Sunny Canadian Int. School přináší plnou dvojjazyčnost

Dvojjazyčnost je doslova posláním česko-kanadské mateřské školy, základní školy a navazujícího čtyřletého gymnázia Sunny Canadian International School v Jesenici u Prahy. Tato instituce s již 18-letou tradicí vzdělává téměř 550 dětí od školky až po maturitu a svým unikátním vzdělávacím systémem otevírá studentům dveře do celého světa.

Zřizovatelkou školy, která má své pevné místo mezi dvojjazyčnými školami, je paní Ing. Alice Štunda.

Jak dlouho je Sunny Canadian druhým domovem svých žáků a studentů?

Školu jsem zakládala již před téměř 18 lety a mé představy a plány se v průběhu doby vyvíjely. Škola je totiž velmi živý organismus, a proto musí umět flexibilně reagovat na vývoj společnosti a potřeby trhu. Je to netradiční kombinace akademicky velmi silné školy poskytující plnohodnotné vzdělání v obou jazycích a zároveň podporujícího prostředí a příjemné atmosféry.

Podle jakých osnov učíte?

Jsme škola, která spadá pod Ministerstvo školství České republiky, naši studenti tedy naplňují cíle předepsané pro české základní a střední školství. Kromě osnov českých učíme podle mezinárodních standardů Cambridge International Examination. Jednotlivé předměty jsou tedy u nás vyučovány jak v češtině, tak v angličtině. Naši maturanti jsou tak plně připraveni ke studiu na českých univerzitách i v zahraničí. Záleží na tom, co si oni sami vyberou.

A na jaké univerzity se vaši studenti nejčastěji hlásí?

Kdysi jsem si myslela, že většina absolventů bude volit univerzity v USA, Kanadě či Velké Británii. Ovšem zdaleka ne všichni chtějí odejít rovnou po gymnáziu mimo republiku. Naši poslední maturanti byli třeba přijati na ČVUT Fakulta jaderná, King´s College London (VB), VŠE, 1. lékařská fakulta UK, ČVUT Fakulta informačních studií, IUBH Bad Honnef (Německo), Právnická fakulta UK, St. Andrews (Skotsko), 3. lékařská fakulta UK, Business Academy in Aarhus (Dánsko), University of New York in Prague, Vysoká škola podnikání a práva, NEWTON College a CEVRO Institut. Každý si našel to, co chce vystudovat, a to také díky skvělému kariérnímu poradentví, které škola nabízí.

To je široká škála oborů. Jak studenty na gymnáziu k dalšímu studiu připravujete?

Jedná se o čtyřleté dvojjazyčné gymnázium zakončené českou i mezinárodní cambridgeskou maturitou, takže přijetí na jakoukoli univerzitu v zahraničí je snazší. Klademe si za cíl, aby studenti uměli získané vědomosti mezipředmětově propojit a v tom cambridgeské curriculum velmi pomáhá. Navíc máme ve třídě nižší počet žáků, což umožňuje velmi individuální podporu každého z nich.

Co kromě výborné znalosti angličtiny oceňují vaši gymnazisté?

Velmi dbáme na atmosféru školy, pozitivní motivaci a podporu. U nás nikdy není žák či student učitelem ponižován. Mezi studenty, pedagogy a rodiči vládnou velmi respektující vztahy. Studenti plynule přecházejí mezi třemi jazyky, jsou zvyklí na učitele z celého světa. To je velkým bonusem, protože kromě jazyka vstřebávají i kulturu a zvyky rodilých mluvčích. Gymnazisté také oceňují naše zapojení do programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, která jim pomáhá při přijetí na zahraniční univerzity. Podobně důležité jsou také např. kurzy v rámci Centra talentované mládeže, které rovněž každoročně nabízíme. My vychováváme aktivní, cílevědomé a citlivé mladé lidi, kteří si uvědomují, že v životě nejde jen o peníze či známky. Velkou roli hraje i dobrovolnictví, charita a pomoc jeden druhému.

To zní samozřejmě krásně, ale ne každý rodič si může dovolit pro své dítě podobnou školu.

To ano, ale finance by neměly rozhodovat o šancích šikovného dítěte studovat na kvalitní škole. Je třeba aktivně hledat možnosti, jak dítě vzdělat co nejlépe. Dětství má jen jedno, uteče velmi rychle a pak mnoho rodičů lituje, že se toho jejich děti nenaučily více, že lépe nevyužily období, kdy jsou schopny intenzivně a přirozeně vstřebávat informace i jazyky. Vždy je možné třeba zabojovat o stipendium.

Co by tedy měli udělat ti, kdo by chtěli studovat u vás?

Určitě se přijít podívat. Zapojit se do výuky. Sledovat, jak pracují studenti a učitelé, jak se ve škole vaří, jaký je mimoškolní život školy, jak spolu komunikují spolužáci, jaké je vybavení, jak škola podporuje třeba sportování atd. Je velmi cenné si vše vyzkoušet. Z tohoto důvodu nabízíme pro studenty zcela zdarma zkušební dny. Být na den naším studentem. Jinak samozřejmě musí zájemci o gymnázium dělat státní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, které jsou u nás doplněny o testy z angličtiny. Při vstupu na gymnázium požadujeme minimálně úroveň B2.

Chystáte tedy Dny otevřených dveří?

Samozřejmě, v průběhu roku se jich koná několik, další například 4. 12. 2019 či 12. 2. 2020. Ale nejlepší je zavolat a domluvit se, kdy se zájemce přijde podívat. Teď třeba nabízíme krásné zážitkové dny pro předškoláky, kdy se na den stanou opravdovými prvňáčky a vyzkouší si dvojjazyčnou výuku. Je to krásný projekt, děti si to moc užívají a pak do školy strašně těší.

Nakonec praktická otázka: Neodradí zájemce to, že nejste přímo v Praze?

Ale vůbec ne, doprava k nám je velmi snadná. Z metra Opatov jede 12 minut autobus, který staví přímo před školou. A lokalita školy je skutečně krásná. Průhonický park je skvělý soused, vedle školy se pasou koně a je tu velmi příjemné studijní prostředí. V Praze jste přitom doslova za pár minut. Jezdí k nám studenti z celé Prahy a okolí, někteří dojíždějí i 50 km. Moc si toho vážíme a snažíme se, aby na své studium v Sunny Canadian vzpomínali jako na nejkrásnější roky svého života.