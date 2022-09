Tajné místnosti irských barů se otvírají. Kde je najít?

Historie utajených, ale příjemně kouzelných prostor, kterým v Irsku nikdo neřekne jinak než „Snug“, sahá někde do 19. století. V těch dobách byly irské podniky výhradně doménou mužů. Nejednalo se o zákon, nýbrž o zvyklost tehdejší doby. V Irsku byla také založena místní policie Garda Síochána. Velká část jejích členů byla zarytými abstinenty. Neobvyklé nebylo v těchto dobách ani to, že barmani a majitelé pubů strážníky v jejich uniformách neobsluhovali a jejich přítomnost v prostorech barů byla dokonce nepřípustná.

I proto vznikly útulné místnosti „Snugy“, kam příslušníci policie přicházeli v civilním oblečení, v době svého volna a tajně zde trávili čas se svými kolegy. Mezi „Snug people“ se řadili i příslušníci vyšších vrstev, zástupci církve, ženy nebo také milenci na svých romantických schůzkách. Chodil sem zkrátka každý, kdo si chtěl nerušeně, ukrytý před zraky ostatních, vychutnat pintu piva a sklenku své oblíbené irské whiskey.

„Snugy“ měly své pevné místo v barech napříč Irskem až do konce 70. let dvacátého století. Tehdy začala přicházet doba postupného uvolňování a liberalizace myšlení veřejnosti směrem k pití alkoholu zmiňovaných „Snug people“. „Snugy“ tak ztratily své původní opodstatnění. Není však skutečností, že by z barů vymizely úplně. Dodnes je v Irsku najdete především v legendárních a historických hospodách napříč zemí.

Je tomu tak zejména proto, že „Snugy“ umějí svým návštěvníkům poskytnout neuvěřitelně útulnou atmosféru přímo v srdci typicky rušného irského baru. Je to tak trochu kouzelný pocit. Na jednu stranu si uvědomujete, že jste součástí toho divokého světa, který pulzuje hned za vámi, na stranu druhou si můžete dosyta užívat velkou dávku soukromí.

