Suvenýry putují do sklepa, výlohy Luxoru zaplnily knižní novinky

Aby bylo dodrženo vládní nařízení, směly otevřít jen prodejny s plochou do 2500 m2, jež nejsou umístěny ve velkých nákupních centrech nad 5000 m2 anebo mají samostatný vchod z venkovního prostoru. „Tuto podmínku splnilo sedmnáct z našich sedmatřiceti poboček. Osmnáctou otevřenou prodejnou je ikonický Palác knih Luxor na Václavském náměstí, který představuje vůbec největší knihkupectví ve střední Evropě. Jeho běžnou prodejní plochu přesahující 3000 m2 jsme ale museli pro současné období trochu zeštíhlit bezpečnostními páskami, které redukují prostory přístupné pro zákazníky,“ vysvětluje Jan Kotrba, manažer prodeje knihkupectví Luxor.

„Na bezpečnost prodeje budeme samozřejmě velice dbát, každý prodavač je vybaven bezpečnostním balíčkem, který obsahuje ústní roušky, jednorázové gumové rukavice a dezinfekci ve spreji,“ pokračuje Kotrba. „V otevřených pobočkách platí zvláštní režim. Dezinfekce u vstupu a zakrytá ústa a nos jsou samozřejmostí, dále je třeba dodržovat rozestupy ve frontách a sledovat počet zákazníků současně přítomných v prodejně. Podobně jako u ostatních obchodníků bude u pokladen vítaná bezkontaktní platba kartou.“



Pokud jde o zajímavé knižní novinky, které už nyní dychtivě čekají na čtenáře, je jich celá řada. Za všechny je to třeba nový román Michala Viewegha Převážně zdvořilý Leopold, který vydalo nakladatelství Ikar (a jako audioknihu ji co nevidět vydá nakladatelství Témbr). V nakladatelství Universum zase právě vyšel zajímavý knižní rozhovor investigativního novináře Josefa Klímy s bývalým šéfem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robertem Šlachtou Třicet let pod přísahou.



Další z novinek, které se objeví v čerstvě otevřených knihkupectvích, je knižní mozaika Příležitostné nápady od geniální vypravěčky vystupující pod pseudonymem Elena Ferrante. Novinka nakladatelství PROSTOR je souborem sloupků, které autorka po dobu jednoho roku psala pro britský deník Guardian, a možná něco málo prozradí o její dosud neodtajněné identitě.

V době koronavirové krize se víc než kdy jindy ukazuje, jak moc se musíme spolehnout na naše tělo, jeho imunitu i vlastní ozdravné procesy. MUDr. Jan Vojáček, představitel tzv. funkční medicíny, ukazuje v knize Umění být zdráv (vydal CPress), jak naslouchat signálům těla i jak postupovat v prevenci civilizačních onemocnění.

Knižní bookstagramy zasáhla také líbivá novinka Holubice a had od americké autorky Shelby Mahurinové. První ze tří dílů čarodějnické fantasy, který jistě upoutá nejen dospívající čtenáře, vydalo nakladatelství CooBoo.