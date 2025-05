Tactical: značka, která mění pravidla hry v mobilním příslušenství

Značka, která se nebojí vystavit své produkty extrémním podmínkám, nyní přichází s ještě silnějším závazkem vůči svým zákazníkům a planetě. Představujeme čtyři důvody, proč Tactical zdaleka není jen další výrobce mobilního příslušenství.

Čtyři základní mise aneb Tactical´s four main missions

1. Mise - doživotní záruka: Výdrž, za kterou ručíme

Tactical vyrábí výbavu. A ta musí něco vydržet.

Každý produkt prochází důkladným testováním a je postaven na kombinaci odolných materiálů a moderních technologií. Výsledkem je výbava, na kterou se můžeš spolehnout.

A protože svému procesu věříme, spouštíme program doživotní záruky. Kdo jednou sáhne po Tacticalu, má jistotu, že se může spolehnout.

2. Mise - vojenský standard odolnosti: MIL-STD-810H 516.8

Některé značky tvrdí, že jejich produkty něco vydrží. My to máme černé na bílém.

Kryty a pouzdra Tactical splňují přísný vojenský standard MIL-STD-810H 516.8, který testuje výdrž při pádech, otřesech, vlhkosti i extrémních teplotách.

Ve zkratce: když vám telefon v Tactical obalu vypadne z kapsy, je vysoká šance, že přežije. Nezkoušejte to – my už jsme to udělali za vás.

3. Mise - Be Eco: Balení, které dává smysl

Nechceme chránit jen techniku, ale i planetu.

Proto jsme všechny naše produkty převlékli do eco-friendly obalů z recyklovaného papíru. Žádné zbytečné plasty, žádné pozlátko, které skončí v koši. Jen funkční a šetrné balení, které reflektuje naši odpovědnost vůči životnímu prostředí.

4. Mise - Takticky česká značka

Tactical vznikl v České republice a i když míří daleko za její hranice, nikdy nezapomíná, odkud pochází.

Kvalita, inovace a poctivý lokální přístup jsou základem všeho, co děláme. Jsme hrdí na to, že můžeme ukázat, že i v Česku vzniká špičkové mobilní příslušenství, které odolá světu.

Tactical funguje v terénu už od roku 2008. Nejsme značka, co si hraje na něco, čím není. Od začátku jedeme na vlastní kůži, podle vlastních pravidel – testujeme, zlepšujeme a když něco nefunguje, bez milosti to zahodíme. Stavíme výbavu, která vydrží víc než jen městský asfalt. Kryty, skla, powerbanky, držáky, kabely, sluchátka i vybavení na cesty – všechno vzniká s jasným cílem: vydržet nápor každodenního nasazení a nezradit, když dojde na lámání chleba. Žádné kudrlinky, jen čistá funkce. Jsme tu pro ty, co nečekají na rozkazy. Pro ty, co jedou naplno – ať už v džungli velkoměsta, nebo na hřebenech hor. Tactical je gear, který drží linii. Spolehlivý spojenec ve výbavě každého, kdo se nebojí vystoupit z komfortní zóny. A ano – jsme ryze česká značka, ale náš mindset je globální. Nulová tolerance ke kompromisům. Vybavení s duší, které drží krok s vámi, technika, která má sloužit a přežít.

Zvolte Tactical. Výbavu, která něco vydrží.