Tajemství úspěchu českých vědců v čase korony? Často peníze z EU

Přitom kdyby vynalézaví Češi měli už dříve modernější vybavení, mohlo se místo „zlaté české ručičky“ vžít třeba „skvělé české hlavičky“.

Doba koronová vynesla hned několik příběhů o úspěších české vědy. Velkokapacitní testování? Stopa vede k Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Roušky a filtry z nanovláken, jež nepropouštějí nový typ koronaviru? Ptejte se Technické univerzity v Liberci. Ochranné masky, které lze vytisknout na speciálních 3D tiskárnách? Na světlo světa je uvedl Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.

To vše podpořily peníze z EU

Za těmito příběhy, které lichotí naší národní hrdosti, se však vedle prvotřídních vědců skrývá něco, na co by se nemělo zapomínat: peníze, peníze a peníze. Z evropských fondů. Jen v letech 2014–2020 z nich na českou vědu, výzkum a vzdělávání jde 2,76 miliardy eur. Např. pražská ČVUT z této sumy čerpá na své projekty 467 milionů Kč.



Dost možná, že řadě lidí to právem může být jedno. Ale jako společnosti by nám to jedno být nemělo.



Investice a mezinárodní spolupráce

K ušití roušky je potřeba jehla, nit, látka a šikovné ruce. Ale vývoji respirátorů předcházejí investice za miliony eur. A mezinárodní spolupráce.



V České republice se velká část moderní vědecké infrastruktury postavila za evropské peníze. Jejich příjemci jsou i všechny výzkumné instituty, které hlásí úspěchy v boji proti COVID-19.



Ať už si o Evropské unii myslíte cokoli, je dobré to mít na paměti. Protože zatímco příběh o „zlatých českých ručičkách“ známe jen my, na image „úspěšné české vědy“ máme šanci stavět i ve světě.