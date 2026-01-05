Technické obory mají budoucnost před sebou. SOU Domažlice o tom ví své

Kdy a kde? 15. ledna 2026 na Dni otevřených dveří ve Stodě.
SOU Domažlice slaví úspěch v programování
Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se začátkem prosince uskutečnilo slavnostní ocenění nejlepších žáků z celostátní soutěže v programování CNC obráběcích strojů. Akce proběhla za účasti významných představitelů průmyslových firem a odborných organizací a škol z celé České republiky.
Mezi oceněnými byl i Vojtěch Miklíček, žák SOU Domažlice, který v kategorii Programování v systému Heidenhain obsadil krásné 2. místo. „Tento úspěch potvrzuje vysokou úroveň odborné přípravy na naší škole a zároveň obrovský talent našich studentů.,“ hrdě říká paní ředitelka školy, Zdeňka Buršíková, která nám zároveň prozradila, že Vojtěcha na slavnostní akci doprovázeli rodiče, přítelkyně a spolužáci, kteří s ním tento významný okamžik sdíleli.
Po převzetí ocenění z rukou Ministra průmyslu a obchodu, Lukáše Vlčka, pronesl Vojtěch krátký projev: „Jsem rád, že se mi podařilo uspět v tak náročné soutěži. Velké díky patří mým učitelům, rodině a spolužákům, kteří mě podporovali. Tato zkušenost mě motivuje pokračovat v oboru a dál se zdokonalovat.“
Truhláři vybojovali další vítězství
Střední odborné učiliště pořádalo koncem listopadu Mistrovství České republiky oboru Truhlář pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Vyhlašovateli soutěže je Klastr českých nábytkářů a projekt České ručičky. Letos se v soutěži utkalo celkem osm žáků ze čtyře škol. O vásledku pak rozhodovaly vwlice malé odchylky oproti soutěžnímu zadání.
Úkolem soutěžících bylo zhotovit výrobek dle výkresové dokumentace z připravených masivních polotovarů ve stanoveném čase pěti hodin. Při hodnocení hrála roli přesnost odvedené práce, dodržení rozměrů dle výkresové dokumentace, celkový vzhled výrobku, jeho funkčnost a samozřejmě také dodržování bezpečnosti práce. Komise zvláště pečlivě kontrolovala provedení přesnosti spojů a vzhledem k tomu, že soutěžící výrobek odevzdávali v nesklíženém stavu, bylo třeba mít spoje dokonale provedené.
První a třetí místo patřilo žákům SOU Domažlice. První místo vybojoval Martin Mann a třetí Marek Ptáčník, na druhé příčce se umístil Tomi Bui ze SŠŽ v Sokolově. Výkony prvních dvou soutěžící byly velmi vyrovnané a komise hodnotila jejich práci jako mimořádně zdařilou. Oba se spolu ještě potkají v republikovém kole soutěže, které se uskuteční na jaře v Brně. Martin Mann bude reprezentovat Plzeňský kraj a Tomi Bui kraj Karlovarský.
Mimořádně a mimo soutěž si zkusili porovnat svůj um také žáci prvního ročníku oboru tesař Střední školy živnostenské a Základní školy Planá, kteří s jednodušším zadáním výrobek také dokončili a jejich práce si získala uznání hodnotící poroty.
Mezinárodní mistrovství Kouzlo krásy 2025
V listopadu se Sušice stala centrem kreativity a elegance, když hostila prestižní Mezinárodní mistrovství Kouzlo krásy 2025. Tato soutěž každoročně přitahuje talentované účastníky z oboru kadeřnictví, vizážistiky a uměleckého líčení. Letos se akce pyšnila nejen vysokou úrovní soutěžních prací, ale také skutečně mezinárodním rozměrem – mezi soutěžícími byli i žáci ze Slovenska, což dodalo celému mistrovství ještě větší prestiž a potvrdilo jeho mezinárodní rozměr.
Porota hodnotila nejen technickou zručnost, ale i kreativitu, odvahu a schopnost propojit moderní trendy s uměleckým pojetím. Panovala zde inspirativní atmosféra plná nadšení a zdravé soutěživosti. Soutěžilo se ve třech kategoriích, z nichž první byl Dámský extavagantní účes. „I když se naši zástupci, Karolína Peteříková a Jan Housar, v této kategorii neumístili, jejich práce byla ukázkou odvahy a kreativity. Extravagantní účesy vyžadují nejen technickou zručnost, ale i umělecké cítění, které oba soutěžící prokázali,“ kvituje práci svých žáků paní ředitelka Buršíková.
V druhé kategorii Pánská kreativní tvorba si už žáci SOU Domažlice na medaili sáhli. Třetí místo vybojoval Nguyen Dang Minh Long, který zaujal porotu svou precizní prací a originálním pojetím pánského účesu. Ten kombinoval moderní trendy s odvážnými prvky. Bramborová medaile pak připadla Elišce Stejskalové, která porotu překvapila svou schopností propojit eleganci s inovativními detaily. Její práce byla hodnocena jako velmi profesionální a esteticky vyvážená.
A v kategorii Facepainting – extravagance zaznamenalo SOU Domažlice největší úspěch. Magdaléna Řenčová se stala absolutní vítězkou této kategorie. Její extravagantní facepainting byl nejen technicky dokonalý, ale také umělecky působivý. Porota ocenila její schopnost pracovat s barvami, tvary a celkovou kompozicí, která následně vyvolala obdiv u všech přítomných. Čtvrté místo pak získala Karolína Duloveczová, která předvedla dokonalé propojení barev a úžasný kostým, který její práci dodal jedinečný a extravagantní charakter. Její odvaha a smysl pro detail ji zařadily mezi nejlepší soutěžící.
Dny otevřených dveří ve Stodě – 15. 1. 2026
Na konci loňského roku už proběhly Dny otevřených dveří ve Stodě i Domažlicích, jedny „otevřené dveře“ vás však čekají ještě letos. A to ve čtvrtek 15. ledna 2026 ve Stodě. Prohlédnout si můžete veškeré výukové prostory školy a přilehlých dílen odborného výcviku.
V kadeřnickém salonu uvidíte mikrokameru, která určuje diagnózu vlasů i stav pokožky, přístroj na prodlužování vlasů, elektrické nůžky na regeneraci vlasu, módní typologii pro změnu barvy vlasů, ionizační fén, který eliminuje statickou elektřinu a chrání vlasy před nežádoucím přesušením, ionizační žehličky na vlasy chránící před poškozením teplem a to není zdaleka všechno.
V kosmetickém salonu vás jistě zaujme laserové ošetření pleti, galvanická žehlička, aplikace alginátových masek, masáž horkými lávovými kameny, přístrojová pedikúra, parafínový zábal na ruce, laminace obočí nebo lifting řas.
V truhlářské dílně vás čeká ukázka obrábění na CNC obráběcím centru Holzher Evolution 7405 i ukázka soustružení na novém soustruhu Record power MAXI 1, ukázka laserového gravírování, odsávací systém (v prostorách strojové části je filtrovaný čistý a teplý vzduch) a briketovací lis.
V dílnách strojírenských oborů uvidíte klasické obrábění kovů (soustruh, frézka), ukázku práce s průmyslovým robotem, hydraulické a pneumatické řídící systémy, CNC obrábění v řídících systémech FANUC, Heidenhain, Siemens. Dále ukázka systému pro kreslení a modelování technických výkresů v modulech Autocad/cam a využití umělé inteligence ve výuce.
U oboru elektromechanik uvidíte ukázku zabezpečovacích systémů nejen do automobilů, programování digitálních ústředen, programování robota, chytré domácnosti, práci s drony, ukázku 3D tisku, jízdu robotů, fotovoltaiku, virtuální realitu a opět využití umělé inteligence ve výuce.
Dále na Vás čeká ukázka práce s interaktivní tabulí, interaktivním dataprojektorem, virtuálním flipchartem, představení mezinárodní spolupráce, pronikání digitalizace nejen do technických, ale i řemeslných oborů a mnoho dalšího.