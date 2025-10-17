Světový den zraku je megafonem pro osvětu v oblasti péče o zrak

Tato globální výzva staví do centra pozornosti péči o zrak a koná se vždy druhý čtvrtek v říjnu. Je zajímavé, že ačkoliv je tato výzva každoročně opakována již více než 25 let, přesto na preventivní prohlídky zraku chodí pouze každý třetí Čech.

Světový den zraku je megafonem pro osvětu v oblasti péče o zrak | foto: Omega Optix, s.r.o.

Každý dospělý by si měl minimálně jednou za dva až tři roky nechat zkontrolovat zrak, děti do 15 let alespoň jednou za dva roky. Včasným záchytem očních vad, kterých si člověk nemusí ani všimnout, lze předejít mnohým problémům či větším zdravotním komplikacím. Ač tím lze předejít celé řadě problémů, málokdo to tak opravdu činí. „Ti, kteří nosí brýle běžně, jsou zvyklí na návštěvu u očního specialisty, ale ti, kteří zatím ze svého pohledu brýle nepotřebují, mohou trpět některým očním onemocněním, třeba vysokým očním tlakem, který obvykle bývá zcela bez příznaků a bolesti. I proto se v rámci vzdělávání věnuje společnost EssilorLuxottica dostupnosti a osvětě o důležitosti návštěv očních specialistů celosvětově a v České republice pak prostřednictvím kampaně očividně.cz,“ doporučuje Roman Heinz, oční specialista EssilorLuxottica.

Očních vad v populaci přibývá velmi rychle

Některé oční vady jsou vrozené, ale velká část z nich je manifestována způsobem života, který ovlivňují displeje elektronických zařízení i umělé osvětlení. Další oční vady jsou vlastně způsobeném celkovým stárnutím populace, což je právě presbyopie, na kterou je kampaň OČIVIDNĚ.CZ zaměřena. Upozorňuje na přidružené problémy jako rozostřené vidění, bolesti hlavy nebo problémy s rovnováhou, které jsou častým vedlejším jevem nediagnostikovaných očních vad.

„Nejčastěji právě kvůli digitálním displejům lidé trpí myopií, tedy krátkozrakostí. Může za to dlouhodobá práce na blízko v kombinaci s časem, který je více zastoupen pobýváním uvnitř, kde absence přímého slunečního světla může způsobit nedostatek dopaminu a oko se přizpůsobuje novým podmínkám, tedy se při aktivitě na střední vzdálenost již tolik nenamáhá a obětuje za to ostrost vidění na dálku,“ vysvětluje Roman Heinz.

Ať už je řeč o krátkozrakosti, dalekozrakosti nebo astigmatismu, vždy platí, že pravidelnými prohlídkami můžete minimalizovat dopady těchto onemocnění a přejít na účinnou léčbu, která eliminuje případné další komplikace.

Na webové stránce OČIVIDNĚ.CZ (www.ocividne.cz), která je součástí stejnojmenné kampaně, lze nalézt seznam očních specialistů po celé České republice, které lze využít pro měření zraku. Kampaň poběží od 15. 10. 2025 na venkovních nosičích, v online prostředí i formou digitálních obrazovek v čekárnách ordinací a v obchodních centrech a dává si za úkol upozornit širokou veřejnost na to, aby pečovali o jeden ze svých nejdůležitějších smyslů, o zrak.

17. října 2025

17. října 2025

16. října 2025

16. října 2025

16. října 2025

16. října 2025

15. října 2025

15. října 2025

15. října 2025

15. října 2025

15. října 2025

15. října 2025

