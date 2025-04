Švýcarské léto plné zážitků: od parních vlaků po alpské vrcholy

Pro aktivní cestovatele a milovníky hor je tahle malá alpská země doslova rájem. Na své si přijdou dobrodruzi hledající adrenalin na trailu i romantici toužící po nostalgii dávných časů. Stačí pouhých šest hodin jízdy autem z Prahy a ocitnete se v Graubündenu – největším kantonu Švýcarska, kde se oficiálně mluví německy, rétorománsky i italsky. Právě tady začíná naše inspirativní cesta za aktivním letním dobrodružstvím.

Bikers in Davos | foto: Destination Davos Klosters/Martin Bissig

Začínáme stylově: na palubě legendárních horských vlaků Rhétské dráhy. Železniční tratě proslulé svou úchvatnou trasou, například přes ikonický viadukt Landwasser, nejsou jen dopravním prostředkem, ale samy o sobě zážitkem. Když starodávná souprava s natřenými červenými vagóny funí vzhůru do hor, jako byste se vraceli v čase. Rhétská dráha (Rhätische Bahn) totiž nabízí i speciální nostalgické jízdy – můžete nastoupit do pečlivě zrestaurovaného historického vlaku taženého parní lokomotivou či elegantním stoletým motoráčkem a nechat se okouzlit atmosférou Belle Époque. Každý tunel a viadukt na železniční trati Albula či Bernina jako by vyprávěl příběhy průkopníků železnice, kteří tu před více než sto lety dokázali nemožné a propojili odlehlá údolí Graubündenu s okolním světem. A pokud byste raději spojili cestování s gurmánským zážitkem, Rhétská dráha vás nezklame – v nabídce jsou třeba speciální jízdy panoramatickým vlakem s vinnou degustací Bernina Wine Express nebo stylový Gourmino vlak s restaurací, kde si během jízdy pochutnáte na švýcarských specialitách.

Brusio, Bernina Express | foto: Switzerland Tourism/Marcus Gyger

Z horského vlaku lze lehce přesednout na horské kolo – stále zůstáváme v kantonu Graubünden, jen o pár údolí dál. Davos Klosters, jedno z nejznámějších alpských středisek, je v létě rájem bikerů a pěších turistů. Okolní svahy protíná na 700 kilometrů značených trailů, od pohodových lesních cest pro rodiny až po adrenalinové singletreky, na kterých trénují profíci světové úrovně. A co pěší turisté? Ti v Davosu rozhodně nepřijdou zkrátka. Například výšlap do romantického údolí Sertig nabízí snové výhledy na horské štíty i fotogenický vodopád, a když sem dorazíte v létě, můžete cestou zpět naskočit na povozy tažené koňmi jako za starých časů. Po dni plném pohybu pak přijde vhod odpočinek u dobrého piva – a kde jinde si ho vychutnat než v nejvýše položeném pivovaru ve Švýcarsku? Ve vesničce Monstein nad Davosem vaří místní pivovárek jedinečné horské pivo a při exkurzi se sem dostanete stylově historickým poštovním autobusem.

Davos, Biking | foto: Destination Davos Klosters / Martin Bissig

Z pulzujícího Davosu se vydáme za klidem a autenticitou do Dolního Engadinu. Tenhle odlehlý kout východního Švýcarska je jako stvořený pro milovníky přírody a tradic. V srdci regionu leží jediný národní park Švýcarska – rozlehlá horská rezervace, kde platí přísná pravidla na ochranu divočiny. Když zde vyrazíte na túru po vyznačených stezkách, můžete s trochou štěstí zahlédnout kamzíky, kozorohy nebo sviště a užít si nedotčenou alpskou přírodu v celé její kráse. Žádné horské chaty ani lanovky, jen vy a hory takové, jaké byly před stovkami let. Po takovém výšlapu určitě přijde vhod relaxace – stačí zavítat do nedalekého městečka Scuol, proslulého minerálními prameny. Místní termální lázně Bogn Engiadina nabízejí nejen bazény s výhledem na hory, ale i tradiční římsko-irské lázně, kde se uvolní unavené svaly. Dolní Engadin však nenadchne jen milovníky divočiny, ale i ty, kdo ocení kouzlo starobylých vesnic. Na zdejších uličkách potkáte domy s malovanými fasádami a sgraffiti, uslyšíte místní obyvatele hovořit rétorománsky a možná ochutnáte i některou z regionálních specialit, jako je sýr z alpských salaší nebo sušené maso Bündnerfleisch.

Bogn Engiadina Scuol, outdoor pool | foto: Johannes Fredheim

Z východu země se přesuneme do samotného srdce Švýcarska, na břehy Lucernského jezera, kde se zdvihají dva legendární vrcholy Pilatus a Rigi. Nejprve míříme na Pilatus – horu opředenou legendami o dracích a duchu Piláta Pontského, ale také horu plnou rekordů. Právě sem totiž šplhá nejstrmější zubačka světa. Malé červené vláčky tu překonávají sklon až 48 % a od roku 1889 vozí nadšené cestovatele z úpatí hory u Lucernu až těsně pod vrchol Pilatusu (2 132 m n. m.). Jízda touto zubačkou je zážitek, na který se nezapomíná – z panoramatických oken se nabízí výhledy na lesknoucí se hladinu jezera a panorama švýcarských Alp, zatímco ozubená kola zapadají do hřebenu kolejí a souprava pomalu stoupá vzhůru. Nahoře na Pilatusu se vám otevře kruhový výhled, v němž za jasného dne uvidíte možná i polovinu země. Vydejte se na krátkou procházku na nejvyšší bod Tomlishorn, kde se často pasou kozorožci, nebo jen v klidu poseďte na terase a vychutnávejte si pohled na svět hluboko pod vámi. Kdo by si chtěl dopřát skutečně výjimečný zážitek, může na Pilatusu dokonce přenocovat – horský hotel Pilatus Kulm nabízí stylové pokoje, a hlavně neopakovatelné momenty při západu a východu slunce nad mraky. Dolů z hory se pak můžete vrátit zubačkou nebo zvolit okružní cestu: lanovkou a kabinkami sjet na druhou stranu hory do vesničky Kriens.

Jen kousek od Pilatusu se nachází další slavná hora – Rigi, přezdívaná Královna hor. Právě sem vedla vůbec první ozubnicová železnice v Evropě, otevřená roku 1871 z Vitznau. O pár let později se přidal druhý spoj z Arth-Goldau a letos Rigi Bahnen slaví 150 let od zahájení provozu této historické tratě. Na vrchol Rigi Kulm (1 797 m n. m.) se tak dnes můžete svézt moderní soupravou nebo stylovou historickou soupravou a doslova si osahat kus železniční historie. Rigi nabízí mírnější pojetí alpské turistiky – táhlé zelené louky, pohodlné stezky vhodné i pro rodiny s dětmi či kočárky a roztroušené horské hospůdky, kde vám naservírují domácí sýry. Když budete mít štěstí, zažijete na Rigi i jeden unikátní přírodní úkaz: moře mlhy, kdy zůstanete s modrou oblohou nad hlavou, zatímco dole v údolích se převaluje bílá oblačná pokrývka připomínající vlny. Po výšlapu či vyjížďce historickým vlakem přijde vhod relaxace a Rigi má v rukávu eso v podobě minerálních lázní. V obci Rigi Kaltbad, ve výšce bezmála 1 500 m n. m., vyvěrají léčivé prameny, u kterých vyrostly moderní lázně Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad navržené architektem Mariem Bottou. Představte si, jak vaše unavené svaly uvolňuje teplá minerální voda, zatímco skrz panoramatická okna koukáte na západ slunce nad čtyřmi jezery v okolí – i tak může vypadat letní podvečer na Rigi.

V Bernských Alpách se tyčí Schilthorn, hora proslavená nejen úchvatným rozhledem, ale také filmem o agentu 007. Na jejím vrcholu se nachází otáčivá restaurace Piz Gloria, kde se natáčela bondovka V tajné službě Jejího Veličenstva. Ještě donedávna sem vedla klasická lanovka ze 60. let, ale v rámci projektu Schilthornbahn 20XX se lanová dráha dočkala zásadní modernizace. Koncem roku 2024 byla zprovozněna nová visutá lanovka z údolí v Lauterbrunnenu do Mürrenu, která překonává neuvěřitelný sklon až 159,4 % – což z ní činí nejstrmější lanovku světa. Už samotná jízda v prosklené kabině stoupající téměř kolmo vzhůru podél skalní stěny je zážitkem, při kterém tuhne krev v žilách. Po přestupu v horské vesničce Mürren, která je mimochodem bez automobilového provozu, pokračuje cesta dalším úsekem lanovky přes mezistanici Birg až na Schilthorn. Tam na vás čeká 360° panorama jako z pohlednice: hluboko pod vámi zelené údolí, na obzoru ostré štíty Bernských Alp a přímo naproti hřeben s majestátní trojicí Eiger, Mönch, Jungfrau. Pro odvážné má Schilthorn ještě jednu lahůdku – u stanice Birg se můžete projít po Thrill Walk, což je visutá horská lávka částečně tvořená skleněným chodníkem přilepeným na kolmé skále. Ten pohled dolů si budete pamatovat ještě dlouho! Odměnou pak může být bohatý brunch v první otáčivé restauraci světa Piz Gloria – vychutnat si švýcarské sýry, rösti či čerstvé pečivo v rotující restauraci s výhledem na Alpy je zážitek hodný agenta 007.

foto: © Schilthorn Cableway Ltd.

Naším posledním zastavením je kanton Valais (Wallis), kde nás čekají hned dvě perly pro rodinnou dovolenou – Aletsch Arena a údolí Saas. Aletsch Arena je náhorní plošina tvořená třemi malebnými středisky Riederalp, Bettmeralp a Fiesch-Eggishorn, která mají jedno společné: žádná auta, jen pěší zóny a lanovky. To z nich dělá ideální místo pro rodiny s dětmi, které tu mohou volně pobíhat po loukách a rodiče se nemusí bát provozu. Hlavním lákadlem je samozřejmě Aletschský ledovec, nejdelší ledovec Alp, jehož 20 kilometrů dlouhá ledová řeka se dá obdivovat hned z několika vyhlídek. Nejdostupnější je vyjet kabinkou na Moosfluh nebo Bettmerhorn, odkud vede nenáročná panoramatická stezka s výhledy na ledový gigant a okolní čtyřtisícovky. Naučné panely po cestě vysvětlují vznik a tajemství ledovce, takže i děti se něco dozví hravou formou. V Bettmeralpu se můžete vykoupat v jezírku Blausee nebo si zahrát minigolf, zatímco všudypřítomné krávy s velkými zvonci dodávají scenérii autentický šmrnc. Večer pak ocení celá rodina poklidnou atmosféru horských vesniček, západ slunce nad ledovcem a pohodlí ubytování přímo na svahu, odkud to máte ke všem atrakcím pár kroků.

Na závěr putování míříme do bočního údolí Saastal, domova proslulého střediska Saas-Fee. I tady platí přísná pravidla proti autům – do Saas-Fee žádná nesmějí, a tak si děti mohou hrát na ulicích a dýchat čerstvý horský vzduch. Vesnice obklopená třinácti čtyřtisícovými vrcholy se pyšní přezdívkou „perla Alp“ a nabízí nepřeberné množství aktivit pro malé i velké. Hned u obce najdete letní bobovou dráhu Feeblitz, kde se děti vyřádí na klikaté jízdě lesem, zatímco rodiče se mohou kochat výhledy. Ze Saas-Fee vyjíždí lanovka do stanice Felskinn a odtud poté unikátní podzemní lanovka Metro Alpin, která vás vyveze až na vrchol Mittelallalin do výšky 3 456 m n. m. Nahoře vás čeká nejvýše položená otáčivá restaurace světa a neskutečné výhledy. Pro rodiny je to nově skvělá příležitost nenásilně vzdělávat děti o alpinské přírodě: co je to ledovec, jak vzniká a proč mizí. Zpátky v údolí pak můžete vyrazit na některou z hravých tematických stezek. Oblíbený je třeba okruh „Eddie a horské počasí“ na vrchu Hannig nad Saas-Fee – děti plní úkoly a poznávají, jak se tvoří bouřka nebo proč se mění počasí na horách, a přitom nenásilně šlapou do kopce. Odměnou jim nahoře může být jízda na speciálních horských motokárách, na kterých se bezpečně spouštějí po vyhrazené cestě dolů do Saas-Fee. V sousedním Saas-Grund je u mezistanice Kreuzboden rozlehlé dobrodružné hřiště s lanovými prolézačkami, lezeckými stěnami a obří trampolínou, kde se děti mohou skákat do sytosti. Zatímco děti dovádějí, rodiče si mezitím odpočinou na terase s výhledem na ledovce.

Osm regionů a aktivit, osm různých tváří švýcarského léta. Od kouzla parních vláčků v Graubündenu přes adrenalin na horských kolech a lanovkách až po rodinné hrátky mezi ledovci – Švýcarsko nabízí aktivním cestovatelům nevyčerpatelnou paletu zážitků. Nechybí ani skvělá infrastruktura – vlaky, autobusy, lodě i lanovky vás spolehlivě dovezou na start dobrodružství a turistické trasy jsou perfektně značené. Ať už se rozhodnete vydat na některé z výše popsaných míst, nebo objevíte zase jiný kout země helvetského kříže, čeká vás dovolená, na kterou se nezapomíná. Stačí se nadechnout svěžího horského vzduchu, rozhlédnout se po panoramatu skal a ledovců, a hned víte, že tohle švýcarské léto je skutečně plné zážitků.

Switzerland.com – tipy na výlety v češtině Na stránkách Switzerland.com najdete tipy na výlety i aktuální turistické informace v češtině. Nechybí ani možnost nechat si zdarma zaslat tištěné brožury až domů. Nezapomeňte sdílet též vaše zážitky ze Švýcarska na Instagramu s hashtagem #MojeSvycarsko a inspirujte tak ostatní k dokonalé dovolené.