sdělení
Magnetické stavebnice

Najít hračku, která děti zaujme, vydrží déle než pár dní a zároveň má smysl i z pohledu rozvoje, je těžké. V poslední době si získávají oblibu magnetické stavebnice. Děti s nimi dokážou strávit...

30. prosince 2025

Ústecký kraj podpořil duševní pohodu pedagogů

Komerční sdělení
Ústecký kraj podpořil duševní pohodu pedagogů

Péče o duševní zdraví učitelů i žáků je klíčová pro efektivní výuku, pozitivní třídní klima a prevenci vážnějších obtíží. Ústecký kraj proto navázal na výsledky výzkumného šetření duševní pohody...

29. prosince 2025

Na Nový rok do muzea nebo zoo v Praze za zvýhodněné vstupné

Komerční sdělení
Na Nový rok do muzea nebo zoo v Praze za zvýhodněné vstupné

Hlavní město připravilo pro své občany na čtvrtek 1. ledna 2026 zvýhodněný vstup celkem do 9 městských institucí. Do projektu se letos zapojí celkem 9 organizací v 17 objektech, oproti předchozím...

25. prosince 2025

Rudolf Reisen děkuje klientům a partnerům za důvěru i společné cesty

Komerční sdělení
Rudolf Reisen děkuje klientům a partnerům za důvěru i společné cesty

Rok 2025 se do historie cestování zapsal jako rok velkého návratu k naprosté svobodě pohybu. Svět se nám opět otevřel v celé své kráse a my v RUDOLF REISEN jsme měli tu čest být u toho, když se vaše...

24. prosince 2025

Krajské dotační programy pro rok 2026 byly schváleny

Komerční sdělení
Krajské dotační programy pro rok 2026 byly schváleny

Ústecký kraj každoročně vyhlašuje dotační programy, díky kterým mohou nejrůznější organizace žádat krajský úřad o finanční podporu v oblasti školství, kultury, památkové péče, zdravotnictví či...

23. prosince 2025

Stěhování těžkých břemen a strojů až do 300 tun už dnes není problém

Komerční sdělení
Stěhování těžkých břemen a strojů až do 300 tun už dnes není problém

JUMBO stěhování, s.r.o. je česká firma poskytující profesionální stěhovací služby. Zajišťuje stěhování těžkých břemen a strojů o hmotnosti až 300 tun včetně jejich montáže a demontáže a kompletního...

23. prosince 2025

Věděli jste, jak zinek pomáhá vaší imunitě?

Komerční sdělení

V období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění je velmi pravděpodobné, že se nakazíme virem a naše imunita bude muset několik dní bojovat s následky infekčního onemocnění. Užitečným pomocníkem...

23. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.