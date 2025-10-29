Systém Hager quickconnect – bezšroubové modulární přístroje

Bezšroubové propojení quickconnect spojuje rychlost s vysokou mírou bezpečnosti.
S touto technologií jsou vodiče a hřebenové přípojnice jednoduše zapojeny pomocí zásuvného systému místo šroubových svorek. V porovnání se šroubovými spoji tento systém díky trvale konstantnímu působení síly přítlačné svorky na vodič a přípojnici zvyšuje bezpečnost systému.
Výrazným benefitem je zejména zkrácení času při instalaci. U ohebných vodičů nejsou zapotřebí žádné zakončovací dutinky, což opět šetří čas i náklady. Samotné připojení i případné uvolnění plných nebo ohebných vodičů se provádí pomocí bezšroubové svorky integrované v přístroji – pro uvolnění vodiče stačí zasunout šroubovák o velikosti 2,5 mm a zatlačit na svorku. Také vstupní kabeláž lze díky fázovým přípojnicím propojit rychle a přehledně, což zvyšuje efektivitu celkové instalace.
Rychlost, spolehlivost a bezpečnost podpořena nadstandardní 5letou zárukou, to všechno jsou argumenty, proč zvolit bezšroubové modulární přístroje Hager quickconnect.
Naleznete je na e-shopu a také skladem ve 26 prodejnách Stavebniny DEK po celé České republice.