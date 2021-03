Světový den vody – připomeňme si důležitost tohoto přírodního zdroje

Společnost P&G se v rámci závazku Vést s láskou aneb 2021 dobrých skutků v roce 2021 aktivně účastní celé řady projektů, které zlepšují životy milionům lidí po celém světě.

Sucho a nedostatek pitné vody přestává být tématem, o kterém by hovořili pouze vědci nebo specialisté z oboru. Podle vědeckých výzkumů OSN bude do roku 2030 akutní nedostatek vody, který zasáhne zhruba 50 zemí světa a nejméně 3 miliardy osob. Tou dobou se odhaduje snížení světových zásob vody o celých 40 procent, což by mělo obrovský dopad na běžný život nás všech, nehledě na další negativa, která s sebou ponese klimatická změna. Proto se čím dál více společností, nadnárodních i lokálních, snaží pomoci a chránit přírodní zdroje. Společnost Procter & Gamble má za sebou již desítky projektů, které denně zlepšují životy milionům lidí – spousta z nich má také environmentální přesah.

Například továrna P&G Rakona v Rakovníku se zavázala k zodpovědnému a rozumnému využívání vody. Snížila spotřebu vody o více než 4 miliony litrů, a to díky projektům, které zvýšily její využitelnost během energetických a výrobních procesů. Rakona ušetří tolik vody, kolik spotřebuje 130 občanů ČR za rok! I nadále však pracuje na dalších inovacích, které by měly do budoucna uspořit ještě více tohoto vzácného přírodního zdroje. Od roku 2010 se společnosti P&G globálně podařilo zvýšit využitelnost vody o 27 % a získat 2,6 miliardy vody z cirkulárních zdrojů. Ve své snaze pokračuje i nadále – do roku 2030 by měla být využitelnost navýšena na 35 % a voda z cirkulárních zdrojů by měla překročit hranici 5 miliard litrů.

Dalším zajímavým projektem je Children’s Safe Drinking Water Program. Ten běží již od roku 2004 a od doby svého vzniku poskytl na 18 miliard litrů čisté vody dětem a rodinám v nouzi po celém světě. Vědci z P&G vyvinuli snadno použitelný pytlíček na čištění vody, který dokáže dokonale vyčistit 10 litrů vody za pouhých 30 minut. I nadále probíhá edukace v rozvojových zemích o důležitosti čisté pitné vody a správné hygieny. Především kvůli pandemii COVID-19 jsme si uvědomili, jak je správné mytí rukou a přístup k vodě nezbytný. K příležitosti oslavy dosažení 18 miliard litrů darované vody se P&G spojí s Water Mission v Hondurasu, kde svými pytlíčky pomáhala rodině malé Mahie po hurikánu Eta. Vzniknou také unikátní sestřihy lidských příběhů, které na sociálních sítích ukáží, jaký vliv měly čisticí pytlíčky na život lidí z oblastí s nedostatkem pitné vody. Projekt dále pokračuje i po 17 letech a dává si za cíl darovat 25 miliard čisté vody do roku 2025. Do projektu se zapojili v uplynulých letech i čeští spotřebitelé.

Protože se každý krůček počítá, jsou kromě velkých projektů důležité i každodenní činnosti nás všech. Proto přišla společnost P&G s nápadem 50 litrové domácnosti – cílem je, aby každý z nás omezil denní spotřebu vody na 50 litrů, a přitom se zásadně neomezoval. Pomoci mohou nejen efektivní a ekologické produkty značek Jar, Lenor, Ariel, Pantene či Herbal Essences, ale také snadné triky. Podívejte se s námi, jak bezbolestně pomoci planetě:

Rychlá sprcha – namísto horké vany dejte přednost rychlé a svěží sprše. Ušetříte nejen spoustu pitné vody, ale odlehčíte i vaší peněžence.

Myčka místo ručního mytí nádobí – ušetří až 30 litrů během jednoho mytí. Moderní kapsle na mytí nádobí, jako například Jar Platinum Plus All in 1 QuickWash, účinně myjí i při nízkých teplotách na krátké cykly bez nutnosti předmývání.

Zalévejte dešťovkou – vybavte zahradu nádržemi na zachytávání dešťové vody, která rostlinám prospívá.

Vypněte kohoutek během čištění zubů – místo toho si nalijte vodu do kelímku nebo si vypláchněte ústa pod tekoucí vodou až po vyčištění.

Perte na kratší cykly a na nižší teploty – s kvalitními přípravky, jako je například Ariel, bude kratší cyklus stejně efektivní jako ten dlouhý.

Udržitelná kvalitní móda – namísto levnější a nekvalitní fast fashion si kupte kvalitní udržitelné oblečení, které se vám ani po pár letech nerozpadne a nevytahá. Fast fashion je v současnosti jedním z nejvíce neekologických průmyslů. Ročně spotřebuje až 7,6 trilionů litrů vody.

Třídění odpadu – umístěte vedle koše další nádoby na tříděný odpad. Uvidíte, že to nezabere ani sekundu vašeho času navíc.

Nákup lokálních potravin – podpoříte místní zemědělce a ještě ušetříte spoustu výdajů spojených s dlouhou cestou potravin.