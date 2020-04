Takzvaným „dojížděním“ zimních pneumatik řidiči často riskují. Proč?

Continental se v minulých letech několikrát ptal českých řidičů na to, jak přezouvají na letní pneumatiky. Dobrá zpráva je, že čeští řidiči jsou disciplinovaní! S přezouváním nespěchají a čekají na dobré počasí. Během několika terénních průzkumů má v polovině dubna letní pláště už téměř 50 procent motoristů! Ukázalo se, že celá řada Čechů řeší pragmaticky i otázku, co se zimními plášti, které mají menší dezén než 4 milimetry. Oblíbené je „dojíždění“ těchto pneumatik, na kterých podle průzkumu jezdí v létě až 21 procent řidičů, což však odborníci s ohledem na bezpečnost nedoporučují.



Podle interních průzkumů společnosti Continental najezdí český řidič v průměru 15 200 kilometrů za rok, a to na pneumatikách ve stáří zhruba tři a půl roku. Větší porce kilometrů připadá na letní sezonu, která trvá déle a hezké počasí láká více řidičů k vyjížďkám. I když aktuální pandemická situace cestování zatím příliš nepřeje, odborníci věří v postupné zmírňování opatření a opětovný restart dopravy i cestování. Byť v počátku možná jen po České republice, která je krásná a má spoustu koutů, které stojí za to objevit.

U přezouvání na zimní pneumatiky je to bez diskuse – podle průzkumů více než 92 procent motoristů potvrdilo, že důsledně přezouvá na zimní pláště.* Trochu jinak je to u přezouvání na letní pneumatiky - během terénního průzkumu Continental v roce 2018 zjistil, že v průběhu letní sezony používá letní pláště jen 78 procent řidičů, 21 procent jezdí na zimních a jen jedno procento používá celoroční pneumatiky. Velká část motoristů se během léta snaží „dojet“ zimní pneumatiky, které mají dezén menší než 4 milimetry a nemohou je tak použít při nadcházející zimní sezoně. Dle průzkumu to měl v úmyslu každý šestý řidič. „Problém s opotřebovanými pneumatikami čeští řidiči řeší pragmaticky a snaží se je ‚dojet‘ během letní sezony. V tomto případě je zapotřebí větší obezřetnosti, protože zimní pneumatika má většinou delší brzdnou dráhu, horší boční vedení a hlučnost. Hlavně při delších cestách by měli řidiči zvážit, zda již není čas přezout na letní pláště,“ radí Aleš Langer z oddělení Zákaznického servisu Continental Barum s.r.o.

Orientujte se podle 7 °C

Správný moment, kdy přezout zimní pneumatiky na letní, je velmi diskutované téma. Jako orientační vodítko můžete brát „pravidlo“ 7 °C, tedy přezout až ve chvíli, kdy teploty dlouhodobě neklesají pod 7 °C. „Letní a zimní pneumatiky jsou vyrobeny z rozdílných směsí, liší se i konstrukcí a reagují rozdílně na různých typech povrchu. Vždy je potřeba brát v potaz komplexní výkon pneumatiky. Doporučuji nepřezouvat hned, jak z vozovky zmizí sníh, překvapit vás může i ranní námraza,“ podotýká Aleš Langer. „Jsem rád, že v našich průzkumech se řidiči ukázali jako disciplinovaní, protože více přezouvají až v druhé polovině dubna, kdy už je počasí pro letní pneumatiky optimální.“

Jeho slova potvrzují i statistiky vyhledávání klíčových slov na internetu. Podle nich panuje největší zájem o přezouvání pneumatik na letní zhruba od poloviny března do poloviny dubna — samozřejmě v závislosti na počasí. Letos v trendech vidíme zhruba 2týdenní zpoždění ve vyhledávání letních pneumatik, což bude s největší pravděpodobností důsledkem striktních vládních opatření proti šíření Covid-19.

S tím koresponduje i vytíženost autoservisů. Obecně je letní sezona brána jako ta „pozvolnější“, protože přezutí na letní pneumatiky není pro řidiče natolik stresující jako přezouvání na zimní. V servisní síti BestDrive je letní přezouvání v plném proudu. V reakci na vyhlášení nouzového stavu v ČR proběhla celá řada opatření, která mají jednoduchý cíl: ochránit zaměstnance i zákazníky autoservisní sítě BestDrive. Je zaveden speciální režim odbavení zakázek. Prostory pro zákazníky jsou na pobočkách BestDrive přes noc dezinfikovány ozonem.

Nově je možno si z pohodlí domova objednat na www.bestdrive.cz nejen pneumatiky samotné, ale také termín výměny. Je možné si objednat případně i další autoservisní služby. Zákazníci tak přijíždějí na předem objednaný čas a minimalizují tak kontakt před servisem. Do prostor pro zákazníky se vstupuje jednotlivě, vždy s rouškou. Platba kartou je na všech pobočkách samozřejmostí.

Servisní síť BestDrive nabízí i další autoservisní služby, které se letos budou hodit více než obvykle. Například taková dezinfekce klimatizace ozonem nejen, že dezinfikuje kompletní klimatizační systém, ale i kompletní interiér vozidla od všech virů a bakterií.

* Statistické údaje pocházejí z průzkumu agentury STEM/MARK, zadaného společností Continental Barum s.r.o. a provedeného v ČR v září 2018 u 503 řidičů starajících se o výměnu pneumatik na svém voze.