Tajná zbraň pro úspěch startupu? Aplikace od Think Easy! Zjistěte jak

Spousta úspěšných apek se vyhřívá na výsluní, ale jiné končí v propadlišti dějin. Jak přeměnit novou myšlenku v úspěšnou apku? Jak jako začínající startup poznám, že to má smysl? Jedině s pomocí IT specialistů, kteří se dokonale vyznají na trhu, ovládají aktuální trendy a nikdy vás nenechají na holičkách.

Zkušenosti a výdrž jsou k nezaplacení. IT parta z Think Easy o tom ví své. Dnes úspěšná firma s více než 20 zaměstnanci ještě před svým vznikem začínala jako startup pro gastronomická zařízení. Vytvořila Chytrou Hospodu, která měla zajistit provoz restaurace od skladu přes obsluhu po platbu. Jenže pak přišlo EET a převálcovali ji větší konkurenti.

Tak se vývojáři přeorientovali na SimpleStore, což měla být EET pokladna a sklad pro večerky. Jenže se ukázalo, že jim chybí zkušenosti, které by jim umožnily bezproblémově vstoupit na trh a udržet se na něm. I tyto plány padly. Nicméně se nevzdali, do třetice dali hlavy dohromady a založili Think Easy. Od té doby postupně rostou, berou zajímavější a větší projekty a milují různorodost, protože jim přináší nové zkušenosti. Jejich práce je baví, patří k jedničkám v oboru a protože moc dobře vědí, jak těžký může být začátek podnikání, jsou při vývoji aplikací těmi pravými parťáky.

Umí udělat apku, která zaujme

Skromnost stranou. V Think Easy jsou mistři v tom, jak vyvinout apku s co největším uživatelským zážitkem, tedy ve špičkovém UX/UI designu. Ve zkratce jde o perfektní funkčnost a intuitivní ovládání v jednom, tedy vhodné uspořádání funkcí, ovládacích prvků, obrazovek apod. Díky němu uživatelé stráví v aplikaci více času, častěji reagují a vy z toho máte obchodní užitek.

Na perfektní přípravu UX designu musíte co nejvíce znát cílové uživatele. Jako své sousedy, se kterými se pravidelně stýkáte. Na základě informací z co největšího počtu analýz si vytvoříte tvz. personu, tj. imaginární osobu, které „napasujete“ aplikaci na míru. Samozřejmě musíte mít vývojáře ovládající nejnovější trendy v UX designu, jež jdou stejně jako všechno ostatní rychle kupředu.

Apka vyžaduje nejen dobrý nápad, ale také skvělé provedení, aby z ní uživatelé byli paf a cítili se v ní komfortně. Když nezaujme a nefunguje dobře, zavrhnou ji lusknutím prstu.

Kresba na tabuli je víc než tisíc slov

Klidně si můžete představit, že zaklekáváte do bloků. Jen vás nečeká pouze jeden sprint, ale hned několik. Na první společné schůzce představíte svůj nápad i cíle a Think Easy s vámi vše rozvine a doplní vlastní postřehy. Pak připraví podrobnou analýzu a pečlivě navržený UX design (tam, kde to dává smysl). A pokud byste čekali, že teď přijdou stohy papíru či zahlcený textový soubor, chyba lávky. Na scénu se dostává tabule a nákresy. Protože ty vypoví více než desítky popsaných stran.

Na budoucí dílo se díváte očima uživatele

Je to vlastně takové dobrodružství, které vás od začátku chytne - a nepustí. Stejný pocit musí mít i ti, kteří apku budou každý den používat. Vývojáři to dobře vědí. „Vždy nás zajímá, proč majitelé chtějí aplikaci, co jim má přinést a jaký očekávají důsledek jejího zavedení. Ověříme tak jejich nápad a fungujeme jako takový sparing buddy pro argumentování všeho potřebného. Jen tak vznikají unikátní aplikace,“ vysvětluje obchodní ředitel Think Easy Matěj Schuh a pokračuje: „Radíme také s financováním - jak sehnat a zaujmout investora. Připravujeme podklady, aby vše šlapalo. Spolupracujeme podle plánu investice a míříme s milníky na potřebná závazná data.“

Vývojáři vám přesně řeknou, kdy vytvořit rezervační systém na míru, kdy dát do firmy věrnostní apku tak, aby ji uživatelé používali a nebyla to jen ikona v mobilu zabírající místo. Poradí vám, co máte čekat nejen během vývoje, ale také po spuštění aplikace, což bývá pro některé „nárazem do zdi“. Apka je totiž jako dítě, které se vyvíjí prakticky celý život. A abyste z ní měli radost, musíte o ni pečovat. Nejde jen o údržbu a aktualizace, ale hlavně o neustálé inovace, aby fungovala a uživatelé se nenudili. Odměnou vám bude zaručený přínos do firemní kasy.

Vývoj aplikací musí stát na moderním základu snižující náklady

Neplatí, že když chcete vyvinout super apku, zruinuje vás to. V dnešní době je spoustu skvělých moderních technologií ideálních pro začínající firmy. Základem je samozřejmě Cloud Native s levnějším provozem zejména v počátku vývoje. Navíc na cloudové službě můžete získat určité služby zdarma.

V Think Easy například využívají:

Kredity od Amazon Web Services (AWS). Ideální pro začínající startupy, které mají omezené finance. Navíc chtějí produkt naostro takříkajíc vyzkoušet a po zpětných reakcích určit další směr vývoje.

Řešení, které je hotovo rychle. S pomocí nástrojů cloudových služeb je možné udělat kvalitní apku v super kvalitě za krátkou dobu. Můžete si tak ověřit, že váš nápad funguje a pak investovat do robusnějšího řešení. Oceníte škálovatelné a flexibilní aplikace, které se lehce přizpůsobují aktuálním požadavkům. Váš produkt tak může rychle vyrůst, nebo úplně v pohodě být využíván nárazově, jako například při eventových akcích jednou za čas. Cloud se vám vždy přizpůsobí a platíte jen za to, co využíváte.

Bezpečně s AWS Well-Architected. Ochrání vaše data i aplikace. Díky ní mohou cloudoví architekti vytvářet výkonné a odolné infrastruktury. A vy máte klidný spánek.

Webové aplikace jsou praktické a trendy

Napadá vás, jaký je rozdíl mezi mobilní a webovou aplikací? U webových je jedno, na jakém zařízení je spouštíte. Zda na mobilu, webu, tabletu, počítači, nebo dokonce i na televizi. Příkladem jsou Facebook, Netflix či Youtube. Také nezáleží na používaném operačním systému. Pokud nechcete něco instalovat, je vývoj webových aplikací ideální volbou.

Výhody webových apek:

Stálá dostupnost 24/7

Centrální aktualizace. Všichni mají po ruce stále čerstvá data.

Jednoduchá distribuce. Webový prohlížeč má každý, není třeba nic instalovat.

Zálohovatelnost. O nic nepřijdete.

Přizpůsobivost. Nerozhoduje zařízení, rozměr obrazovky ani operační systém.

Proč upřednostnit mobilní aplikaci?

Vývoj mobilních aplikací bývá oproti těm webovým propracovanější. Umožňuje být osobnější vůči zákazníkům - přece jen mají telefon stále v ruce, ať už jsou na signálu či ne.

Výhody mobilních apek:

Lepší uživatelný zážitek. Funkce mohou být přizpůsobivější, plynulejší a více nápadité i propracované.

Jednoduchý přístup. Mobil máte stále s sebou.

Lepší funkčnost. Oproti webovým aplikacím využijete například focení nebo sledování polohy.

Skvělý marketingový nástroj. S uživateli můžete komunikovat prostřednictvím promyšlené, řekněme základní aplikace, ale také vytvořit naprosto originální apku, která „udělá díru do světa“.

Apku můžete pronajímat či prodávat. Nebo na ni nabízet reklamní prostor. Je to váš brand a další možnost výdělku.

Skvělá motivace: znáte apku Lunárium, která frčí a zvedá prodeje?

Současný trend mezi aplikacemi je vytvořit něco lifestylově zajímavého, co koupí široké spektrum lidí. Jako se to povedlo apce Lunárim. Jak vznikla?

Majitelé obchodu Lunární kalendář začali v roce 2020 sdílet neplacené tipy na Instagramu. O rok později založili e-shop s prodejnou v Praze a poté se rozhodli pro aplikaci, která vydělá nějakou tu korunu a všem, co si pořídí lunární náramek, pomůže v běžném životě. Nejspíš ani oni sami nečekali, jak rychle se rozšíří a jaký bude mít vliv na její byznys. Lunárium nyní denně informuje přes tři tisíce uživatelů (a počet stále narůstá) o fázích Měsíce, na co si mají dávat pozor a do čeho se mohou pustit s vervou. Například kdy ideálně změnit účes, jít k lékaři či investovat. Slibuje, že svých cílů pak dosáhnou rychleji. Funguje to.

Rádce pro každý den se chytil

Vydáním aplikace stouply prodeje náramků, protože platí, že „když mám apku, která mě baví, chci i produkt, o kterém informuje“. Majitelé dali na radu Think Easy a připravili více obsahu, než si sami na začátku představovali. Stálo je to sice čas navíc, ale nyní se jim to bohatě vrací. Po boku s profesionály se také naučili, jak se starat o novou a rostoucí komunitu. Na druhou stranu, vytvářet nové nápady pro stovky či tisíce platících uživatelů je radost, nemyslíte?

Slova zástupce Lunária Vitalije Macněva hovoří za vše: „Hledali jsme kvalitního partnera pro vývoj naší mobilní aplikace, kterou jsme již měli navrženou a uživatelsky otestovanou. Velkou roli u nás hrál čas i rozumné peníze. A v neposlední řadě jsem očekával i bezproblémovou a především lidskou komunikaci, bez zbytečných a složitých technických popisů a výrazů. S Think Easy to celé klaplo, za což jsem nesmírně rád. Nejen, že je beru jako našeho partnera v rámci další technické údržby aplikace, ale rád s nimi budu pracovat i na dalších projektech, kde budu potřebovat zastřešit vývoj!“

Zastřešíme i váš vývoj ve firmě

Pokud chcete prorazit na trhu s aplikacemi, nebo prostě jen začínáte a potřebujete rozjet svůj byznys či se chcete v rámci digitalizace posunout zase o krok dále, obraťte se na Think Easy. S týmem IT vývojářů si určitě padnete do noty. A nejen webovou či mobilní aplikaci si v jeho podání prostě zamilujete.

Domluvte si nezávaznou konzultaci zdarma.

Kdo tvoří Think Easy

Profesionálové, kteří začínali možná jako nyní vy, překonali spoustu překážek, mají své know-how, a tak vám v co nejkratší době pomohou odstartovat vaše podnikání. Konzultanti, kteří posunou váš zavedený byznys o ligu výše, znásobí vaši konkurenceschopnost, jako se to povedlo třeba s aplikací Lunárium. Díky letitým zkušenostem jsou strategickými partnery. A to i v dalších IT oblastech. Vyvíjejí webové, mobilní a desktopové aplikace pro firmy i koncové zákazníky. Budují CRM, ERP a další informační systémy včetně IoT. A jsou speciality na Cloud Native. Vždy pro vaši cílovou skupinu „vytřískají“ to nejlepší.