Tajemství dokonalého vína: Kdy je ten pravý moment pro jeho otevření?

Nepromeškejte nejlepší zážitky, které vám víno nabízí

Na trh přichází nová aplikace, která usnadní milovníkům vína volbu správného okamžiku pro otevření jejich oblíbené lahůdky. Aplikace Winebestime app.winebestime.com se zaměřuje na určení optimální doby, ve které je konkrétní víno nejlépe připraveno k pití.

Bez ohledu na to, zda jste ve vyhlášené restauraci, obchodujete s vínem nebo si jen chcete dopřát skvělý zážitek z degustace, tato inovativní aplikace vám pomůže udělat to správné rozhodnutí.

Na rozdíl od běžných aplikací zaměřených na hodnocení kvality vína se tato novinka soustředí výhradně na optimální dobu jeho otevření. Věříme, že každé víno má svůj vrchol, kdy se projevuje ve své plné kráse, a naším cílem je vám pomoci tohoto vrcholu dosáhnout.

Od teď bude ochutnávka každého vína vždy výjimečná.

Klíčové výhody na dosah ruky

Funkce aplikace Winebestime nabízí nejen komplexní hodnocení pitelnosti vína, ale také možnost sledovat jeho vývoj a přizpůsobit si zobrazení dle vašich preferencí. Po jednoduchém vybrání konkrétního typu vína vám aplikace zobrazí aktuální hodnotu jeho pitelnosti na „tachometru pitelnosti“. Tato hodnota je vyjádřena na stupnici od 1 (zcela nepitelné) po 10 (ideální pitelnost).

Aplikace určí ten správný moment pro otevření vína. Zdroj: app.winebestime.com

Pro uživatele prémiové verze je navíc k dispozici detailní křivka vývoje pitelnosti, která jim umožňuje přesněji predikovat budoucí změny a například určit optimální čas jeho vrcholu. V prémiové verzi můžete také využít funkci Collection, která vám umožní ukládat vína do vaší osobní sbírky s připojenými popisy a nastavit si notifikace, pomocí nichž vám aplikace oznámí, kdy vaše víno dosáhlo požadované úrovně pitelnosti.

Registrovaný uživatel si navíc může nastavit, zda má raději vína mladší či starší nebo mu vyhovuje standardní chuť a aplikace pro něj pak všechny křivky pitelnosti upravuje dle jeho chuťové preference.

Pro každé víno existuje ten správný čas

Na rozdíl od klasických vinařských aplikací se Winebestime nezaměřuje na konkrétní vína, ale na tzv. „Regiony“. Vína z různých zemí jsou systematicky rozdělena do skupin, regionů, podle klíčových kritérií, jako je místo původu, odrůda, barva, kvalita a další. Hledání správného vína je tak intuitivní a snadné - stačí zadat některý údaj z etikety a aplikace vám okamžitě nabídne výběr možností, z nichž si můžete vybrat to pravé.

Vychutnejte si víno tak, jako nikdy předtím.

Autoři Winebestime vycházeli z předpokladu, že průběh vyzrávání vína lze odvodit z kombinace tří faktorů. Prvním z nich je právě „Region“, který zahrnuje místo původu, odrůdu a místní kvalitu např. prestižní burgundské Grand Cru. Druhým faktorem je ročník, který nejen odráží stáří vína, ale také významně ovlivňuje jeho kvalitu a schopnost vyzrát. Posledním faktorem je cena vína, která v dnešním konkurenčním světovém trhu často slouží jako ukazatel kvality. Aplikace pracuje se zhruba pěti tisíci různých možností vývoje vína, abyste měli ty nejlepší informace na dosah.

Hledání potenciálu vín z celého světa

Aplikace je zaměřena na celosvětový trh, její nabídka zahrnuje vína z celého světa, včetně prestižních vinařských zemí Nového světa.

Aplikace Winebestime, vyvinutá s vášní a znalostí o vínech, přináší uživatelům možnost vybírat vína z širokého spektra regionů. Od Francie, Itálie a Španělska až po Německo, Rakousko a Portugalsko - Evropa je detailně zastoupena bohatým výběrem vína. Navíc můžete objevovat lahodná vína z USA, Austrálie, Argentiny, Chile, Nového Zélandu, Jihoafrické republiky, a dokonce i Libanonu.

Ochutnávání vín z celého světa vždy v ten správný čas

Autoři aplikace neustále pracují na rozšiřování nabídky o další vinařské země a regiony. Jejich cílem je přinést uživatelům ještě více možností objevovat vína z celého světa. V současné době také intenzivně pracují na funkcionalitě vyhledávání vína pomocí fotografie etikety, což přinese ještě snadnější a pohodlnější způsob výběru.

S nově spuštěnou beta verzí aplikace si můžete vyzkoušet všechny její výhody na webové adrese www.app.winebestime.com. Bezplatná verze je dostupná bez nutnosti přihlášení, avšak uživatelé, kteří touží po plném potenciálu aplikace, mohou využít prémiovou verzi za symbolický roční poplatek ve výši 15 EUR. Aby se noví uživatelé mohli zcela ponořit do světa prémiových funkcí, každý zaregistrovaný uživatel obdrží měsíc prémiové verze zdarma.

Další informace o aplikaci můžete najít na www.winebestime.com.

Kdo stojí za projektem Winebestime

Autory aplikace jsou dva čeští milovníci vín – Rostislav Kuneš, který stojí již deset let za projektem Rare Wine www.rarewine.cz, v němž probíhají každý týden degustace raritních archivních vín, a Jiří Kristek, který se vínu věnuje již více než 25 let a v posledních letech intenzivně studuje na Weinakademie Österreich kurz „WSET Diploma in Wines“.