Svezte se na pravých loukoťových kolech sprchových zástěn VOLCANO

První dřevěné loukoťové kolo bylo dle archeologů vyrobeno asi 2000 let před naším letopočtem. K jeho vynalezení došlo kvůli potřebě vyrábět lehčí a rychlejší vozidla. Že šlo o vynález vskutku revoluční, svědčí jeho využití až do současnosti. Modernizovaný princip loukoťového kola můžeme stále vidět například na hasičských vozech z 50. let 20. století. Kromě toho dnes našlo své uplatnění i tam, kde by ho pravděpodobně nikdo nehledal, a to v koupelně. Český výrobce GELCO se rozhodl aplikovat tento osvědčený a funkční mechanismus na svou sérii designových sprchových zástěn VOLCANO.

Loukoťové kolo je výrazným prvkem zástěny | foto: UBC s.r.o.

Osobitý a funkční design

Nová řada sprchových dveří a koutů VOLCANO upoutá na první pohled právě masivními loukoťovými koly. Tento industriální prvek dává zástěnám moderní vzhled, který jistě ocení nejen muži. Kromě atraktivního designu jsou totiž loukoťová kola zárukou bezvadného chodu dveří i dlouhé životnosti. Základem sprchové zástěny jsou kvalitní hliníkové profily a pojezdy, které se nabízejí hned ve dvou barevných variantách. Populární chrom je dnes již zažitou klasikou, ale sametově matná černá povrchová úprava dodává celému sprchovému koutu na surovosti a působí velice elegantním dojmem. Pokud jej navíc sladíte se všemi doplňky, vytvoří dominantní prvek celé koupelny.

Sprchové dveře v provedení Black | foto: UBC s.r.o.

Čistota a jednoduchost

Při výrobě sprchových zástěn VOLCANO dbají také na kvalitu použitého skla. Jedná se o čiré bezpečnostní sklo o síle 8 milimetrů. Standardní výška dveří je 2180 milimetrů a jsou rozděleny na část pevnou a část posuvnou. Ta je v horní části volně zavěšena a není tedy třeba instalovat žádný spodní vodicí profil. Konstrukce je doplněna pouze magnetickým těsněním a úzkou přetokovou lištou, tudíž umožňuje i pohodlný bezbariérový přístup a působí celkově čistším dojmem. Použité sklo je navíc ošetřeno povrchovou úpravou COATED GLASS, která zabraňuje usazování vodního kamene a usnadňuje čištění. Výrobce též nabízí možnost sklo polepit designovou fólií pro vyšší intimitu. K dispozici je rovnou 12 různých dekorů, ze kterých je možné vybírat.

Zvolte si svou vlastní kombinaci

Sprchové zástěny VOLCANO se vyrábějí jako klasické dvoudílné posuvné dveře, určené pro instalaci do niky. Dají se však i zkombinovat s boční stěnou a vytvořit tak obdélníkovou zástěnu v několika velikostech. Rozměry sprchových dveří jsou od 120 do 180 centimetrů a boční stěny měří 80 – 100 centimetrů. Dveře jsou navíc variabilní pro instalaci s levým i pravým otevíráním. V případě že plánujete montáž zástěny bez vaničky, je nutná příprava vyspádované podlahy tak, aby byla zástěna usazena na rovinu mimo vyspádovanou plochu. Také je důležité myslet na to, že montážní rozměry u obdélníkové varianty je potřeba zmenšit o sílu rámu. Na celou sérii poskytuje výrobce prodlouženou záruku na 3 roky.

www.sapho.cz