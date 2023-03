Tancem ke zdraví

Ozdravná síla tance pro všechny bez ohledu na věk, pohybové omezení a zkušenosti. To je projekt Dance Well, který od 14. března povede v různých prostorách tým profesionálních umělců a umělkyň vyškolených v rámci mezinárodního tréninku: Cécile Da Costa, Barbora Látalová, Hana Polanská, Markéta Vacovská a Roman Zotov Mikshin.

„Čerpat ze zkušeností italských a dalších zahraničních expertů je pro naše umělce velmi cenné, do školení se zapojila i členka týmu Tance Praha, umělecká ředitelka divadla PONEC Markéta Perroud,“ říká Yvona Kreuzmannová, ředitelka Tance Praha. Markéta Perroud dodává: „Pro projekt Dance Well jsou pilířem vztahy, interaktivita, objevování neznámého, je to taková pomalá revoluce. Dance Well sledujeme již od jeho počátků v roce 2013 a jsme rádi, že ho nyní můžeme rozvíjet i u nás. Lekce jsou jednou z jeho hlavních součástí a jsou otevřené všem zájemcům o budování komunity jehož centrem je tanec pro lidi s Parkinsonovou chorobou.“

Pravidelná setkávání s tancem pro všechny, kterým vstoupila do života Parkinsonova choroba nebo jiné pohybové omezení, udržování společenské soudržnosti, vytváření nových přátelství a radost z pohybu, patří mezi nejlepší cesty k zapojení se do běžného života nebo jak lépe přijmout či zlepšit svá pohybová omezení.

Mimo lekce v KC Vozovna, kde pořadatel Tanec Praha našel pro rozjezd projektu hlavní zázemí, se chystají také dvě speciální lekce (18. 4. a 16. 5. pozn. redakce) v unikátních prostorách Galerie hlavního města Prahy – Městská knihovna (Mariánské náměstí 98/1, II. patro), v plánu je i rozšíření lekcí do dalších prostor.

Shrnutí:

Lekce probíhají pravidelně od 14. března 2023 v úterky 10:00 - 11:00 h

KC Vozovna, Praha 3 nebo v galeriích – viz výše.

Vstup zdarma

Rezervace: www.divadloponec.cz nebo osobně v KC Vozovna

Sledujte místo konání: KC Vozovna, Koněvova 2687/164, Praha 3, popř. galerie

Kontakt: dancewell@tanecpraha.eu

Pořadatelem lekcí je Tanec Praha z. ú. Projekt Dance Well je realizován díky podpoře programu Evropské unie Kreativní Evropa, Ministerstva kultury ČR, hl. města Prahy, MČ Prahy 3 a dále Kulturního centra Vozovna, Galerie hlavního města Prahy, Parkinson-Help z.s.

S žádostí o další informace či fotografie se obracejte na:

Tanec Praha z.ú.

Yvona Kreuzmannová

E-mail: yvona.kreuzmannova@tanecpraha.eu

Tel.: +420 602 368 979