Sucho v ČR: ochranou jsou podzemní nádrže na dešťovou vodu

Výhody podzemních plastových nádrží

Nádrží na dešťovou vodu existuje mnoho typů. Základní rozdělení je dle použitého materiálu (např.: plast, beton, sklolaminát) a tvaru (válcové, ploché). V posledních letech se dostaly do popředí nádrže plastové, jejichž předností je hlavně snadná doprava a instalace z důvodu nízké hmotnosti. Nádrže německého výrobce REWATEC jsou samonosné a kromě obsypání štěrkem zpravidla nevyžadují žádné složitější postupy instalace jako například obetonovávání. Nádrže do velikostí 10 000 litrů jsou vyrobeny z jednoho kusu a nehrozí tedy jejich prasknutí či poškození v místě sváru jako u některých svařovaných nádrží z jiných materiálů, které je často nutné obetonovat pro statickou únosnost. Voda v podzemní nádrži se navíc nekazí a v zimě nezamrzá.

Typy nádrží a jejich výběr

Německý výrobce REWATEC dodává typické válcové nádrže řady BlueLine II nebo ploché nádrže v řadách F-Line a NEO. Nádrže BlueLine II se vyrábějí ve velikostech do 10 000 l a jsou vhodné na místa s minimálním výskytem spodních vod a tam, kde není problém kopat do hloubky. Jsou ekonomicky nejvýhodnější a při odpovídajícím způsobu instalace pojízdné i nákladním automobilem.

Nádrže F-Line a NEO mají díky svému plochému tvaru větší odolnost vůči spodním vodám a hodí se i na místa, kde nelze kopat hluboko z důvodu skalnatého podloží. Celkově je jejich instalace technicky snažší a nádrže jsou stabilnější. Množství vykopané zeminy může být v některých případech až několikanásobně nižší oproti výkopu pro válcovou nádrž stejného objemu. Nádrže F-Line se ve verzích z jednoho celistvého kusu vyrábí do velikosti

7 500 l a jsou pojízdné osobním automobilem. Nádrž F-Line 7 500 l je nejprodávanější nádrží ze sortimentu e-shopu Primajímky.

Nádrže NEO jsou nejodolnějším a nejrobustnějším typem jímek v nabídce a vyrábí se až do velikostí 50 000 l v mnoha různých modifikacích pro specifické účely a jsou pojízdné i nákladním automobilem. Ve variantě NEO X-Line jsou vhodné i do zvláště těžkých podmínek instalace, jako je například výskyt spodní vody až do výšky nádrže. Nádrže NEO se také využívají pro instalaci požárních hydrantů a je možné je dodat jako kompletní požární nádrž.

Na všechny podzemní nádrže pořizované za účelem využití dešťové vody na zahradě lze čerpat dotace.

Další možnosti využití plastových nádrží

Všechny nádrže lze využít i jako jímky na odpadní vodu. Dále je možné pořídit nádrže ve variantách retenčních nádrží, což znamená, že jejich obsah je postupně vypouštěn do kanalizace zvoleným tempem, aby se zamezilo jejímu přehlcení.

Nádrže NEO jsou také k dispozici ve variantách vsakovacích jímek, kde pomocí otvorů v nádrži je voda postupně vsakována do okolní zeminy a dále v již zmíněných variantách požárních nádrží se žebříkem a potřebným příslušenstvím.

Nejběžnější příslušenství

Základním příslušenstvím ke každé nádrži je odpovídající prodlužovací nástavec a vrchní poklop. Toto příslušenství se volí dle toho, zda nádrž bude pojezdová nebo pochozí a dle hloubky uložení. Dále je třeba myslet na čerpání vody z nádrže dle využití. Pro běžné zalévání zahrady stačí čerpadlo na dně nádrže, ale pro využití v domě na WC nebo praní je potřeba domácí vodárna. Posledním nejběžnějším příslušenstvím bývá filtr k odstranění hrubých nečistot ve formě síta do nádrže, nebo externího filtru.