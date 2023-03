Svítidla a vhodné barvy v kanceláři

Světlo je věda, která stojí za prostudování

Denní světlo je důležitý typ záření. Člověk je aktivní převážně ve dne, a proto dostatek přirozeného světla významně ovlivňuje pracovní produktivitu, kreativitu i bezpečnost. Víte, že až 85 % všech informací získává člověk prostřednictvím zraku?

Role přirozeného denního světla v designu kanceláře, dílny či skladu je proto takřka klíčová.

V praxi pochopitelně nemůžeme počítat s celodenním pobytem venku.

Ideální je kombinace přirozeného světla s osvětlením umělým. Ale pozor! Jeho přebytek škodí! V důsledku umělého světla má lidský hormonální systém tendenci uvolňovat více stresového hormonu, což má negativní dopad na imunitní systém.

Víte, co je syndrom nemocných budov? Za atmosféru ponurých kancelářských prostor nebo špatně osvětlených skladů, do jejichž útrob se mnoho slunečních paprsků nedostane, může nevhodné osvětlení.

Pohled na stojací lampu Picasso v kanceláři.

Lampy a svítidla, která rozzáří Váš pracovní den

Svítidlo se stává důležitým prvkem celkové inscenace, jedním z důležitých faktorů pohodlí, pohody a zdraví na pracovišti. Má to prokazatelně vliv na zvýšení energie a koncentrace. Svítidlům kanceláří či zasedacích místností vévodí design a účelovost. Vhodné osvětlení kancelářského stolu však může rezonovat s ostatními problémovými faktory. Například stínění, oslnění či nerovnoměrnosti osvětlení. To vše se dá řešit!

Několik typů, jak pracovat se světlem a stínem:

Lustry či závěsná a stropní svítidla zajišťují vhodné osvětlení celé místnosti. Nepřímé osvětlení instalované na strop je výhodné v tom, že zamezuje oslnění z přímého pohledu na světelné zdroje a snižuje pravděpodobnost stínu.

Stojací lampy a nástěnná svítidla poskytují nepřímé osvětlení, přičemž jejich světlo se odráží od povrchů, jako je zeď nebo strop. Předchází se tak oslnění v případě, že se do kanceláře dostane příliš přirozeného slunečního svitu.

Denní světlo může někdy v kancelářích působit kontraproduktivně. V drtivé většině používáme při práci počítač. Proto je třeba zvolit vhodnou kombinaci zastínění pomocí žaluzií. Optimalizovat jas pracovní desky směrovým osvětlením dobře vybrané stolní lampy.

Stolní lampička Lyra na kancelářském stole.

Jak barvy a světlo spolu souvisejí?

Ideální kancelář by měla mít velmi světlé barvy na stropě, světlé barvy na stěně a tmavší na podlaze. Proti oslnění se doporučuje zvolit spíše tmavé barvy a matné povrchy. Optimální jsou samozřejmě velká okna na všech světových stranách, která provzdušní, opticky zvětší interiér a dodají mu neotřelý, moderní šmrnc.

Základním pravidlem je, že psací stůl by měl být posunut co nejblíže k oknu. Pracovní post by od něj neměl být vzdálen více než 6 metrů – zkrátka čím blíže, tím lépe. Posunutím celé kanceláře k oknům ušetříte spoustu místa. To můžete využít třeba k vybudování relaxační zóny s pohodlnými křesly, pohovkami nebo koutku pro vychutnání odpolední kávy a spřádání plánů na všechny důležité projekty.

Detail závěsného svítidla Magnum.

Nemáme-li okna, použijme barvy

Barvy lze vhodně využít i pro jednotlivé tipy nábytku do kanceláří, dílen i jiných provozoven.

Skandinávský design doporučuje světlé, pastelové a jasné odstíny. Bílá barva se považuje za neutrální, která se hodí ke všemu. Navozuje pocit čistoty, zvětšuje a odlehčuje prostor. Bílé mohou být skříně i psací stoly. Na někoho však působí příliš sterilně.

Šedá barva by se neměla používat na velkých plochách bez dalších barev. Může navozovat pocit beznaděje a lidé mohou mít menší pracovní nasazení. Její odstíny však mají schopnost sjednotit a harmonizovat prostor. S barevně výraznějšími nábytkovými doplňky, jako například potahy kancelářských židlí, může působit elegantně, klidně a vyváženě.

Žlutá barva symbolizuje slunce a jeho energii. Stimuluje tvořivost a podporuje tvůrčí atmosféru. Proto se doporučuje do zasedacích místností. Stejně tak i oranžová barva má pozitivní účinky na emoce a výkon. Podporuje aktivitu a zdravou průbojnost. Je vhodná pro všechna místa, kde se lidé setkávají. Příkladem může být školící místnost, kuchyňka nebo i firemní jídelna.

Ne každá barva se hodí pro jakékoliv pracoviště. Například zelená či modrá je vhodná pro úřady i jiné provozovny či dílny. Nebo si v těchto odstínech můžete pořídit pohodlné pohovky do recepce či vstupních prostor kanceláře. Výrazné barvy, třeba s červenými tóny, časem unavují. Také opticky zmenšují prostor. Proto se doporučují do kontrastu k neutrálním barvám, třeba pro kancelářské doplňky na stůl nebo akustické panely.