Tajemství bohaté úrody

Rostliny přinášejí do života potěšení, radost a odměňují nás pěstitele za to, jak se o ně s láskou pečujeme. Na českých zahrádkách se nejčastěji setkáme s pěstováním rajčat, paprik a okurek, které vyžadují největší přísun živin a zaslouží si tak kvalitní podmínky.

Substrát jako kvalitní základ pěstování

Prvním a současně zásadním předpokladem pro silné a zdravé rostliny je kvalitní substrát. Substráty značky AGRO, FLORIA či NATURA jsou obohaceny o základní živiny a stopové prvky a mají strukturu, která odpovídá náročným požadavkům vašich rostlin. Každý substrát obsahuje startovací dávku hnojiva, takže prvních 6 týdnů nemusíte řešit hnojení. Pro vaše sazenice můžete zvolit buď zahradnický substrát nebo substrát určený přímo pro rajčata, papriky nebo okurky. Rozhodující pro úspěšný růst rostliny je však i umístění - pro rajčata, okurky „nakladačky“ a papriky volte před větrem chráněné a slunné stanoviště, okurky „hadovky“ směřujte ideálně do fóliovníku.

Pro rychlý přísun živin

Plodová zelenina je velmi náročná na živiny. Od samého začátku má ráda hodně živin a dobře vyhnojené záhony. Je to důležité proto, aby rostlina dobře narůstala a nasazovala dostatek plodů. Na výživu tedy musíme hodně dbát a myslet na ni už při vysazování. V letním období papriky, rajčata i okurky kvetou a nasazují plody, hnojíme je tedy tak, abychom co nejvíce plodů udrželi. Je dobré použít hnojivo, které je pro rostliny dobře a snadno přijatelné. To mohou být vodorozpustná hnojiva obecně. U paprik se nám občas stává, že u dozrávajících plodů dochází ke hnědnutí špiček a u rajčat se může objevit černání pupků. Nejedná se o chorobu, ale o fyziologickou poruchu nedostatku vápníku. Jako prevenci použijeme Kristalon Zdravé rajče a paprika, což představuje základní hnojení rychle dostupnými živinami. Doporučujeme hnojivo kombinovat s přípravkem Vitality Komplex, výluhem z vermikompostu, který vzniká činností kalifornských žížal a je zdrojem enzymů a stimulačních látek. Není možné hnojiva používat najednou, vždy je dobré jednotlivá hnojiva střídat - jeden týden Kristalon, druhý týden Vitality Komplex.

Prevence proti škůdcům a chorobám

U paprik je to jednodušší v tom, že většinou netrpí žádnými houbovými chorobami, takže je dobré se akorát vyvarovat silného napadení mšicemi, molicemi a sviluškami, které rády papriky, ale třeba i rajčata vyhledávají. Tomu se dá dobře bránit přírodními přípravky řady NATURA - Rock Effect a Bylinkovou směsí na svilušky. Okurky a rajčata trpí, vzhledem, k potřebě dostatečné zálivky, na houbové choroby. Nemilým překvapením může být plíseň bramborová na rajčeti nebo plíseň okurková na okurkách. Problém je v tom, že pokud se choroba projeví, je pozdě na zásah. Důležitá je tedy prevence - ochrana proti plísni – ideálně přírodním přípravkem NATURA Bylinková směs na plísně v podobě výluhů nebo silnějším fungicidem AGRO Choroby rajčat a okurek STOP. Ošetření se provádí již od konce června a musí se provádět opakovaně dle průběhu počasí.

Výrobky značky AGRO, FLORIA, KRISTALON a NATURA dopřejí rostlinám maximální péči po celé vegetační období. Celý sortiment i další potřeby pro pěstování koupíte pohodlně i v těchto dnech na www.megazahrada.cz a na všech dobrých e-shopech a v zahradních centrech.