Svijanské pivní slavnosti se blíží

Pivní slavnosti mají ve Svijanech tradici, poprvé se uskutečnily již před třiatřiceti léty. Vzpomenete si ještě na ně? Kolik tehdy přišlo lidí?

Tak právě na tyto slavnosti si nevzpomenu, do pivovaru jsem nastoupil až později. Slavnosti zakládala obec s nyní již zesnulým bývalým ředitelem Františkem Horákem.

Pro mě jsou letošní slavnosti dvacáté v rámci organizace Pivovaru. Ještě předtím jsem jako Jablonečák, který Svijany pije již od studentského věku, navštívil soukromě čtyři předešlé akce. Vždy byla účast ve vyšších tisících účastníků a pivo teklo vždy proudem.

Díky dobrému pivu, organizaci i poloze v Českém ráji u Turnova poblíž rychlostní silnice R10, mívají slavnosti stabilně vysokou návštěvnost. Kvůli koronaviru se nemohla dva roky konat. Myslíte, že si to letos návštěvníci vynahradí a přijedou v hojném počtu?

Upřímně v to věřím. Ty dva roky byly skutečně dlouhé a mnoho vstupenek zakoupených v posledních ročnících, které se nemohly uskutečnit, se převádí do letošního roku. Není to klasický festival, ale pivní festival, kde se potkávají kamarádi, známí a bývalí kolegové. Nabízíme velký výběr svijanského piva, kulinářské dobroty, a dokonce i kolotoče. Vládne přátelská atmosféra a to je hlavní důvod, mimo široký sortiment piv, proč se lidi vracejí každý rok.

Co na ně bude čekat? Jaké novinky jste pro ně připravili?

Je jich skutečně hodně. Měli jsme tu dvě pódia, nyní zkoušíme jedno velké centrální. Ale k pivu. Právě v nabídce je oproti poslednímu ročníku v roce 2019 největší změna. Návštěvníci mohou ochutnat nové prémiové pivo Šlik, ochucené nealko pivo se šťávou z yuzu a bergamotu nebo zcela novou řadu limonád s názvem Svijanela a pivní zmrzlinu z rodinného zmrzlinářství z piva Šlik a Yuza. Nově budou naši školitelé návštěvníkům vysvětlovat kulturu čepování.

Vyrábíte celkem osmnáct druhů piv. S kterými z nich se na slavnosti setkáme?

Celkem jsme připravili 16 piv a 4 limonády. Každý si tak najde svůj druh piva a nikdo se rozhodně nudit nebude (smích).

Dá se určit, kolik piv se průměrně na takové akci vypije? A kolik piva se vypilo za celou dobu?

Rád bych viděl předcovidová čísla, kdy se vypilo až 40 000 půllitrových kelímků piva. Počasí může s plány samozřejmě zamávat. Za celou dobu svijanských slavností odhaduji až milion vypitých piv.

Důležitou součástí slavností je kulturní program. Na koho se mohou návštěvníci letos těšit?

Připravili jsme velké centrální pódium, kde zahrají kapely jako Dymytry, Pokáš, Bára Poláková nebo Jiří Schellinger Memory Band. Na tom menším, kamenném, zahrají lokální kapely, které budou bavit až do téměř ranních hodin.