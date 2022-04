Svět průmyslu zachraňuje nový hrdina inspirovaný Leonardem da Vincim

Vyrábí ve vlastní konstrukční dílně, dodává a instaluje značící technologie napříč celým průmyslem, pomocí nichž se značí produkty např. výrobními čísly či jinými identifikačními prvky nebo grafickým potiskem. Je součástí patentových výrobních technologií, zvyšuje hodnotu výrobků, snižuje výrobní náklady a přináší úspory ve výrobě.

Ročně u zákazníků instalujeme více jak 500 nových tiskáren a značících strojů procesem projektového řízení, které udělají přes miliardu znaků. Zároveň každý rok servisuje přes 5000 tiskáren a značících zařízení. K tomu je jediným českým výrobcem průmyslových tiskáren s vysokým rozlišením pro označování produktů, jež vyvíjí a vyrábí od začátku až do konce a které následně putují do celého světa.

Název společnosti je inspirován Leonardem da Vincim, jenž byl člověkem všestranným a nadaným a přesně takový jsou i v Leonardu, přináší renesanci do průmyslového značení. Zpětně do firmy pravidelně investují, budují ji a posouvají. „Díváme se na věci z druhé strany, hledáme nové cesty a souvislosti, prostě neklademe meze fantazii, investujeme a zkoušíme nové technologie jako je 3D tisk“, říká Luboš a dále dodává „Podporujeme lidi s vlastními myšlenkami, protože právě tihle lidé nás dokáží posunout dál v naší vizi vyrábět vlastní tiskárny a automatizační celky“.

Kolik vidíte na obrázku superhrdinů?

Výzvy a projekty

„Jsme schopni pojmout extrémně komplexní projekty od konzultace nad čistou stránkou až po dokončení finální vlastní aplikace automatizace značení do linky“, říká Luboš. Kombinací kreativity s odbornou profesní znalostí, podpořenou špičkovým technickým zázemím s nástrojárnou a značícími laboratořemi, a do sebe přesně zapadající schopnosti lidí, to společně dělá velmi silnou stránku možností Leonardo technology uspokojit veškeré potřeby v automatizaci průmyslového značení od jednoho dodavatele s krátkými dodacími termíny.

Svět průmyslu zachrání nový hrdina

Mravenčí píle nad projekty zahrnuje detailní technické a cenové nabídky pro všechny práce. K tomu Luboš dodává „Naše sliby jsou dodrženy a splněny vždy ve stanovený čas. Do naší práce vkládáme část ze sebe a staráme se o týmovou kulturu práce bez hvězdných manýrů a nějakých primadon. Často nabízíme jednoduchá řešení, s nápaditým a revolučním vyřešením, vždy zaměřené na ekonomiku provozu a dlouhodobou životnost bez údržby. Zaměřujeme se na nejnovější trendy v průmyslovém značení a často na veletrzích prezentujeme světové novinky nebo patentované konstrukce“.

Potřebujete značit a nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Kontaktujte specialisty z Leonardo technology, které vám s výběrem vhodného zařízení pomohou.