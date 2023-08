Super zoo: Dostupnost pro zákazníky prioritou

Super zoo se díky velkému zájmu ze strany zákazníků stále rozrůstá a otevírá nové pobočky. V Plzni otevřel řetězec další prodejnu a při této příležitosti oslavil celkových 350 kamenných prodejen v celém holdingu. „Díky zájmu ze strany zákazníků můžeme otevírat další prodejny a přibližovat se jim tak, co nejvíce je to možné. Dostupnost pro všechny zákazníky je pro nás prioritou,“ říká Dušan Plaček, majitel a zakladatel skupiny Plaček, do které Super zoo spadá.

Rok plný novinek

V roce 2023 svým zákazníkům nabídla Super zoo již několik novinek. Do svých služeb zahrnul řetězec chovatelských služeb mobilní aplikaci, díky které zákazník nakoupí jak rychleji, tak také ekonomičtěji, a to za pomocí speciálních slevových akcí. Mobilní aplikace navíc v druhé polovině roku 2023 nabídne možnost výběru mezi klasickou a elektronickou účtenkou, čímž se stanou nákupy také ekologičtější. S mobilní aplikací mohou zákazníci nakupovat 24/7 v prodejně v Týně nad Vltavou. Své služby a aktivity propojuje Super zoo s pomocí pro opuštěná zvířata. Pravidelně pomáhá finančně i materiálně jednotlivým organizacím a pořádá sbírky, do kterých se mohou zapojit i zákazníci. Díky této filozofii se Super zoo stala generálním partnerem filmu Gump – jsme dvojka a své partnerství podpoří nejen product placementem, ale také dalšími navazujícími aktivitami zaměřenými na pomoc zvířecím útulkům a edukaci v chovatelské oblasti. Prvním takovým projektem navazujícím na partnerství je výzva „Malujte a pomáhejte“, která je založena na známé volnočasové aktivitě malování kamínků.

Super zoo pro své zákazníky také rozšiřuje nabídku vlastních značek. Nejnovějším přírůstem se stalo ultraprémiové holistické krmivo Elbeville, které se vyrábí z lokálních surovin v té nejvyšší možné kvalitě. „Od uvedení na trh dostáváme pozitivní reakce od našich zákazníků, kteří si chválí jak recepturu z lokálních surovin, tak také vysokou stravitelnost, kterou zajišťuje kvalitní složení i technologie výroby. Ta je založena na procesu extruze, při které vznikají v granulích malé bublinky, jež napomáhají žaludečním šťávám se snadnou stravitelností granulí nejen od povrchu, ale také zevnitř,“ přibližuje Martina Mačková, Product Development & Marketing Manager Super zoo.